نصف سكان الأرض مرشحون للإصابة بحمى الضنك… وحر وظلام… وخدمة العملاء التابعة لوزارة الكهرباء لا ترد

القاهرة ـ «القدس العربي»: كشفت وزارة الأوقاف عن شكل الزي الجديد المقرر توفيره لعمال المساجد خلال الفترة المقبلة تدريجيا. ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين فيها، وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات تشرع الوزارة في توفير زي خاص لعمال المساجد، يتم توفيره تدريجيا لهم بداية بالمساجد الكبرى، خاصة تلك التي تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي. ومن المقرر أن يتم توفيره سواء من خلال مجالس إدارات المساجد الكبرى أو بمعرفة الوزارة ومن مواردها الذاتية من خلال مصنع الزي التابع لهيئة الأوقاف المصرية ومن جانبه اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ)، الأولى لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) في القاهرة، والثانية لمسجد الصحابة في مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.

ومن أبرز القضايا التي ما زالت مصدر اهتمام قطاع كبير من المواطنين ما له علاقة بالحالة الصحية والأمراض التي تنتشر في فصل الصيف، وعلى الرغم من نفي الحكومة انتشار مرض حمى الضنك في أعالي الصعيد إلا أن حالة الخوف بين المواطنين خاصة بين قرى محافظة قنا في ازدياد، إذ آثر الأهالي أخذ الحيطة والحذر، وفضّل الكثيرون منهم التزام المنازل. أعلنت وزارة التربية والتعليم محاور تدريب ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين الذين تم اختيارهم ضمن المبادرة الرئاسية. ووقع وزير التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، لتقديم الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومي للكوادر المختارة، وأكد حجازي أهمية إعداد الكوادر البشرية في مجال التربية والتعليم، خاصة الشباب، ومنحهم مختلف الحقائب والبرامج التدريبية التي تستهدف تثقيفهم وإعدادهم وتأهيلهم، ويهدف البرتوكول إلى تثقيف وإعداد وتأهيل الكوادر من العاملين في المجال التربوي في قطاع التربية والتعليم، من خلال برنامج دبلوم مهني مكثف بعنوان “القيادة التربوية والأمن القومي” في كلية التربية في جامعة حلوان. ومن أخبار نجوم الساحرة المستديرة: وقع إمام عاشور لاعب الأهلي المنتقل لصفوفه من نادي ميتلاند الدنماركي عقدا لمدة 5 سنوات، يحصل بمقتضاه إمام عاشور على راتب الفئة الأولى في الأهلي، التي تتضمن عددا من اللاعبين كان آخرهم حسين الشحات. الصفقة كلفت الأهلي مبلغا يقترب من 3 ملايين دولار، حيث تنازل إمام عاشور عن مستحقاته لدى نادي ميتلاند الدنماركي والتي قدرت بنحو 300 ألف دولار. النادي وضع شرطا بحيث يحصل بمقتضاه على نسبة 10% حال بيع اللاعب مستقبلا، كما لم يضم عقد إمام عاشور مع الأهلي بندا يتعلق باستثنائه من نسبة المشاركة كما تردد في السابق.. ومن اخبار المحاكم: أجلت محكمة جنايات الزقازيق، محاكمة المتهمة بقتل ابنها في قرية أبو شلبي مركز فاقوس محافظة الشرقية، لجلسة 3 أغسطس/آب لحضور اللجنة الخماسية لحلف اليمين أمام هيئة المحكمة، كما حددت المحكمة يوم 22 أغسطس موعد إرفاق التقرير الطبي النفسي. وفي بداية الجلسة أخرج القاضي المتهمة من محبسها قائلا لها “انت عاوزة إيه يا هناء فأجابت عاوزة أخرج بكفالة لأني تعبانة نفسيا ومش قادرة اقعد هنا.. ومش هعمل كده تاني.. أنا يتيمة وغلبانة وبشتغل عشان أوكل عيالي”. وظهرت والدة المتهمة مرتدية ملابس سوداء وظهرت عليها علامات الحزن الشديد مرددة ابنتي والله مريضة نفسية وليست مسؤولة عن أفعالها.

