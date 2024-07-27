نشطاء يبدأون حملة ضد شابيرو المرشح المحتمل لمنصب نائب كامالا هاريس.. صهيوني حاول قمع احتجاجات غزة في بنسلفانيا

بنسلفانيا- “القدس العربي”: أثارت التقارير التي تفيد بأن حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو قد يكون المرشح لمنصب نائب المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس بالفعل ردود فعل عنيفة من اليسار السياسي الأمريكي.

وأطلق ناشطون مرتبطون بمجموعات مثل “الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا” ومجموعة” “أمريكيون ضد لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (إيباك): موقعاً إلكترونياً باسم “لا للإبادة الجماعية” لـ”جوش” ، وحثوا هاريس على عدم اختيار شابيرو.

نشطاء: “لا أحد من اليسار يتوقع أن تكون كامالا هاريس مثالية، ولكن هناك بالفعل أسبابا تجعلنا نعتقد أنها قد تكون تحسنًا. إذا اختارت حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو كمرشح لمنصب نائب الرئيس، فإن كل هذا الأمل سوف يتبخر”

وأوضحت صحيفة “نيوهامشير جورنال” أن إحدى القضايا الرئيسية تتعلق بمعاملة شابيرو للمحتجين المناهضين لإسرائيل – وهو التعبير الذي تستخدمه الصحافة الأمريكية للمتضامنين مع فلسطين – في حرم جامعة بنسلفانيا. ففي إحدى مراحل الاحتجاجات، دعا شابيرو جامعة بنسلفانيا إلى تفكيك المخيمات في الحرم الجامعي “لاستعادة النظام والأمن في الحرم الجامعي”.

وقال متحدث باسم حملة No Genocide Josh :”كان شابيرو من بين المرشحين الأوائل لمنصب نائب الرئيس في استعداده لنشر الحرس الوطني لمواجهة المتظاهرين السلميين. حتى أنه ذهب إلى حد مقارنة المتظاهرين السلميين في الجامعات بمتظاهري الجماعة العنصرية كو كلوكس كلان”.

وقال شابيرو لشبكة سي إن إن “لا ينبغي أن يكون هناك مكان” للتعليقات المعادية للسامية أو المعادية للإسلام. لكنه قال أيضًا إن مسؤولي الجامعات يجب أن يتجنبوا “وضع أي نوع من المعايير المزدوجة” في المدارس.

وقال شابيرو “يتعين علينا أن نتساءل عما إذا كنا سنتسامح مع هذا أم لا”.

وفي مقال كتبه ديفيد كليون في مجلة “ذا نيو ريبابليك” التقدمية، انتقد شابيرو ووصفه بأنه “شخص سيئ للغاية فيما يتصل بفلسطين”. وأضاف كليون أن شابيرو بدا وكأنه “لديه عداء ضد النشاط المؤيد لفلسطين”.

وكتب منظمو حملة “لا للإبادة الجماعية في جوش” على موقعهم على الإنترنت: “إن اختيار مرشح لمنصب نائب الرئيس لديه آراء معادية للفلسطينيين ومؤيدة للحرب من شأنه أن يقلل من نسبة المشاركة بين الناخبين المسلمين والعرب الأميركيين والشباب، ويقلل إلى حد كبير من الإثارة التي تأتي مع مرشح جديد” .

وتسلط الحملة الضوء على الانقسام داخل الحزب الديمقراطي بشأن سياسته تجاه إسرائيل وفلسطين، سواء على المستوى الوطني أو في ولاية بنسلفانيا.

وكان شابيرو قد وصف نفسه في وقت سابق من هذا العام بأنه صهيوني ، لكنه قال إنه لا يتفق مع سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقد حددت حملة “لا للإبادة الجماعية” ضد شابيرو قضايا أخرى ترى أنها تشكل مشكلة بالنسبة لشابيرو، مثل استعداده لدعم برنامج اختيار المدارس في ولاية بنسلفانيا. كما أثارت الحملة قضية الحليف السياسي المقرب لشابيرو مايكل فيريب الذي أجبر على ترك منصبه في الإدارة بسبب مزاعم من نائبة وزير سابقة بأنه أخضعها لمحادثات جنسية غير مرغوب فيها.

“لا أحد من اليسار يتوقع أن تكون كامالا هاريس مثالية، ولكن هناك بالفعل أسبابا تجعلنا نعتقد أنها قد تكون تحسنًا. إذا اختارت حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو كمرشح لمنصب نائب الرئيس، فإن كل هذا الأمل سوف يتبخر”، وفقًا لمجلة ذا نيو ريبابليك .

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن هاريس تتخلف عن الجمهوري دونالد ترامب بنقطتين في ولاية بنسلفانيا، وهي قضية تقول جيسيكا تايلور من موقع Cook Political Report إن شابيرو قادر على معالجتها.

وشكك العديد من المحللين الأمريكيين في تصريحات شابيرو الأخيرة بشأن معاناة المدنيين في غزة تجاوباً مع تعليقات هاريس، وقالوا إن شابيرو داعم قوي للاحتلال الإسرائيلي.