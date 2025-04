نشطاء غرينبيس يستهدفون مضمار ترامب للغولف باسكتلندا بعبارة احتجاج على الرمال- (فيديوهات)

لندن: لم يلاحظ لاعبو الغولف على مضمار ترامب تيرنبيري في اسكتلندا اليوم الأربعاء احتجاج منظمة غرينبيس ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسم على الرمال على بعد بضع مئات من الأمتار، والذي لم يكن من الممكن رؤيته بوضوح سوى من الجو.

وقالت المنظمة البيئية إن نشطاءها كتبوا بجانب صورة لترامب على الشاطئ الرملي عبارة “حان وقت المقاومة.. محاربة استيلاء المليارديرات”.

ونشرت المنظمة لقطات مأخوذة من الجو للصورة التي كانت بحجم نصف ملعب كرة قدم تقريبا، وذلك في ذكرى مرور 100 يوم على بدء ولاية ترامب الثانية والتي انسحبت خلالها الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ ودعمت مشروعات فحم ونفط.

Check out this incredible anti-Trump protest on the beach right outside his Scottish golf course, Turnberry 👏 pic.twitter.com/XtroJWMwVV

— The National (@ScotNational) April 30, 2025