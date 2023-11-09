سياسة | دولي

نشطاء يكشفون كذب الناطق باسم نتنياهو بعد اتهامه الفلسطينيين بفبركة مشاهد الرعب في غزة- (فيديو)

منذ 41 دقيقة

عوفر غندلمان مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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“القدس العربي”: كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كذب المسؤولين الإسرائيليين الذي يكاد لا يتوقف، وكان آخر هذه السلسلة مقطع فيديو نشره عوفر غندلمان، مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن “تمثيلية يقوم بها الفلسطينيون لخداع الرأي العام العالمي”، وفق تعبيره، ليتبين لاحقا زيف ادعاءاته.

وجاء في تدوينة لغندلمان على منصة إكس الخميس “الفلسطينيون يخدعون وسائل الإعلام الدولية والرأي العام العالمي. لا تقعوا في ذلك. شاهدوا بأنفسكم كيف يتظاهرون بالإصابات ويقومون بإجلاء المدنيين “الجرحى” أمام الكاميرات”.

وختم قائلا “أخفقت باليوود مرة أخرى”، في إشارة إلى “هوليوود الفلسطينيين”.

ولكن سرعان ما رد مستخدمو المنصة على ادعاءات غندلمان، بالقول إن المقطع الذي شاركه هو من كواليس فيلم لبناني قصير بعنوان “الحقيقة” والممثلون هم لبنانيون يصورون الواقع المأساوي في غزة.

ووصل عدد مشاهدات المقطع إلى أكثر من 7 ملايين مشاهدة لغاية اللحظة.

وتعرض غندلمان لانتقادات حادة واتهامات بتزييف الحقائق، إذ كتب مركز مكافحة التضليل التركي “إن الادعاء بشأن الصور التي نشرها عوفر غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن “الفلسطينيين يخدعون وسائل الإعلام الدولية والجمهور، وأنهم يتظاهرون بأنهم أصيبوا أمام الكاميرات” ليس صحيحا. وتبين أن الصور المزعومة مأخوذة من الفيلم الذي يحمل اسم “الحقيقة” والذي أعده المخرج اللبناني محمود رمزي حول الأحداث في فلسطين”.

وفندت منصقة إيكاد للتحقيقات الفيديو، مشيرة إلى أنه “مضلل”.

وكتب الناشط الحقوقي جون بي مخاطبا غندلمان “على الرغم من أنك رأيت دليلاً على أنه كان جزءا من إنتاج فيلم، إلا أنك لم تحذف المنشور بعد”، مضيفا “يظهر أن الأشخاص في الحكومة الإسرائيلية يجيدون تقديم معلومات مضللة، وأنهم لا يمانعون الكذب”.

وعلق موقع “تينيسي هولر” الأمريكي: “نشر مستشار نتنياهو فيلما لبنانيا قصيرا للإشارة إلى أن الفلسطينيين يزيفون مشاهد الرعب في غزة، وتركه منشورا على الرغم من قيام مدققي الحقائق بتصحيحه”.

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