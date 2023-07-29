نصر الله يحذر إسرائيل من “ارتكاب أي حماقة في لبنان”

بيروت: حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، إسرائيل من ارتكاب أي حماقة لأن المقاومة لن تتهاون أو تتخلّى عن مسؤولياتها.

ونقلت قناة “الجديد” اللبنانية عن نصر الله قوله، في كلمته اليوم بختام مسيرة عاشوراء في ساحة الحسين بضاحية بيروت الجنوبية: “أقول للإسرائيليين انتبهوا من أي حماقة وانتبهوا من أي خيارات خاطئة والمقاومة في لبنان لن تتهاون ولن تتخلّى عن مسؤولياتها، لا في الحماية ولا في الردع ولا في التحرير ولن تحني رقبتها للكيان المهزوم”.

وأضاف أن “لبنان هو المُعتدى عليه وإسرائيل لا تزال تحتل جزءا من أرضنا، وهي أعادت احتلال جزء من الغجر وتتحدّث بوقاحة عن استفزازات”.

ولفت نصر الله إلى أن حكومة تصريف الأعمال يجب أن تستمر في تحمّل المسؤولية وتسيير شؤون الناس كما يجب عدم تعطيل عمل مجلس النواب، موضحا أن “فتح الباب لحوارات ثنائية جادة ودؤوبة قد يفتح أفقا في جدار الانسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية وهذا ما نعمل ونتعاون عليه ونأمل أن نصل فيه إلى نتيجة”.

وقال نصر الله إنّ “السويد والدنمارك وكل العالم يجب أن يفهم أنّنا أمة لا تتحمل الإساءة إلى مقدساتها”، داعيا الدول الإسلامية في الاجتماع المقبل لوزراء خارجيتهم إلى اتخاذ مواقف وإبلاغ “رسالة حاسمة وحازمة بأن الاعتداء مجددا سيقابل بالمقاطعة الاقتصادية والسياسية”.

( د ب أ )