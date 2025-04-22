نصر جزئي لمؤيدي فلسطين في ألمانيا.. تعليق ترحيل ناشط إيرلندي بقرار من محكمة برلين

برلين- “القدس العربي”: في خطوة مفاجئة أعادت رسم المشهد، أوقفت المحكمة الإدارية في برلين قرار ترحيل ناشط مؤيد لفلسطين كان قد شارك في احتجاجات شهدتها العاصمة الألمانية.

وجاء القرار ليمنح الرجل، وهو مواطن إيرلندي يبلغ من العمر 29 عاما، فرصة البقاء مؤقتا داخل البلاد بعد أن علقت المحكمة قرار طرده لحين انتهاء المداولات القانونية.

مثّل هذا القرار المؤقت عقبة أولية لسلطات الهجرة في برلين، التي كانت قد شرعت في تحركات لطرد أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكي، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين داخل حرم جامعة برلين الحرة. وربطت السلطات إجراءاتها بما وصفته بمخاطر تهدد النظام العام، مستشهدة بأحداث جرت في أكتوبر الماضي عندما اقتحم أشخاص ملثمون مباني الجامعة ووقع احتكاك مع الموظفين، في سياق احتجاجات داعمة لفلسطين.

لكن المحكمة رأت أن الوثائق المتوفرة لا توضح بشكل قاطع حجم مشاركة المواطن الإيرلندي في تلك الأحداث، ما دفع القضاة لتعليق قرار الترحيل حتى اتضاح الوقائع بشكل أدق، خاصة أن التحقيقات المرتبطة به وعددها 17 لا تزال مفتوحة، ولم يُحسم أي منها بعد.

وتواجه السلطات الألمانية انتقادات واسعة بعد إصدار قرارات ترحيل بحق أربعة ناشطين أجانب لمشاركتهم في احتجاجات داعمة لفلسطين في برلين.

المستهدفون بالقرار هم ثلاثة مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي – اثنان من إيرلندا وواحد من بولندا – بالإضافة إلى طالب أمريكي سحبت السلطات تأشيرته. وتتهم ألمانيا الناشطين بالمشاركة في اقتحام مبنى رئاسة جامعة برلين الحرة، في أكتوبر الماضي، عندما دخل أفراد ملثمون إلى المقر حاملين أدوات حادة، ووجهوا تهديدات للموظفين، وألحقوا أضرارا بالممتلكات. كما تم ربطهم بمظاهرات أخرى، مثل اعتصام في محطة القطارات الرئيسية، وقطع بعض الطرقات. وقد قررت السلطات أن على النشطاء مغادرة البلاد وفي حال عدم امتثالهم، سيتم ترحيلهم قسريا مع فرض حظر على دخول ألمانيا لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، فيما تقدم الناشطون الأربعة بطعون قضائية أمام المحكمة الإدارية في برلين لإلغاء قرار الترحيل

القضية، التي بدأت في مارس عندما سحبت سلطات الهجرة حقوق التنقل من الناشط واثنين آخرين من إيرلندا وبولندا وأطلقت عملية ترحيل ضد الأمريكي، تحولت بسرعة إلى محور نقاش واسع في ألمانيا حول حدود الحق في الاحتجاج والتعبير، في وقت يتزايد فيه التوتر بسبب انعكاسات صراع الشرق الأوسط على الساحة الألمانية.

بالتوازي مع هذا التطور، تسير دعاوى قضائية أخرى رفعها المتضررون الثلاثة أمام المحكمة، في سباق مع الزمن لإيقاف تنفيذ قرارات الطرد، بينما تتجه الأنظار نحو أحكام قادمة قد تشكل سابقة قانونية في كيفية تعامل برلين مع قضايا مشابهة مستقبلاً.

في ذات السياق بدأت تحركات لقمع احتجاج في قاعة محاضرات في جامعة هومبولت في العاصمة الألمانية برلين وذلك بعد زعم الجامعة احتلال هذه القاعة من قبل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين تنديدا بقرار الحكومة الألمانية ترحيل الناشطين الأربعة.

وقالت رئيسة الجامعة، يوليا فون بلومنتال، لوكالة الأنباء الألمانية، “لقد جرى التخطيط والاستعداد بعناية للاحتلال والتخريب”. وزعمت أن من يدخل قاعة إميل فيشر يدرك فورا أن “النشطاء كانوا يهدفون إلى التخريب”.