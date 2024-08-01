نصر الله: المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تعد جبهات إسناد بل معركة مفتوحة- (فيديو)

بيروت: قال الأمين العام لـ”حزب الله”حسن نصرالله ، الخميس، إن المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تعد “جبهات إسناد بل معركة كبرى مفتوحة ساحاتها قطاع غزة وجنوب لبنان واليمن والعراق وإيران”.
جاء ذلك في كلمة متلفزة خلال مراسم تشييع القائد العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر الذي اغتيل في بيروت، الثلاثاء، عشية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في طهران.
وقال نصر الله عن اغتيال إسرائيل القيادي شكر: “ندفع ثمن إسنادنا لغزة وللشعب الفلسطيني ولتبنينا القضية الفلسطينية ونقبل هذا الثمن”.
وأضاف أن “إسرائيل اغتالت فؤاد شكر باستهداف مبنى سكني مليء بالأطفال والنساء في ضاحية بيروت ومن بين الشهداء شهيد ايراني”.
وأردف: “المواجهة مع إسرائيل لم تعد جبهات إسناد بل معركة كبرى مفتوحة ساحاتها قطاع غزة وجنوب لبنان واليمن والعراق وإيران”.
“للإسرائيليين نقول: افرحوا قليلاً وستبكون كثيراً”
السيد حسن #نصرالله في تشييع الشهيد #فؤاد_شكر#الميادين pic.twitter.com/RmXqvgNovh
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 1, 2024
(وكالات)
له له له ، و سوريا الاسد وين؟
ما دمرتوا كل سوريا و قتلتوا و هجرتوا الملايين مشان هاللحظة، و آخر شي الاسد على دكة الاحتياط، إلى ان يقضي الله امراً كان مفعولا، شي ٥٠ سنة كمان!؟
متى؟ وماذا عن “الهدهد”؟ هل سيرى ثمار استطلاعاته؟