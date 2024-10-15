نسمة محجوب تغني فيروز وماجدة الرومي في مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة – «القدس العربي»: بدأت المطربة نسمة محجوب حفل مهرجان الموسيقى العربية داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية «يا محروسة» وسط تفاعل كبير من الجمهور. وحرصت خلال حفلها على تقديم ميدلي لأغاني فيروز، منها: سهر الليالي ونسم علينا الهوى، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما غنت اعتزلت الغرام لماجدة الرومي. وشهدت الحفل حضور ومشاركة وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكي، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، آلاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمري، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدي، مؤمن خليل، إسراء، بتول بني (سوريا)، أحمد فتحي، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقي، ريم حمدي، حنان الخولي، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد