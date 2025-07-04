نشطاء سفينة مادلين يقاضون نتنياهو وقادة جيش الاحتلال أمام “الجنائية الدولية”

تونس- “القدس العربي”:

قالت مصادر لـ”القدس العربي” إن عددا من نشطاء سفينة مادلين التابعة لأسطول الحرية يعتزمون مقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعدد من قادة جيش الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة انتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت البحرية الإسرائيلية اعترضت سفينة مادلين -التي كانت متجهة لكسر الحصار على غزة- في التاسع من حزيران/ يونيو الماضي، حيث قامت باحتجاز السفينة في المياه الدولية، قبل أن تعتقل 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها، ثم رحلتهم إلى بلدانهم، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وقالت ساندرا باريلارو، عضو المبادرة الإسبانية “Rumbo a Gaza” (متجهون إلى غزة) إن الناشط سيرجيو توريبيو (وهو أحد نشطاء سفينة مادلين) يتجه لمقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتراضهم للسفينة.

وأضافت لـ”القدس العربي”: “نحن ندرس إمكانية تقديم المزيد من نشطاء مادلين شكاوى في بلدانهم ضد قادة إسرائيل، وسنقوم بتقديم شكوى جماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية أيضا”.

وتابعت باريلارو: “بالإضافة إلى بنيامين نتنياهو، فإن كبار الضباط العسكريين الإسرائيليين والمسؤولين عن العملية الذين وجهت ضدهم الشكوى الجنائية هم يسرائيل كاتس، وزير الدفاع ورئيس العملية؛ وديفيد سار سلامة، نائب الأدميرال وقائد البحرية الإسرائيلية؛ وكبار قادة وحدة شايطيت 13، وهي وحدة النخبة المسؤولة عن تنفيذ عملية الصعود إلى متن سفينة مادلين؛ ودانيال هاغاري، القائد السابق لوحدة شايطيت 13 والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي”.

وكانت النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، آنا ميراندا باز، أكد في وقت سابق لـ”القدس العربي” أن قيام إسرائيل باختطاف سفينة مادلين ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقيات جنيف، داعية إلى ضمان الحماية لمواطني الاتحاد الأوروبي.