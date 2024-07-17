نصر الله: تمادي إسرائيل في استهداف مدنيين سيدفعنا لإطلاق صواريخ على مستعمرات جديدة

بيروت: قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله اليوم الأربعاء إن “التمادي في استهداف المدنيين” من قبل إسرائيل سيدفع الجماعة لإطلاق صواريخ على “مستعمرات” لم يتم استهدافها من قبل.

وأضاف نصر الله “نقول لأهلنا سنعيد إعمار بيوتنا ومنازلنا كما كانت وأجمل مما كانت”.

وأكد في كلمة اليوم خلال ذكرى عاشوراء أن جبهة لبنان لن تتوقف “ما دام العدوان مستمرا على غزة والتهديد بالحرب لن يخيفنا”.

وأضاف: “نحن ننتصر لكل شعوب منطقتنا التي اعتدى عليها هذا الكيان المحتل الذي اعتدى على المنطقة بالتهديد والعدوان”، مشيرا إلى أن هناك “ثلاث دول عربية ما زالت تعاني مباشرة من هذا القتل فلسطين ولبنان وسوريا”.

وتابع: “نحن في لبنان منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي دخلنا مرحلة مختلفة ونخوض معركة مختلفة، فنحن أعلنا فتح جبهة إسناد لبنانية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم”.

وأشار إلى أن “ما قامت به المقاومة في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي هو حق كامل لها وللاسف هناك ما زال من يسيء إلى المقاومة”.

وأضاف: “لأول مرة في تاريخه يعيش الكيان الصهيوني أسوأ حالاته وأيامه كما يعترف قادته. لأول مرة يتحدثون عن الانهيار والزوال، لأول مرة تبدو إسرائيل عاجزة بعد 10 أشهر من القتال عن تحقيق أهدافها وتغطي فشلها بارتكاب المجازر البشعة بحق الأطفال والنساء”.

(وكالات)