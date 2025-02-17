نشطاء مغاربة يقاضون وزيرة إسرائيلية مشاركة في مؤتمر بمراكش

الرباط: رفع نشطاء مغاربة اليوم الاثنين دعوى قضائية ضد وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيفن التي من المقرر أن تصل إلى المغرب غدا للمشاركة في مؤتمر دولي لسلامة الطرق بمراكش.

وقالت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، وهي واحدة من عدة منظمات حقوقية مساندة لفلسطين ومناهضة للتطبيع مع إسرائيل، في بيان إنهم رفعوا هذه الدعوى “ضد هذه الإرهابية، استنادا إلى اتهامات موجهة لها عن ماضيها الإجرامي، ومسؤوليتها في الحكومة الحالية بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية”.

ومن المقرر أن تشارك ريغيف في المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية الذي سينعقد في الفترة من 18 إلى 20 فبراير شباط الحالي بمراكش.

وأضافت مجموعة العمل الوطنية أن “كل القوى الحية بالمغرب تعتبر وجودها (ريغيف) على الأراضي المغربية يشكل استفزازا لمشاعر الشعب المغربي” وطالبت “السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

وقال الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن ريغيف “مجرمة حرب، وشريكة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو و(وزير الدفاع يوآف) غالانت في جرائم الحرب بغزة، واللذان أدانتهما محكمة العدل الدولية”.

وأضاف “وجودها فوق التراب المغربي يشكل إهانة للشعب المغربي.. وقد ضعنا شكاية (دعوى) بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكذلك بالمحكمة الإدارية، وتحددت جلسة المرافعة غدا صباحا”.

وتابع “كوكبة من المحامين يترأسهم الأستاذ خالد السفياني المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي تقدموا بالشكاية”.

وكان المغرب قد طبع العلاقات مع إسرائيل في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بوساطة أمريكية مقابل اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، التي يتنازع عليها مع جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر منذ عام 1976. وهذا النزاع هو الأقدم في أفريقيا.

(رويترز)