نصرالله يرد على التهويل: لن نرضخ حتى لو نفّذتم حرباً ومن يهددنا بالتوسعة سنوسّع- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: أطل أمين عام حزب الله حسن نصرالله، الثلاثاء، ليعلن “أن إطلاق النار على الحدود سيتوقف فقط عندما يتوقف العدوان على غزة ضمن اتفاق واضح تتفق عليه المقاومة”. وتوجّه إلى العدو الإسرائيلي بالقول “مهما هوّلتم علينا فلن نرضخ وحتى لو نفذتم حرباً علينا فنحن لن نوقف جبهة الجنوب حتى يتوقف العدوان على غزة”، مضيفاً “نحن نقاتل في الجنوب وعيننا على غزة، وعندما يقف العدوان على غزة سيقف إطلاق النار في لبنان، لكن إذا أرادوا اكمال الحرب في الجنوب سنكملها، واذا نفّذ العدو تهديداته ضدنا عليه أن يدرك أن الـ 100 ألف الذين غادروا الشمال لن يعودوا. وعندما يقوم العدو بأي عمل تجاه لبنان بعد إيقاف العدوان على غزة سنعود للعمل وفق المعادلة وستكون ردودنا متناسبة وفعالة، والعدو يعرف أنه إذا تورط وواجه ردنا المناسب فلن يعود المستوطنون إلى شمال فلسطين”. وقال “من يهددنا بالتوسعة أقول له نحن نوسّع ومن يتصور للحظة واحدة أن المقاومة في لبنان ومن خلال فعلها الميداني وما تملك من عناصر القوة أنها تشعر ولو للحظة واحدة بالخوف والارتباك هو مشتبه ومخطئ”.

وعلّق نصرالله على حركة الموفدين الدوليين وآخرهم الوفد الفرنسي من دون تسميته، قائلاً “كل الوفود التي أتت إلى لبنان لها هدف واحد هو أمن إسرائيل وحمايتها ووقف إطلاق النار على المواقع الصهيونية وإعادة الـ 100 ألف مستوطن إلى المستوطنات”، لافتاً إلى “أن هذه الوفود لا تتناول في أوراقها أي أمر يتعلق بما يحصل في غزة من عدوان وجرائم ومجاعة أو الاعتداءات الصهيونية على لبنان والأراضي المحتلة فيه”، مشيراً إلى أن “الاحتلال يحسب ألف حساب للبنان بسبب المقاومة والعالم يرسل الوفود بسبب الجبهة الجنوبية”، مشدداً على “أن لبنان هو في الموقع القوي والمُبادر ويستطيع أن يفرض الشروط”، داعياً “الموقف الرسمي اللبناني إلى فرض شروط إضافية على القرار 1701″، ناقلاً عن أحد المسؤولين قوله “من الأسهل نقل النهر إلى الحدود على نقل عناصر حزب الله إلى شمال النهر”.

إسرائيل المردوعة

وقال نصرالله في الاحتفال التكريمي للجرحى والأسرى المقاومين في “يوم الجريح المقاوم”، إن”ما يعيشه اليوم محور المقاومة من مواقع قوة، فإنما هو ببركة الثورة الإسلامية التي انتصرت في مثل هذه الأيام في إيران”. وتحدث عن صمود المقاومة في غزة قائلا: “130 يوماً من الصمود الأسطوري للمقاومين في غزة ومن البطولات التي تصل إلى حد الإعجاز والصبر الذي لا مثيل له في التاريخ. 130 يوماً من الفشل الإسرائيلي وعجزه عن تحقيق الأهداف. 130 يوماً من الدعم والاسناد والتضامن من دول محور المقاومة والعديد من شعوب العالم”.

“130 يوما في #غزة من الصمود الأسطوري والبطولات التي تصل إلى حد الاعجاز والصبر الذي لا مثيل له في التاريخ” الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله في الاحتفال التكريمي للجرحى والأسرى المقاومين في “#يوم_الجريح_المقاوم” pic.twitter.com/UdxdtpOVyP — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 13, 2024

وأكد نصر الله أن “ما نقوم به في جبهتنا اللبنانية هو مسؤولية وطنية، ومنسجمون مع إنسانيتنا ومع قيمنا الأخلاقية ومع مسؤوليتنا الشرعية والدينية”، معتبراً أن أصل “نشوء كيان الاحتلال هو أصل الأزمات في المنطقة وتاريخ لبنان يشهد على ذلك”، مشيراً إلى ان “إسرائيل القوية” تشكل خطراً على المنطقة وإسرائيل المردوعة” كما حصل بعد 2006 إلى اليوم هي التي يمكن أن يحد من خطرها على لبنان وعلى دول المنطقة وشعوبها”، ورأى أنه “أمام ما يجري في غزة فالمصلحة الوطنية في دول المنطقة قبل المصلحة الفلسطينية هي في خروج “إسرائيل” مهزومة”.

