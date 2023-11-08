نشطاء يغلقون أبواب شركة “بوينغ” بولاية ميسوري الأمريكية لوقف تسليم القنابل إلى إسرائيل- (صور)

ميسوري- “القدس العربي”: قام أكثر من 75 ناشطاً بإغلاق جميع مداخل مبنى بوينغ رقم 598 بهدف تعطيل تسليم أكثر من ألف قنبلة إلى إسرائيل.

وبوينغ هي شركة كبيرة لتصنيع الأسلحة تقع في سانت تشارلز في ولاية ميسوري.

وقاد تحرك النشطاء مجموعة من المنظمات الشبابية المناهضة للحرب ومجموعات تضامنية مع فلسطين من بينها “لجنة سانت لويس للتضامن مع فلسطين” و” مجموعة التحالف الشعبي في سانت لويس” و”مجموعة البناء السوداء”.

واستخدم المنظمون أجسادهم لإغلاق المداخل الثلاثة المنفصلة لمنشأة صنع القنابل لطائرة بوينغ 598 قبل وصول العمال إلى المصنع.

ورفع المنظمون قائمة تحمل أسماء 1300 طفل فلسطيني من أصل 4100 استشهدوا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال المنظمون إن نجاح شركات تصنيع الأسلحة مثل بوينغ يعتمد على موت وتدمير ملايين الأشخاص حول العالم، بما في ذلك الفلسطينيين.