نصر الله يستقبل قيادات من حماس لبحث التطورات على “جبهات المقاومة”

بيروت: بحث الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، اليوم الأربعاء، مع مسؤول العلاقات العربية والإسلامية ونائب ‏رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، تطورات الأحداث والاحتمالات على جميع جبهات المقاومة.

وحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، استقبل نصرالله اليوم، خليل الحية بحضور القيادي في حركة حماس أسامة ‏حمدان.

حزب الله: الأمين العام حسن نصر الله اجتمع مع نائب رئيس حماس في غزة خليل الحية والقيادي في الحركة أسامة حمدان بهدف تقييم المواقف والاحتمالات القائمة على جبهات المقاومة وخصوصاً في قطاع غزة والتأكيد على أهمية مواصلة العمل والتنسيق الدائم مع الثبات والصمود من أجل تحقيق الانتصار… pic.twitter.com/EVawI5wvU0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 22, 2023

وجرى خلال اللقاء “استعراض الأحداث الأخيرة منذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وتم تقييم المواقف والتطورات ‏والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة وخصوصاً في قطاع غزة”.

كما جرى “التأكيد على أهمية ‏مواصلة العمل والتنسيق الدائم مع الثبات والصمود من أجل تحقيق الانتصار الموعود”.‏

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

(د ب أ)