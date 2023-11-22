سياسة | عربي | فلسطين

نصر الله يستقبل قيادات من حماس لبحث التطورات على “جبهات المقاومة”

22 - نوفمبر - 2023

الصورة من مواقع التواصل

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بيروت: بحث الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، اليوم الأربعاء، مع مسؤول العلاقات العربية والإسلامية ونائب ‏رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، تطورات الأحداث والاحتمالات على جميع جبهات المقاومة.

وحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، استقبل نصرالله اليوم، خليل الحية بحضور القيادي في حركة حماس أسامة ‏حمدان.

 

 

وجرى خلال اللقاء “استعراض الأحداث الأخيرة منذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وتم تقييم المواقف والتطورات ‏والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة وخصوصاً في قطاع غزة”.

كما جرى “التأكيد على أهمية ‏مواصلة العمل والتنسيق الدائم مع الثبات والصمود من أجل تحقيق الانتصار الموعود”.‏

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

(د ب أ)

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