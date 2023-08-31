نشر تسجيل مصور لبريغوجين قبل مقتله تحدث فيه عن أمنه- (فيديو)

لندن: ظهر تسجيل جديد ينسب إلى مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين وهو يتواجد على ما يبدو في أفريقيا قبل أيام من مقتله يتناول التكهنات بشأن سلامته والتهديدات المحتملة لأمنه.

ويقول بريغوجين في التسجيل المصور القصير الذي نشرته قناة (غري زون) المرتبطة بمجموعة فاغنر على تطبيق تيليغرام “بالنسبة لمن يناقشون إذا كنت على قيد الحياة أم لا وكيف حالي، الآن عطلة نهاية الأسبوع، النصف الثاني من أغسطس 2023، أنا في أفريقيا”.

وأضاف ملوحا بيده “بالنسبة للأشخاص الذين يحبون مناقشة القضاء علي أو على حياتي الخاصة، أو مقدار ما أكسبه أو أي شيء آخر، كل شيء على ما يرام”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من موقع أو تاريخ التسجيل الذي صور في سيارة تتحرك. وطابقت ملابس بريغوجين المموهة وقبعته، وكذلك الساعة في يده اليمنى، ما ظهر عليه في فيديو نشر في 21 أغسطس/ آب وزعم أيضا أنه صور في أفريقيا.

وتشير عبارة “عطلة نهاية الأسبوع” إلى أن التسجيل المصور الأحدث لا بد أنه صور في 19 أو 20 أغسطس/ آب قبل ثلاثة أيام أو أربعة فقط من مقتله هو وحراسه وشخصيات بارزة في فاغنر في حادث تحطم طائرة شمال موسكو في 23 أغسطس/ آب.

وتعكس التصريحات في الفيديو إدراك بريغوجين للمخاطر التي تهدد حياته.

وقاتلت قوات فاغنر في أوكرانيا بالوكالة عن روسيا لكن بريغوجين كان ينتقد بشدة مؤسسة الدفاع الروسية وقاد تمردا قصيرا في أواخر يونيو/ حزيران.

ورفض الكرملين تلميحا بأن الرئيس فلاديمير بوتين قتل بريغوجين بغرض الانتقام ووصفه بأنه “محض كذب” لكن قال إن التحقيق في حادث تحطم الطائرة يأخذ في الاعتبار احتمال وجود جريمة.

وجرت مراسم دفن بريغوجين يوم الثلاثاء في مقبرة بوروخوفسكوي بمسقط رأسه في سان بطرسبرغ.

(رويترز)