أبشع احتلال

يرى أحمد عبد التواب في “الأهرام” أنه ينبغي البحث عن توصيف آخر، غير (التطرف) أو حتى (العنصرية)، لوصف المشروع الذي تقدم به وزير إسرائيلي في ما قال إنه سيُنهى الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، حيث حصر الاختيارات أمام الشعب الفلسطيني بين أن يقبلوا العيش ضمن الدولة اليهودية بحقوق منقوصة، أو الهجرة، أو القتل لمن يُصرّ على المقاومة المسلحة. وقال إن تحقيق هذا الهدف يتطلب (الأفعال في المقام الأول)، نحو تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على مناطق الضفة الغربية. وعرض تصوره عن أن إنهاء النزاع الاستيطاني يكون بإنشاء مدن ومستوطنات جديدة في عمق المنطقة وجلب مئات الآلاف من المستوطنين الإضافيين للعيش فيها. وقد جاءت تفاصيل هذا المشروع تحت عنوان (خطة إسرائيل الحاسمة)، نشرها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هذا الأسبوع في الصحافة العبرية، معتبرا أن حل الدولتين وصل إلى طريق مسدود، وأنه حان الوقت لكسر النموذج وإيجاد الطريقة المناسبة للخروج من هذه الحلقة التي لا تنتهي، هذه ليست مجرد عبارات مرتجلة من شاب متطرف منفعل في تظاهرة هوجاء تنفلت فيها هتافات بمثل هذا المعنى، وإذا اتسع مداها فسرعان ما تتنصل منها الحكومات الراشِدة، حتى إذا كانت تتبناها، ولكنها قيلت هذه المرة على لسان وزير في الحكومة، بما يوفر جهودا على المحللين في استخلاص نوايا السلطات الإسرائيلية، والأهم بما يضع الإدارة الفلسطينية على مسار آخر، وضح فيه عدم جدوى الخط الذي التزموا وحدهم به، وأدَّى إلى هذه الظروف التي تحصر اختياراتهم في هذه الهوة. كما أن هذا المشروع يضع الإدارة الأمريكية، التي هي أهم داعم لإسرائيل، في حَرَج، وهي ترفض استقبال نتنياهو منذ بدء ولايته، لأسباب مررتها، منها منحه حقائب وزارية لعدد من الإرهابيين والمتطرفين، منهم هذا الوزير، ثم كانت لها مبررات أخرى مع العنف الرهيب ضد الفلسطينيين، خاصة أن أمريكا لا تزال حتى الآن تتمسك رسميا بحل الدولتين المعتمد من الأمم المتحدة، الذي لا يزال يحظى بتأييد عالمي. مع الوضع في الاعتبار أن إدارة الرئيس بايدن، يعتبرها كثيرون امتدادا لإدارة أوباما، وكانت آخر كلمات وزير خارجيته جون كيري، قبل انتهاء ولايته بأيام، كاشفة لكيف دمرت إسرائيل بالعمد إمكانية تنفيذ حل الدولتين، وكان الرئيس بايدن آنذاك نائبا للرئيس أوباما.

لا تهلعوا

ما هي حمى الضنك؟ التي أصابت العديد من المواطنين في محافظة قنت جنوب الصعيد بالهلع، رغم تأكيد السلطات الطبية أن الوضع تحت السيطرة ونفي الحكومة انتشارالمرض، وأكد الدكتور محمد إبراهيم بسيوني في “المصري اليوم” أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية يسبّبها فيروس حمى الضنك Dengue virus، وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل هذه العدوى. ما يقرب من نصف سكان العالم معرّضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في الوقت الراهن، حيث تشير التقديرات إلى حدوث نحو 100 إلى 400 مليون حالة عدوى سنويا. وعلى الرغم من أن الكثير من حالات العدوى بفيروس حمى الضنك عديمة الأعراض أو لا تسبب إلا اعتلالات خفيفة، فإن فيروس حمى الضنك يمكن أن يسبّب أحيانا حالات أكثر شدة وحتى الموت. ولا يوجد علاج محدد لحمى الضنك، غير أن الكشف المبكر عن عدواها وإتاحة الرعاية الطبية اللازمة يقلّلان إلى حد كبير من معدلات إماتة حمى الضنك الوخيمة. حمى الضنك حمى مؤلمة للعظام، وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعا في (الحمى الشديدة والصداع وآلام الجسم والغثيان والطفح الجلدي)، كما أن الحالة الصحية لمعظم هؤلاء تتحسّن في غضون أسبوع إلى أسبوعين. ويُصاب بعض الأشخاص بحمى الضنك الشديدة، ويلزم إدخالهم إلى المستشفى من أجل الحصول على الرعاية. وفي الحالات الوخيمة، يمكن أن تكون حمى الضنك مميتة. وتُعالج حمى الضنك بمسكنات الألم، لأنه لا يوجد علاج محدد في الوقت الحالي.

