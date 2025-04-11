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نشطاء يصبغون بركة مياه أمام سفارة أمريكا في لندن باللون الأحمر بسبب دعم إسرائيل- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: صبغ نشطاء بريطانيون وأجانب بركة ماء أمام سفارة أمريكا في لندن باللون الأحمر، في إشارة إلى تسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل بقتل الأبرياء في قطاع غزة.

وتحاول هذه الجهود لفت الأنظار إلى تسبب الحرب الإسرائيلية في قتل الغزيين وتدمير القطاع، نتيجة الدعم الأمريكي المباشر.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 11, 2025 الساعة 10:24 ص

    اللهم اهزم بقوتك وجبروتك عصابة الشر الصهيو أمريكية النازية الفاشية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 بواسطة هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية الفاشية الحقيرة التي سرقت أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين ✌️🇵🇸🤲

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