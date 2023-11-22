سياسة | دولي

داعمون لإسرائيل يناقشون “سبل قتل” النائبة الأمريكية- الفلسطينية رشيدة طليب- (تسجيلات صوتية)  

22 - نوفمبر - 2023

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نيويورك: ناقشَ نشطاء داعمون لإسرائيل على منصة “إكس”، “سبل قتل” رشيدة طليب، النائبة فلسطينية الأصل في مجلس النواب الأمريكي، خلال زيارتها إلى ولاية أريزونا، الأسبوع الماضي.
ونشر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، الثلاثاء، تسجيلات صوتية للنشطاء داعمي إسرائيل، خلال مناقشتهم احتمالات استهداف طليب خلال زيارتها أريزونا.

وفي بيان صادر عنه، قال إدوارد أحمد ميشيل، نائب المدير الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن نشطاء داعمين لإسرائيل ناقشوا في ما بينهم على منصة “إكس”، سبل التحرش جنسياً بطليب، ومضايقتها، بل وحتى قتلها خلال زيارتها أريزونا.
وأضاف أن هذا المشهد يعدّ “أحدث دليل على تصاعد الإسلاموفوبيا وكراهية فلسطين في الولايات المتحدة، وخروجها من السيطرة”.

وكانت طليب وصلت، الأسبوع الماضي، ولاية أريزونا، لزيارة جامعتها، والمشاركة في فعالية سنوية لجمع التبرعات لصالح فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في الولاية نفسها.

وإثر ما حدث، ألغت جامعة أريزونا مشاركة طليب في الفعالية المذكورة، فيما ألغى الفندق عقد استضافته للفعالية، ما دفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أريزونا لإقامتها في مكان آخر.

يأتي ذلك بعد مصادقة مجلس النواب الأمريكي، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على مشروع قرار يوجّه اللوم للنائبة طليب، بسبب إدانتها سياسات الرئيس جو بايدن وإسرائيل حول غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول Dr arabi:
    نوفمبر 22, 2023 الساعة 9:58 ص

    حماك الله يا رشيده طليب.

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  2. يقول عبدالرحمن من الاردن:
    نوفمبر 22, 2023 الساعة 10:30 ص

    لا حول ولا قوة الا بالله
    يسمون انفسهم العامل المتحضر ويتهمون الاخرين بالارهابين والقتلة
    حسبي الله ونعم الوكيل في اسرائيل ومن ولاهم

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  3. يقول الكروي داود النرويج:
    نوفمبر 22, 2023 الساعة 10:49 ص

    كثر الله من أمثالك النشاما,
    و قلل من أشباه الرجال !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  4. يقول onside:
    نوفمبر 22, 2023 الساعة 11:50 ص

    إسرائيل ولاية أمريكية مقدسة جامعة ضامنة ، ففي أمريكا تستطيع تكساس طلب الأنفصال عن أمريكا لكنها لن تنفصل عن إسرائيل لا هي و لا أمريكا

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