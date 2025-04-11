نشطاء يصبغون بركة مياه أمام سفارة أمريكا في لندن باللون الأحمر بسبب دعم إسرائيل- (شاهد)

“القدس العربي”: صبغ نشطاء بريطانيون وأجانب بركة ماء أمام سفارة أمريكا في لندن باللون الأحمر، في إشارة إلى تسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل بقتل الأبرياء في قطاع غزة.
وتحاول هذه الجهود لفت الأنظار إلى تسبب الحرب الإسرائيلية في قتل الغزيين وتدمير القطاع، نتيجة الدعم الأمريكي المباشر.
صبغوها بلون الدم.. نشطاء متضامنون مع #فلسطين يسكبون الصبغة الحمراء في بركة مياه أمام السفارة الأمريكية في #لندن، لتسليط الضوء على القتل والدمار الذي سببه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع #غزة، نتيجة استمرار الولايات المتحدة في بيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لإسرائيل. pic.twitter.com/JNTYjyR9jN
— TRT عربي (@TRTArabi) April 10, 2025
اللهم اهزم بقوتك وجبروتك عصابة الشر الصهيو أمريكية النازية الفاشية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 بواسطة هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية الفاشية الحقيرة التي سرقت أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين ✌️🇵🇸🤲