“نحن في الجبهة اللبنانية نصرة لغزة منسجمون مع قيمنا ومسؤوليتنا الأخلاقية والدينيةوفي هذا لا تأخذنا لومة لائم” الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله في الاحتفال التكريمي للجرحى والأسرى المقاومين في #يوم_الجريح_المقاوم #لبنان #الميادين_لبنان pic.twitter.com/ovyMCFOiEJ — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) February 13, 2024

“اسرائيل القوية” تشكل خطراً على المنطقة و”اسرائيل المردوعة والخائفة” تشكل حالة أقل خطراً” الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله في “#يوم_الجريح_المقاوم” pic.twitter.com/C65p5LSqjK — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 13, 2024

وأعلن “أن فتح الجبهة اللبنانية مع الاحتلال شكّل مصلحة وطنية بالدرجة الأولى لمنع انتصار إسرائيل”، وقال “المشكلة هي في اعتبار البعض أن لا جدوى مما نقوم به في الجبهة اللبنانية وهذا أمر كارثي. وهناك أطراف لها أحكام مسبقة أياً تكن الإنجازات والانتصارات وتصف ما يتحقق بأنه إنجاز وهمي”، لافتاً إلى أنه “في الجلسات الداخلية هؤلاء الذين لديهم مواقف مسبقة يعترفون بالإنجازت لكن علناً لا يقرون. وهذه الفئة التي تدعي أن “القانون الدولي يحمينا” وتجادل في جدوى المقاومة ميؤوس منها”.

وشدد أمين عام الحزب “على وجوب أن نحرص ألا يؤدي هذا السجال إلى نزاعات طائفية لأن هذا الأمر من مصلحة إسرائيل وليس من مصلحة الوطن والكرامة الوطنية ويجب عدم تحميل مواقف البعض إلى طائفة بأكملها مما يحوّل الخلاف إلى خلاف طائفي”، موضحاً أن “هناك فئة تقف على الحياد من المسلمين والمسيحيين وتحويل المشكل إلى طائفي فيه خسارة كبيرة”.

“أمام ما يجري في #غزة فالمصلحة الوطنية في دول المنطقة قبل المصلحة الفلسطينية هي في خروج “إسرائيل” مهزومة” الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله في “#يوم_الجريح_المقاوم” pic.twitter.com/qRyVw2mBRW — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 13, 2024

“المشكلة هي في اعتبار البعض ألا جدوى مما نقوم به في الجبهة اللبنانية وهذا أمر كارثي”، و “هناك من يقول عبارات مهينة لكل التضحيات التي يتم تقديمها في مواجهة العدو” الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله في الاحتفال التكريمي للجرحى والأسرى المقاومين في “#يوم_الجريح_المقاوم“… pic.twitter.com/8Y0waBtsp4 — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) February 13, 2024

“هناك أطراف لها أحكام مسبقة أياً تكن الإنجازات والانتصارات وتصف ما يتحقق بأنه إنجاز وهمي، وهناك أطراف لها مواقف مسبقة وينطبق عليها قول”صم بكم عُمي” أيا كان النقاش معها” الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله في الاحتفال التكريمي للجرحى والأسرى المقاومين… pic.twitter.com/xAZYF2MkIF — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) February 13, 2024

المواجهات الميدانية

في الوقائع الميدانية، باشر جيش الاحتلال اعتداءاته بإطلاق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام وأطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب وقصفت المدفعية أطراف الجبين ويارين وعيترون. وشن الطيران الحربي غارتين على بلدة مروحين وأطراف عيتا الشعب وراميا، كما شن غارتين على حولا الأولى على الخط العام حي المعاقب، استهدفت مركزاً تجارياً وتسببت بقطع الطريق بين ميس الجبل وحولا، أما الغارة الثانية فاستهدفت منزلاً في حي المرج. وأصيب معاون أول في قوى الأمن الداخلي بجروح طفيفة خلال خدمته في المخفر في حولا جراء الغارتين وتم نقله لمستشفى تبنين الحكومي للمعالجة. كذلك نفذ الطيران الحربي غارة جوية على المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وبلدة يارون، وأتبعها بغارة مماثلة مستهدفاً بصاروخين أطراف بلدة شيحين حيث استهدفت منزلاً في محيط النادي الحسيني، فيما استهدفت غارة مبنى مجاوراً لمجمع الإمام الرضا في ميس الجبل بصاروخين، الأول لم ينفجر، أما الثاني فأدى إلى تدمير المبنى من دون تسجيل إصابات. وطالت إحدى الغارات منزلاً في بلدة يارين وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.

