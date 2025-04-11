نشطاء يصبغون بركة مياه أمام سفارة أمريكا في لندن باللون الأحمر بسبب دعم إسرائيل- (شاهد)

“القدس العربي”: صبغ نشطاء بريطانيون وأجانب بركة ماء أمام سفارة أمريكا في لندن باللون الأحمر، في إشارة إلى تسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل بقتل الأبرياء في قطاع غزة.

وتحاول هذه الجهود لفت الأنظار إلى تسبب الحرب الإسرائيلية في قتل الغزيين وتدمير القطاع، نتيجة الدعم الأمريكي المباشر.