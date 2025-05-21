نصف الولايات الأمريكية تعتمد قوانين لتنظيم استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

أتلانتا (أمريكا): كانت فلوريدا أول ولاية أمريكية تقر قانونا ينظم استخدام الهواتف المحمولة في المدارس عام .2023

وبعد عامين فقط، أصبح نصف الولايات الأمريكية يمتلك قوانين مشابهة، مع توقع مزيد من الولايات لاتخاذ إجراءات قريبا.

وشهدت مشاريع القوانين في هذا الشأن تقدما سريعا هذا العام في ولايات متنوعة مثل نيويورك وأوكلاهوما، مما يعكس توافقا واسعا على أن الهواتف ضارة للأطفال.

وقالت النائبة الديمقراطية جينيفر ليبر، وهي رئيسة مشاركة للجنة التعليم في الجمعية العامة بكونيتيكت، في 13 مايو/أيار إن الهواتف تعد “سرطانا لأطفالنا” تسبب “العزلة والوحدة وتقلل من الانتباه، وتؤثر بشكل كبير على الصحة الاجتماعية والعاطفية وكذلك على التعلم”.

وأعرب الجمهوريون عن مشاعر مماثلة.

وقال النائب الجمهوري سكوت هيلتون بعد إقرار مشروع قانون جورجيا، الذي يحظر استخدام الهواتف فقط في الصفوف من الروضة حتى الثامن، في مارس/آذار: “هذا ليس مجرد قانون أكاديمي، بل هو قانون يتعلق بالصحة النفسية والسلامة العامة”.

وحتى الآن، أصدرت 25 ولاية قوانين بهذا الخصوص، بينما وضعت ثماني ولايات أخرى ومقاطعة كولومبيا قواعد أو توصيات للمناطق التعليمية المحلية. ومن بين هذه الولايات، اتخذت 16 ولاية إجراءات هذا العام فقط. ويوم الثلاثاء، أجبر المشرعون في ألاسكا المدارس على تنظيم استخدام الهواتف المحمولة بعد أن تجاوزوا فيتو حاكم الولاية الجمهوري مايك دنليفي على حزمة تعليمية لأسباب غير ذات صلة.

(أ ب)