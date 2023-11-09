نشطاء يكشفون كذب الناطق باسم نتنياهو بعد اتهامه الفلسطينيين بفبركة مشاهد الرعب في غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كذب المسؤولين الإسرائيليين الذي يكاد لا يتوقف، وكان آخر هذه السلسلة مقطع فيديو نشره عوفر غندلمان، مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن “تمثيلية يقوم بها الفلسطينيون لخداع الرأي العام العالمي”، وفق تعبيره، ليتبين لاحقا زيف ادعاءاته.

وجاء في تدوينة لغندلمان على منصة إكس الخميس “الفلسطينيون يخدعون وسائل الإعلام الدولية والرأي العام العالمي. لا تقعوا في ذلك. شاهدوا بأنفسكم كيف يتظاهرون بالإصابات ويقومون بإجلاء المدنيين “الجرحى” أمام الكاميرات”.

وختم قائلا “أخفقت باليوود مرة أخرى”، في إشارة إلى “هوليوود الفلسطينيين”.

The Palestinians are fooling the international media and public opinion. DON’T FALL FOR IT. See for yourselves how they fake injuries and evacuating “injured” civilians, all in front of thr cameras. Pallywood gets busted again. pic.twitter.com/098aIRU962 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 9, 2023

ولكن سرعان ما رد مستخدمو المنصة على ادعاءات غندلمان، بالقول إن المقطع الذي شاركه هو من كواليس فيلم لبناني قصير بعنوان “الحقيقة” والممثلون هم لبنانيون يصورون الواقع المأساوي في غزة.

ووصل عدد مشاهدات المقطع إلى أكثر من 7 ملايين مشاهدة لغاية اللحظة.

وتعرض غندلمان لانتقادات حادة واتهامات بتزييف الحقائق، إذ كتب مركز مكافحة التضليل التركي “إن الادعاء بشأن الصور التي نشرها عوفر غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن “الفلسطينيين يخدعون وسائل الإعلام الدولية والجمهور، وأنهم يتظاهرون بأنهم أصيبوا أمام الكاميرات” ليس صحيحا. وتبين أن الصور المزعومة مأخوذة من الفيلم الذي يحمل اسم “الحقيقة” والذي أعده المخرج اللبناني محمود رمزي حول الأحداث في فلسطين”.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman’ın paylaştığı görüntülerle ilgili, “Filistinliler uluslararası medyayı ve kamuoyunu kandırıyor, kameralar önünde yaralı rolü yapıyorlar” iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Lübnanlı Yönetmen Mahmut… pic.twitter.com/xacyUUImMi — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 9, 2023

وفندت منصقة إيكاد للتحقيقات الفيديو، مشيرة إلى أنه “مضلل”.

#مُضلِّل | الفلسطينيون يفبركون إصابتهم أمام الكاميرات درجة الإيكاد:

❌مضلل❌@ofirgendelman كيف تحققنا؟🔍 ✔️نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي “أوفر جنلدمان” في 9 نوفمبر تغريدة مرفقة بفيديو ادعى أنه من غزة حيث يقوم مجموعة من الأشخاص بتزييف جراحهم أمام… pic.twitter.com/jrOpk7niGO — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 9, 2023

وكتب الناشط الحقوقي جون بي مخاطبا غندلمان “على الرغم من أنك رأيت دليلاً على أنه كان جزءا من إنتاج فيلم، إلا أنك لم تحذف المنشور بعد”، مضيفا “يظهر أن الأشخاص في الحكومة الإسرائيلية يجيدون تقديم معلومات مضللة، وأنهم لا يمانعون الكذب”.

Even though you saw proof that it was part of a video production, you still didn’t delete the post. It shows that the people in the Israeli government are good at making misleading information, and they don’t mind lying.

Shame. — John P (@Johnpatrick500) November 9, 2023

وعلق موقع “تينيسي هولر” الأمريكي: “نشر مستشار نتنياهو فيلما لبنانيا قصيرا للإشارة إلى أن الفلسطينيين يزيفون مشاهد الرعب في غزة، وتركه منشورا على الرغم من قيام مدققي الحقائق بتصحيحه”.