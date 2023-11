نشطاء يكشفون كذب الناطق باسم نتنياهو بعد اتهامه الفلسطينيين بفبركة مشاهد الرعب في غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كذب المسؤولين الإسرائيليين الذي يكاد لا يتوقف، وكان آخر هذه السلسلة مقطع فيديو نشره عوفر غندلمان، مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن “تمثيلية يقوم بها الفلسطينيون لخداع الرأي العام العالمي”، وفق تعبيره، ليتبين لاحقا زيف ادعاءاته.

وجاء في تدوينة لغندلمان على منصة إكس الخميس “الفلسطينيون يخدعون وسائل الإعلام الدولية والرأي العام العالمي. لا تقعوا في ذلك. شاهدوا بأنفسكم كيف يتظاهرون بالإصابات ويقومون بإجلاء المدنيين “الجرحى” أمام الكاميرات”.

وختم قائلا “أخفقت باليوود مرة أخرى”، في إشارة إلى “هوليوود الفلسطينيين”.

The Palestinians are fooling the international media and public opinion. DON’T FALL FOR IT.

See for yourselves how they fake injuries and evacuating “injured” civilians, all in front of thr cameras.

Pallywood gets busted again. pic.twitter.com/098aIRU962

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 9, 2023