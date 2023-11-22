داعمون لإسرائيل يناقشون “سبل قتل” النائبة الأمريكية- الفلسطينية رشيدة طليب- (تسجيلات صوتية)  

نيويورك: ناقشَ نشطاء داعمون لإسرائيل على منصة “إكس”، “سبل قتل” رشيدة طليب، النائبة فلسطينية الأصل في مجلس النواب الأمريكي، خلال زيارتها إلى ولاية أريزونا، الأسبوع الماضي.

ونشر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، الثلاثاء، تسجيلات صوتية للنشطاء داعمي إسرائيل، خلال مناقشتهم احتمالات استهداف طليب خلال زيارتها أريزونا.

@AP

CAIR releases X spaces audio of pro- 🇮🇱 activists discussing way 2 target Rep. Rashida Tlaib, including shooting her during AZ visit. Ironically, they r the 1 who r crying 2 the media that they don't feel safe on colleges campuses & no 1 like them b/c they are Jews.😭 💔🇵🇸 pic.twitter.com/sDBSGzofgA — Mahmoud El-Yousseph (@Abuyousef) November 22, 2023

وفي بيان صادر عنه، قال إدوارد أحمد ميشيل، نائب المدير الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن نشطاء داعمين لإسرائيل ناقشوا في ما بينهم على منصة “إكس”، سبل التحرش جنسياً بطليب، ومضايقتها، بل وحتى قتلها خلال زيارتها أريزونا.

وأضاف أن هذا المشهد يعدّ “أحدث دليل على تصاعد الإسلاموفوبيا وكراهية فلسطين في الولايات المتحدة، وخروجها من السيطرة”.

Days before @RepRashida Tlaib's visit to Arizona for the @CAIRAZ banquet, a Twitter user who was monitoring a pro-Israel group’s Twitter Space about the congresswoman shared the audio recording with us. During a discussion about ways to visit Arizona and disrupt Rep. Tlaib’s… pic.twitter.com/HdVh01Vsb1 — CAIR National (@CAIRNational) November 21, 2023

وكانت طليب وصلت، الأسبوع الماضي، ولاية أريزونا، لزيارة جامعتها، والمشاركة في فعالية سنوية لجمع التبرعات لصالح فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في الولاية نفسها.

🟡 جامعة أريزونا تلغي فعالية تستضيف رشيدة طليب ردًا على منع جامعة أريزونا إقامة فعالية طلابية تستضيف السيناتور رشيدة طليب، انتقل الطلاب إلى جامعة تيمبي وأقاموا الفعالية داخل إحدى قاعاتها وسط احتكاكات مع الأمن أسفرت عن اعتقال أحد الطلبة. — مقاطعة (@Boycott4Pal) November 18, 2023

وإثر ما حدث، ألغت جامعة أريزونا مشاركة طليب في الفعالية المذكورة، فيما ألغى الفندق عقد استضافته للفعالية، ما دفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أريزونا لإقامتها في مكان آخر.

يأتي ذلك بعد مصادقة مجلس النواب الأمريكي، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على مشروع قرار يوجّه اللوم للنائبة طليب، بسبب إدانتها سياسات الرئيس جو بايدن وإسرائيل حول غزة.

(الأناضول)