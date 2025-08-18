نشاط مكثف في مواقع التصوير المصرية استعدادا لعرض أفلام مهمة في الفترة المقبلة

القاهرة – «القدس العربي»: تشهد مواقع التصوير في مصر حالة انتعاش لافتة، مع انطلاق تصوير مجموعة من الأفلام الجديدة التي تراهن عليها صناعة السينما لتقديم موسم قوي ومتنوع خلال الفترة المقبلة. هذا الحراك الفني يعكس رغبة صناع السينما في العودة للمنافسة الإقليمية وتقديم أعمال تمزج بين الدراما الاجتماعية والكوميديا، مرورًا بالأكشن والإنتاجات التاريخية الضخمة.

من أبرز المشاريع التي تدور الكاميرات حولها حاليًا فيلم «السلم والثعبان: أحمد وملك»، الذي يعيد إحياء اسم العمل الشهير لكن برؤية جديدة تمامًا. يجتمع في بطولته عمرو يوسف وأسماء جلال وماجد المصري، ويخرجه طارق العريان عن سيناريو أحمد حسني. بدأ التصوير في مايو/آيار الماضي، ومن المقرر طرحه قبل نهاية العام.

كذلك بدأ فريق فيلم «برشامة» التصوير منذ فترة طويلة، مستهدفا العرض قبل نهاية العام، العمل يضم نخبة من النجوم منهم هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، مصطفى غريب، وحاتم صلاح، وهو من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب. الفيلم يقدّم كوميديا تعتمد على المواقف اليومية الممزوجة بلمسات نقد اجتماعي.

على خط موازٍ، يصوَّر حاليًا فيلم «الشيطان شاطر»، بطولة أحمد عيد وزينة، وتأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن. يشارك في العمل محمود حميدة ومحمد أنور وعبد العزيز مخيون وياسر الطوبجي، ويتناول صراعًا دراميًا بين شخصيات متناقضة، في مزيج من الإثارة والدراما الإنسانية.

انطلق مؤخرًا تصوير «بنات فاتن» بمشاركة يسرا وهُدى المفتي، من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإخراج محمد نادر. العمل يركز على قصص نسائية متشابكة في إطار اجتماعي مؤثر.

وبعده مباشرة، يستعد فريق عمل «الست لما» لبدء التصوير، ويضم ماجد المصري ومحمود البزاوي ودنيا سامي، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

أعمال كبرى في طور التحضير بالتوازي مع التصوير الجاري، هناك مشاريع ضخمة في مرحلة التحضير، مثل «شقو 2: شبنش مراكش»، و»أسد أسود»بطولة محمد رمضان، و»الغربان» بطولة عمرو سعد، وفيلم «فرقة الموت» الذي يجمع أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي.