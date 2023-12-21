نشاط ميناء إيلات يهوي 85% جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

تل أبيب: قال جدعون جولبر، مدير عام ميناء “إيلات”، الخميس، إنّ نشاط الميناء انخفض بنسبة 85 بالمئة منذ بدء هجمات جماعة “الحوثي” اليمنية في البحر الأحمر، ضد السفن التابعة أو المتعاونة مع تل أبيب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن جولبر قوله، إنّ “نشاط ميناء إيلات شهد انخفاضا بنسبة 85 بالمئة، منذ بدء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر”.

وتستهدف جماعة الحوثي السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل لدى مرورها بمضيق باب المندب، “تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض لحرب مدمرة متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويقع مضيق باب المندب، حيث يتمحور تنفيذ هذه الهجمات، بين شبه الجزيرة العربية وإفريقيا، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويختصر رحلات السفن 14 يوما في المتوسط، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

ودفعت هجمات الحوثيين ضد السفن، عدة شركات شحن حاويات لتعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وكان أبرز تلك الهجمات في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما أعلنت “الحوثي” الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

(الأناضول)