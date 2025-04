نشطاء يرشون طلاء أحمر على مبنى حكومي بريطاني احتجاجاً على ما يحدث في غزة- (فيديو)

إدنبره: قام نشطاء برش طلاء أحمر على مبنى حكومي في إدنبره، كما قاموا بتسلق الواجهة في احتجاج على ما يحدث للفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت وكالة “بي ايه ميديا” البريطانية أن النشطاء بحركة ” ذيس اذ ريجيد”(هذا زيف) قاموا بإزالة علم الاتحاد من على سطح مبنى الملكة إليزابيث في سيبالد ووك في إدنبره، صباح اليوم الأربعاء، وقاموا بوضع العلم الفلسطيني بدلاً منه.

وقالت الحركة إنها تستهدف الحكومة البريطانية بسبب موقفها من الحرب في غزة، عقب أن بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية، العام الماضي، متهمة الوزراء بالتواطؤ.

Palestinian flag flying over UK Government- Queen Elizabeth House in Edinburgh now – come along and show support! #stoparmingisrael #GazaHolocaust#EndApartheid #EndtheOccupation#CeaseFireNow pic.twitter.com/GX7YvBBOgP

— Scottish PSC (@scottishpsc) March 6, 2024