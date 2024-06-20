نصفهم بغزة.. إصابة 6 جنود إسرائيليين خلال 24 ساعة

القدس: أصيب 6 جنود إسرائيليين، بينهم 3 في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس.

ووفق المعطيات على موقع جيش الاحتلال، ارتفع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3 آلاف و866 مقارنة مع 3 آلاف و860 الأربعاء.

ويعني هذا إصابة 6 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 3 أُصيبوا في المعارك البرية التي بدأت بغزة في 27 أكتوبر.

ووفق المعطيات، ارتفع عدد الجنود الجرحى في المعارك البرية إلى ألف و950 مقارنة مع ألف و947 الأربعاء.

ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي موقع إصابة الجنود الثلاثة المتبقين.

فيما قُتل 662 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم 311 في المعارك البرية بغزة، حسب الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

في المقابل، خلف العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

(وكالات)