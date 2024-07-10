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نصر الله: جبهة الجنوب تؤتي ثمارها بمواجهة العدو.. ونؤيد حماس بكل ما تقرره- (فيديو)

منذ 50 دقيقة

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله- لقطة شاشة

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بيروت: أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني في كلمة له، اليوم الأربعاء، أن جبهة الجنوب تؤتي ثمارها في مواجه العدو، معربا عن تأييد جماعته لحركة حماس بكل ما تقرره.

وأشار نصر الله في كلمة نقلها موقع قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله خلال الاحتفال التأبيني لأحد قادته، الشهيد محمد نعمة ناصر(ابو نعمة) إلى أن “العمليات في الجنوب باتت تحجز أعدادا كبيرة من عناصر جيش العدو المنتشرة من البحر إلى الجليل خوفا سواء من اقتحام الجليل أو دخول مجموعات صغيرة بين المناطق”.

وشدد على أن “ما ترضى به حركة حماس نرضى به جميعا فيما يتعلق بالمفاوضات حول وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، فالأخوة في حماس هم أدرى ونحن لا نطلب من أحد يأخذ رأينا ونحن نردد لهم إننا معكم وخلفكم في أي موقف أو قرار تتخذونه ومعكم حتى النهاية”.

وتابع “نتنياهو لم يتعلم من حرب لبنان ومازال يواصل العدوان في غزة، والصهاينة اليوم يتحدثون عن التسوية وحتى غالانت عندما تحدث بات يتحدث عن عمليات محدودة وغير قادر أن يتحدث عن القضاء على حزب الله أو إبعاده عن الحدود”.

(د ب أ)

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