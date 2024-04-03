نصرالله يحذّر من تشويه الحقائق وتحويل إنجازات المقاومة إلى هزيمة- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: وصف أمين عام حزب الله حسن نصرالله ما يجري في فلسطين والمنطقة والعالم بأنه “طوفان أحرار نأمل أن يكبر ويزداد ويقوى مع الوقت”، وأشار إلى أن “يوم القدس هذا العام يأتي مختلفًا كثيرًا عن السنوات الماضية وذلك ببركة طوفان الأقصى”، وقال في إطلالة إعلامية خلال فعالية “منبر القدس” التي بُثّت عبر قناة “المنار”، اليوم الأربعاء، “نحيي المقاومة في غزة وشعبها لصمودهم وصبرهم وثباتهم أمام جيش الاحتلال الذي ارتكب الجرائم والمجازر وصنعوا من الصمود ملحمة تاريخية، ونقف وقفة إجلال وتقدير لجبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق حيث تتحمل التهديدات وتستمر بالرغم منها”.

وأضاف نصرالله “نشكر الجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها الثابت والراسخ في مساعدة الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما نشكر سوريا الحاضنة والداعمة لحركات المقاومة في منطقتنا التي تتعرض للتهديدات”، لافتاً إلى “أن العدو الإسرائيلي لا يُصغي لا لقرارات وقف إطلاق نار ولا يهتم لا لرأي عام عالمي بل هو ماضٍ في وحشيته وعدوانه”، مؤكداً “أننا نحتاج إلى الثبات والصمود ومواصلة العمل واليقين بأن النصر من عند الله آتٍ وهذا يرتبط بغزة وبكل الساحات المساندة”، مشدداً على “وجوب أن نعمل لتوفير كل عناصر القوة لتحقيق طوفان الأقصى أهدافها وهذا واجبنا جميعًا”.

وتابع “واجبنا في يوم القدس تبيان النتائج الاستراتيجية التي حققتها طوفان الأقصى وخاصة بالخسائر الاستراتيجية للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، فبعض المثبِّطين والمنافقين يركزون على حجم التضحيات ويتركون حجم الإنجازات”.

وتوجّه إلى “كل المنابر ووسائل الإعلام التي تؤيد مسار المقاومة” بالقول “يجب أن تشرح وتوضح وتبين وإلا فالعدو يسعى لتحويل صورة الإنجازات التاريخية للمقاومة إلى صورة هزيمة من خلال تشويه الحقائق”.

وختم نصرالله “إذا كان تحرير الجنوب عام 2000 وبعدها تحرير غزة قد أنهى مشروع إسرائيل الكبرى وحرب تموز أسقطت مشروع إسرائيل العظمى، فإن طوفان الأقصى وما جرى في جبهات المساندة وضع الكيان الصهيوني على حافة الهاوية وملامح هذا الأمر ستظهر مع الوقت، ويجب أن نعمل على أن نخرج من هذه المعركة منتصرين شامخين ثابتين وأن يُهزم العدو ومن خلفه وأن يُبنى على التجربة حتى نصل للهدف النهائي ان شاء الله”.