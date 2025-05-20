نشطاء يقاطعون شهادة روبيو في مجلس الشيوخ احتجاجا على دعم إسرائيل- (صور وفيديو)

إخراج ناشطة ترتدي قميصا كُتب عليه "حرروا غزة" من القاعة، أثناء حديث وزير الخارجية ماركو روبيو

“القدس العربي”: قاطع عدد من نشطاء السلام شهادة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، صباح الثلاثاء، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وردد المحتجون هتافات داخل القاعة من بينها: “غزة يجب أن تعيش” و”لا مزيد من الأسلحة لإسرائيل”، في تعبير صريح عن رفضهم للدعم العسكري الأمريكي المستمر لإسرائيل، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وتدخل عناصر الأمن لإخراج النشطاء من القاعة، بينما واصل روبيو الإدلاء بشهادته أمام اللجنة.