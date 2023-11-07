نشطاء يتجمهرون عند قاعدة تمثال الحرية في نيويورك للمطالبة بوقف النار في غزة- (صور)

نيويورك: تجمهر المئات من المحتجين عند قاعدة تمثال الحرية في 6 نوفمبر 2023 في مدينة نيويورك للمطالبة بوقف النار في قطاع غزة المحاصر.

وفي تسجيل مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر حشود من النشطاء جالسين عند قاعدة التمثال وهم يهتفون “لن يحدث هذا مرة أخرى لأحد، لن يحدث ذلك أبدا مرة أخرى الآن”، مرددين هتافات يهودية في أعقاب المحرقة.

ووقف آخرون على القاعدة، ولفوا لافتات كبيرة على جانب التمثال كُتب عليها “وقف إطلاق النار الآن!” و”العالم كله يراقب”.

وقد نظم التجمع منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، والتي قامت ايضاً بالتجمهر في مواقع بارزة في مدينة نيويورك بهدف لفت الانتباه لدعوة وقف إطلاق النار.