نشطاء يقاطعون شهادة روبيو في مجلس الشيوخ احتجاجا على دعم إسرائيل- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: قاطع عدد من نشطاء السلام شهادة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، صباح الثلاثاء، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
وردد المحتجون هتافات داخل القاعة من بينها: “غزة يجب أن تعيش” و”لا مزيد من الأسلحة لإسرائيل”، في تعبير صريح عن رفضهم للدعم العسكري الأمريكي المستمر لإسرائيل، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وتدخل عناصر الأمن لإخراج النشطاء من القاعة، بينما واصل روبيو الإدلاء بشهادته أمام اللجنة.
BREAKING: Multiple peace activists, including Quaker & Episcopal clergy, disrupted Sec. Marco Rubio’s testimony before the Senate Foreign Relations Committee this morning.
“GAZA MUST LIVE!”
“NO MORE WEAPONS TO ISRAEL!” pic.twitter.com/TcxfOc21PB
— Medea Benjamin (@medeabenjamin) May 20, 2025
Yes act now, everybody must act now!
And arab leaders must act now
يجب على الدول العربية أن تتحرك بقرار جماعي لكسر تعنت وحملقة هذا للمجرم الفاسي نتنياهو بوقف التطبيع وحكومة الإحتلال الفاشية المتطرفة وهدا سيدفع دول العالم للتحرك أيضاً لوقف حرب الإبادة وهذا الإجرام الوحشي والتطهير العرقي. لكم الله ياشعب فلسطين.
وفرزُ النّفوس كفرزِ الصّخور
ففيها النّفيس وفيها الحجر
وبعضُ الأنام كبعض الشّجر
جميلُ القوامِ شحيحُ الثّمر .
وبعضُ الوعودِ كبعض الغُيُوم
قويّ الرعودِ شحيحُ المطر
وكمْ من كفيفٍ بصيرِ الفؤاد
وكم من فؤادٍ كفيفِ البصر
وكمْ من أسيرٍ بقلبٍ طليق
وكم من طليقٍ كواه الضّجر
للعرب اللي بشتموا بالشعب الامريكي ، في عندكم هيك ناس ابطال ولا رح تعيشوا جبناء وتموتوا جبناء وتهللوا للقائد الفذ؟