خذوا حذركم

فى حال ظهور أعراض حمى الضنك، أشار الدكتور محمد إبراهيم بسيوني انها تبدأ عادة في الظهور بعد 4 إلى 10 أيام من الإصابة بالعدوى وتستمر لمدة تتراوح من يومين إلى 7 أيام. وقد تشمل الأعراض ما يلي: الحمى الشديدة (40 درجة مئوية)، والصداع الشديد، وألم خلف محجر العين، وآلام العضلات والمفاصل، والغثيان والتقيؤ، وتورم الغدد والطفح الجلدي. ويعد الأفراد الذين يصابون بالعدوى للمرة الثانية أكثر عرضة من غيرهم لخطر الإصابة بحمى الضنك الوخيمة. وغالبا ما تظهر أعراض حمى الضنك الوخيمة بعد زوال الحمى: الألم الشديد في البطن والتقيؤ المستمر والتنفس السريع ونزيف اللثة أو الأنف والإرهاق ووجود دم في القيء أو البراز والشعور بالعطش الشديد وشحوب الجلد وبرودته والشعور بالوهن. وينبغي للأشخاص الذين تظهر عليهم هذه الأعراض الوخيمة أن يلتمسوا الرعاية الطبية على الفور. وقد يشعر الأشخاص الذين أصيبوا بحمى الضنك بالتعب لعدة أسابيع عقب تعافيهم من المرض. يمكن علاج معظم حالات حمى الضنك في المنزل باستعمال مسكنات الألم. ويعد تجنّب لسعات البعوض أفضل طريقة لتوقّي الإصابة بحمى الضنك.. ولا يوجد علاج محدد.. وينصب التركيز على علاج أعراض الألم فقط. وهناك لقاح يُطلق عليه دينغفاكسيا (Dengvaxia) يُعطى للأشخاص الذين أصيبوا بحمى الضنك مرة واحدة على الأقل، والذين يعيشون في أماكن ينتشر فيها المرض. أما بالنسبة للأشخاص المصابين بحمى الضنك الوخيمة، فيعد دخولهم إلى المستشفى ضروريا في غالبية الحالات.

شكاوى المواطنين

المعارك ضد الجهات المختصة بسبب انقطاع التيار الكهربائي تتزايد ومن الغاضبين أحمد رفعت في “فيتو”: قل عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي ما تشاء.. مشكلة في إمدادات الغاز.. أعطال في المحولات بسبب حرارة الطقس.. تخفيف أحمال، رغم نفي الكهرباء ذلك.. قل أو اختار أو ارتاح لأي سبب من الأسباب السابقة أو غيرها، ما علاقة ذلك بعدم رد رقم خدمة العملاء التابع للوزارة على المواطنين عند اتصالهم به للشكوى أو للاستفهام، بل إغلاق الهاتف من البعض في وجه المتصلين ورفعه في أماكن أخرى؟ لمن يلجأ الناس إذن؟ ولماذا خصصت هذه الدوائر والأرقام؟ ولماذا يحصل العاملون في هذه الأماكن على مرتباتهم إذا كانوا لا يفعلون شيئا؟ وإذا تهربوا وتملصوا من القيام بواجباتهم في الطوارئ فما قيمة أي جهد آخر في أوقات أخرى؟ وإذا كانت ضغوط الاتصال تتسبب في ضغوط عصبية على العاملين.. فعلى ماذا تدربوا قبل استلامهم عملهم وهذا ليس احتمالا قابلا للتحقق فحسب، بل هو جزء رئيسي من عملهم؟ يا سادة: شكاوى لا حصر لها وصلتنا من أماكن عديدة في بلادنا، ربما غاضبة من سلوك هذه الإدارة أكثر من انقطاع الكهرباء يا سادة: على قيادات وزارة الكهرباء، بل الحكومة المصرية التشديد على هؤلاء للقيام بواجباتهم.. احتراما المواطنين أولا.. ولتقديم خدمة مهمة لهم.. الكثيرون يرغبون في معرفة مدة الانقطاع مثلا.. ربما ذهب عند أقارب قريبين من مسكنه لم ينقطع عندهم التيار.. وربما ينقل أغذية ستفسد إلى ثلاجة أخرى. وربما سيفصل أسلاك الكهرباء خوفا على أجهزته الكهربائية.. وأسباب أخرى كثيرة. يا سادة: مدوا هؤلاء -إن استمر الانقطاع أم لا- بمعلومات كاملة عن الموضوع حتى يستطيعوا الرد على كافة تساؤلات الناس..

