سياسة | دولي | الولايات المتحدة

نشطاء يقاطعون شهادة روبيو في مجلس الشيوخ احتجاجا على دعم إسرائيل- (صور وفيديو)

20 - مايو - 2025

إخراج ناشطة ترتدي قميصا كُتب عليه "حرروا غزة" من القاعة، أثناء حديث وزير الخارجية ماركو روبيو

حجم الخط
3

“القدس العربي”: قاطع عدد من نشطاء السلام شهادة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، صباح الثلاثاء، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وردد المحتجون هتافات داخل القاعة من بينها: “غزة يجب أن تعيش” و”لا مزيد من الأسلحة لإسرائيل”، في تعبير صريح عن رفضهم للدعم العسكري الأمريكي المستمر لإسرائيل، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وتدخل عناصر الأمن لإخراج النشطاء من القاعة، بينما واصل روبيو الإدلاء بشهادته أمام اللجنة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    مايو 20, 2025 الساعة 6:54 م

    Yes act now, everybody must act now!
    And arab leaders must act now
    يجب على الدول العربية أن تتحرك بقرار جماعي لكسر تعنت وحملقة هذا للمجرم الفاسي نتنياهو بوقف التطبيع وحكومة الإحتلال الفاشية المتطرفة وهدا سيدفع دول العالم للتحرك أيضاً لوقف حرب الإبادة وهذا الإجرام الوحشي والتطهير العرقي. لكم الله ياشعب فلسطين.

    رد
  2. يقول Suleiman:
    مايو 20, 2025 الساعة 9:46 م

    وفرزُ النّفوس كفرزِ الصّخور
    ففيها النّفيس وفيها الحجر
    وبعضُ الأنام كبعض الشّجر
    جميلُ القوامِ شحيحُ الثّمر .
    وبعضُ الوعودِ كبعض الغُيُوم
    قويّ الرعودِ شحيحُ المطر
    وكمْ من كفيفٍ بصيرِ الفؤاد
    وكم من فؤادٍ كفيفِ البصر
    وكمْ من أسيرٍ بقلبٍ طليق
    وكم من طليقٍ كواه الضّجر

    رد
  3. يقول احمد كرزون / امريكا:
    مايو 20, 2025 الساعة 9:51 م

    للعرب اللي بشتموا بالشعب الامريكي ، في عندكم هيك ناس ابطال ولا رح تعيشوا جبناء وتموتوا جبناء وتهللوا للقائد الفذ؟

    رد

أخبار ذات صلة

إسرائيل تبرر مجزرة مستشفى ناصر بـ”كاميرا لحماس”.. وغضب وحدة عسكرية من اعتذار نتنياهو
منذ 5 ساعات
قناة عبرية: قيادة الجيش صادقت على قصف “مستشفى ناصر” بخان يونس
منذ يوم واحد
“مؤتمر غزة” يقدّم إحاطة تاريخية وسياسية حول المسجد الأقصى
25 - أغسطس - 2025
تجويع غزة.. وفاة الرضيعة راسيل أبو مسعود بسوء التغذية- (صور)
23 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية