نشطاء غرينبيس يستهدفون مضمار ترامب للغولف باسكتلندا بعبارة احتجاج على الرمال- (فيديوهات)

لندن: لم يلاحظ لاعبو الغولف على مضمار ترامب تيرنبيري في اسكتلندا اليوم الأربعاء احتجاج منظمة غرينبيس ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسم على الرمال على بعد بضع مئات من الأمتار، والذي لم يكن من الممكن رؤيته بوضوح سوى من الجو.

وقالت المنظمة البيئية إن نشطاءها كتبوا بجانب صورة لترامب على الشاطئ الرملي عبارة “حان وقت المقاومة.. محاربة استيلاء المليارديرات”.

ونشرت المنظمة لقطات مأخوذة من الجو للصورة التي كانت بحجم نصف ملعب كرة قدم تقريبا، وذلك في ذكرى مرور 100 يوم على بدء ولاية ترامب الثانية والتي انسحبت خلالها الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ ودعمت مشروعات فحم ونفط.

Check out this incredible anti-Trump protest on the beach right outside his Scottish golf course, Turnberry 👏 pic.twitter.com/XtroJWMwVV — The National (@ScotNational) April 30, 2025

وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي يستهدف فيها متظاهرون منتجع ترامب تيرنبيري الفاخر للغولف، والكائن على الساحل الغربي لاسكتلندا على بعد نحو 80 كيلومترا جنوبي غلاسكو.

كما وضع المتظاهرون عبارات مناصرة للفلسطينيين برسوم غرافيتي على جدران في ملعب الجولف. وكان متظاهرون قد كتبوا عبارة “غزة ليست للبيع” على أحد المساحات الخضراء بالملعب في الثامن من مارس آذار.

وقالت غرينبيس إنها تعاونت مع منظمة فنية لرسم العبارة على الرمال خلال الليل. وجرفت الأمواج هذا الرسم في وقت لاحق.

وقالت أريبا حميد المديرة التنفيذية المشاركة للمنظمة ببريطانيا في بيان “في أول 100 يوم من ولايته، دأب الرئيس ترامب على تفكيك وإضعاف الحماية البيئية ومهاجمة أولئك الذين يكافحون من أجل حماية الطبيعة ومناخنا المشترك”.

(رويترز)