في المقابل، أعلن حزب الله انه “استهدف مبنى ‌‏تابعاً للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابه ‏إصابة مباشرة”. ‏وأضاف أنه تم استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وتجمعاً آخر في ثكنة ميتات ما أدى إلى سقوط أفراده بين قتيل وجريح وتجمعاً في محيط موقع المرج. كما استهدف الحزب التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين وأعلن السيطرة على مسيرة ‏إسرائيلية من نوع سكاي لارك وهي في حالة فنية جيدة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن “إطلاق ما لا يقل عن 6 صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت في إصبع الجليل من دون تفعيل صفارات الإنذار، ووقوع أضرار في المكان”.

وكان الطيران الحربي نفذ ليل الإثنين الثلاثاء سلسلة غارات استهدف فيها عدداً من البلدات في القطاعين الغربي والأوسط، حيث سقط شهيدان لـ”سرايا القدس” بالغارة قبيل منتصف الليل على بلدة طيرحرفا. كما سقط شهيدان لحزب الله في الغارة على أطراف بلدة طلوسة.

الورقة الفرنسية

ومن فرنسا، أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أنه “قدم اقتراحات لتجنب نزاع مفتوح بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان”، وقال في مؤتمر صحافي إثر اجتماعه بنظيرته الألمانية انالينا بيربوك ونظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي في باريس: “قدمنا اقتراحات خلال زيارتنا لبيروت، وسنضع حلولاً في الأيام المقبلة والأشهر المقبلة”. وأضاف: “إننا على اتصال بالأمريكيين، ومن المهم أن نتمكن من إضفاء طابع متبادل على مجمل المبادرات الآن لبناء معسكر السلام في الشرق الأوسط”. وذكّر سيجورنيه بأن “لفرنسا مصالح مباشرة في لبنان”، لافتاً إلى “أن عشرين ألفاً من مواطنينا موجودون في لبنان، إضافة الى 700 جندي يشاركون في بعثة حفظ السلام” في جنوب البلاد”.

وأفيد بأن الورقة الفرنسية التي نظر إليها الثنائي الشيعي كورقة إسرائيلية تطلب انسحاب حزب الله إلى مسافة 10 كيلومترات شمالاً، وتدعو إلى تفكيك المنظومات الصاروخية والقتالية والخيم ونشر 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في جنوب الليطاني على أن يتبعها في مرحلة ثانية تفاوض على النقاط المتنازع عليها على الحدود البرية وعلى مسألة مزارع شبعا.

ماذا عن النبطية؟

وكان الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي ردّ على تقارير إعلامية “زعمت أن القوة الدولية أبلغت الجيش اللبناني نقلاً عن تل أبيب أن مدينة النبطية برمّتها باتت ضمن دائرة الاستهداف”، وقال “اطلعت على هذه التقارير وبصراحة لست على علم بأي محادثة محددة بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل في ما يتعلق بما تم ذكره”. وأضاف “نلتقي في كثير من الأحيان مع شركائنا الاستراتيجيين في القوات المسلحة اللبنانية لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة على طول الخط الأزرق، وتكون هذه المناقشات سرية”. وأكد “أن بعثة اليونيفيل تبذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات ومنع سوء الفهم الخطير بين الأطراف إلى جانب مواصلة أنشطتنا اليومية على طول الخط الأزرق لتهدئة التوترات”.

من جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن “الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، ولكن الأمور بإذن الله تتجه إلى نوع من الاستقرار الطويل الأمد”، وقال لإعلاميين: “الاتصالات مستمرة وسأعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من المسؤولين الدوليين خلال مشاركتي في مؤتمر ميونخ يومي الخميس والجمعة المقبلين، من بينها مع آموس هوكشتاين، لمعرفة أين أصبحنا في مسار التهدئة وإعادة الاستقرار”.

وأوضح “التحدي الأكبر أمامنا يتمثل بوضع الجنوب، وكل الرسائل التي أتوجه بها إلى الموفدين الخارجيين وجميع المعنيين أننا طلاب أمن وسلام واستقرار دائم في الجنوب. ونحن مع تطبيق القرار 1701 كاملاً ونريد خطة لدعم الجيش بكل المقومات”، مضيفاً “نحن اليوم أمام خيارين: إما الاستقرار الدائم الذي يشكل افادة للجميع، واما الحرب التي ستشكل خسارة لكل الأطراف”.

ورداً على سؤال عن المبادرة الفرنسية قال ميقاتي: “نحن نقدر المساعي الفرنسية لدعم لبنان، ولكننا لم نبلغ من الجانب الفرنسي ورقة رسمية، بل ورقة أفكار طلبوا الاجابة عليها”.