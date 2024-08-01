نصر الله: على إسرائيل انتظار ردّنا الحتمي بعد قطعها «الخطوط الحمر»

بيروت -«القدس العربي»: لم تستمر حالة الهدوء في الجنوب اللبناني طويلاً بعد استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال القائد في “حزب الله” فؤاد شكر، فقد سقط أمس 4 شهداء سوريين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً تسكنه عائلة سورية في بلدة شمع جنوب لبنان، كما جرح عدد من الأشخاص، وذلك في قضاء صور جنوب لبنان، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ووزارة الصحة.

وشيعت الضاحية الجنوبية لبيروت القائد الجهادي في “حزب الله” فؤاد شكر “السيد محسن” في “مجمع سيّد الشهداء” وصولاً إلى روضة الحوراء زينب حيث ووري الثرى بعد كلمة لأمين عام الحزب السيد حسن نصر الله استهلها بتوجيه التعزية والتبريك “لاستشهاد القائد الكبير رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الأخ العزيز والحبيب إسماعيل هنية ومرافقه باسم مقاومتنا وعوائل شهدائنا إلى إخواننا في حركة “حماس” وكتائب “القسام” وفصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الصابر والمضحي”.

وتحدث عن الاستهداف في الضاحية قائلاً إنه أدى الى “استشهاد 7 وجرح العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال”. ولفت إلى “أن العدو أعطى عنوانا لعدوانه على الضاحية واستهدف قائدا كبيرا في المقاومة مدعيًا أنه ردة فعل”، وقال “هذا ليس ردة فعل على ما حصل في مجدل شمس، بل هذا ادعاء وتضليل”.

وعرض نصر الله للاغتيالات التي حصلت في الضاحية وطهران، لافتاً إلى “أن خطاب الإمام الخامنئي في شهادة القائد هنية كان أشد من خطابه حين اعتُدي على القنصلية في دمشق لأنه لم يُعتد على سيادتهم فحسب، بل المساس بأمنهم القومي وهيبتهم وتم المسُّ بشرفهم (باغتيال إسماعيل هنية وهو ضيف في إيران”. وتوجّه لمجتمع الكيان بالقول: “اضحكوا قليلًا وستبكون كثيرًا لأنكم لم تعلموا أي خطوطٍ حمرٍ تجاوزتم وإلى أين مضيتم وذهبتم”. وأضاف “نحن في كل جبهات الإسناد دخلنا مرحلة جديدة”.

وخلص نصرالله إلى القول “المقاومة في فلسطين لن تستسلم وهذا موقف “حماس” بعد شهادة القائد هنية ولا استسلام في كل جبهات المقاومة ولن يكون هناك حل من دون وقف العدوان على غزة”، موضحاً “أننا منذ صباح الغد سنعود إلى العمل بشكل طبيعي ضمن جبهة إسناد غزة وهذا لا علاقة له بالرد على اغتيال السيد فؤاد”، مؤكداً “أن المقاومة لا يمكن إلا أن ترد على عدوان الضاحية، وعلى العدو ومَن خلف العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتماً ولا نقاش في هذا ولا جدل وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان”، موضحاً “أن المقاومة تقاتل بغضب وعقل وحكمة وتبحث عن رد مدروس جداً وليس رداً شكلياً”.

أما هيئة البث الإسرائيلية، فأفادت بأن “منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية على جهوزية عالية”. وكشفت الهيئة “أن قيادة الجبهة الداخلية أوعزت إلى المصانع في شمال إسرائيل التي لديها مواد خطرة بإفراغها أو تقليص الكميات التي لديها كإجراء وقائي”.

وقد أصدرت المجالس الإقليمية القريبة من الحدود تعليمات للسكان بالابتعاد عن الحدود ووقف البناء غير الضروري، ومنع جيش الاحتلال المزارعين من الاقتراب من حقولهم بسبب تصاعد التوترات. وتم إغلاق حمامات السباحة والملاعب الرياضية ومنع الأطفال من التجمع. وتلقى سكان الجولان تعليمات بزيادة اليقظة والاستعداد على المستوى الشخصي والعائلي والمجتمعي، ونُصح سكان كريات شمونة الذين بقوا في المستوطنة بالبقاء بالقرب من الملاجئ.

وأعرب وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان ديفيد لامي وجون هيلي، عن قلقهما من احتمال تدهور الأوضاع في المنطقة، وشددا على “ضرورة وقف إطلاق النار في غزة”، وذلك خلال لقائهما المسؤولين في بيروت أمس. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لدى لقائهما، أمس، إن بلاده لا تريد الحرب مع إسرائيل، لكنها مستعدة للدفاع عن نفسها في الوقت نفسه.