داعمون لإسرائيل يناقشون “سبل قتل” النائبة الأمريكية- الفلسطينية رشيدة طليب- (تسجيلات صوتية)  

نيويورك: ناقشَ نشطاء داعمون لإسرائيل على منصة “إكس”، “سبل قتل” رشيدة طليب، النائبة فلسطينية الأصل في مجلس النواب الأمريكي، خلال زيارتها إلى ولاية أريزونا، الأسبوع الماضي.

ونشر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، الثلاثاء، تسجيلات صوتية للنشطاء داعمي إسرائيل، خلال مناقشتهم احتمالات استهداف طليب خلال زيارتها أريزونا.

@AP

CAIR releases X spaces audio of pro- 🇮🇱 activists discussing way 2 target Rep. Rashida Tlaib, including shooting her during AZ visit.

Ironically, they r the 1 who r crying 2 the media that they don't feel safe on colleges campuses & no 1 like them b/c they are Jews.😭

💔🇵🇸 pic.twitter.com/sDBSGzofgA

— Mahmoud El-Yousseph (@Abuyousef) November 22, 2023