أولى بالمعروف

بمبدأ “الأقربون أولى بالمعروف” تحركت مصر كما لاحظ الدكتور أسامة أحمد المصطفى في “الأهرام” بكل صدق مدركة بأن أقسى ما يمر به السودان حاليا سيكون خيرا عليه عظيما سينقذه ويجعله أقوى، مما كان عليه، لأنه سيتحول إلى دولة يقودها الشباب بعقلية جديدة وليس بعقلية النخب الفاشلة منذ استقلاله في عام 1956 من القرن الماضي سياسيا وعسكريا، وبذلك أكدت أنها حقيقة أخت بلادي. لا شك في أن مؤتمر دول جوار السودان الذي عقد في مصر بدعوة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقادة دول جوار السودان هي قمة الحكمة، كأنما لسان الحال يقول إن لم أرك وأنت معلول يا حبذا ألا أراك وأنت في قوتك، هكذا تجسد الوفاء من وراء الظهر قبل أن تتم رؤيته أمام الملأ حول محبة مصر للسودان بعيدا عن المصالح التي هي أيضا ذات أهمية للبلدين ولجميع بلدان الجوار. إن جيران السودان الذين اجتمعوا في القاهرة الأسبوع الماضي، بحضور قادة من عدة دول من بينها رئيس جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا وتشاد وافريقيا الوسطى، بضيافة الرئيس المصري السيسي كانت بوتقة لانصهار أفكار الحكماء، حيث تمت مناقشة العديد من الأفكار النيرة خلال المؤتمر بهدف وقف الحرب في السودان. تركزت هذه الأفكار على التعاون الإقليمي، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول الجوار لتحقيق الاستقرار في السودان وضمان عدم انتشار الصراعات عبر الحدود. وقد جاء التأكيد من مصر على أن الحوار والمصالحة الشاملة هما الطريق الأمثل لإيقاف الحرب في السودان. مع دعم جهود المصالحة المستمرة وتشجيع جميع الأطراف المعنية على المشاركة في عملية السلام. لأن التنمية والاستثمار لن يتما إلا بتأكيد أهمية دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار في السودان لتحقيق الاستقرار الشامل. إن تشجيع الدول المشاركة على تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الموارد والخبرات جاءت بنبرة جادة مع تأكيد أهمية تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات. فقد جاء تأكيد مصر أنه يجب أن يستمر الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار وإيقاف الحرب في السودان معبرا عن المسؤولية المحكومة بالحكمة تجاه الشقيق.

السودان يهم الجميع

أكد الدكتور أسامة أحمد المصطفى الذي تابع باهتمام المؤتمر الذي شهدته القاهرة لأنهاء الأزمة السودانية أن مصر اتخذت موقفا قياديا حياديا في سبيل حل أزمة السودان. تم تناول العديد من القضايا المهمة، بدءا من تعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية، وصولا إلى الحوار والمصالحة ومكافحة التطرف والإرهاب. إن تعهد مصر بدعم جهود المصالحة والحوار في السودان، وتشديدها على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، ينم عن إدراكها الواعي لتداعيات انهيار السودان. مع تأكيدها ضرورة دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار في السودان لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الأمني بين الدول المشاركة في المؤتمر. إن وضوح الرؤية الاستراتيجية التي انبثقت من هذا الملتقى بعد التشخيص البليغ للأزمة وخطورته باحتمال انهيار الدولة السودانية، وضع جميع قادة دول الجوار السوداني على قمة المسؤولية من أجل إنهاء الحرب في السودان، من المهم أن يكون الجنرالات والنخب السياسية في السودان على قدر المسؤولية في حماية الشعب وتحقيق تقدم وازدهار للبلاد، لكن الوقت الذي يستغرقه هذا التطور يعتمد على العديد من العوامل المعقدة والديناميات السياسية والاجتماعية في البلاد. يجب أن يتم التركيز على تعزيز الحوار والمصالحة وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية لضمان تحقيق تغيير إيجابي. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لرؤية تحسن كبير، ولكن يجب العمل المستمر والشامل لتحقيق التغيير المطلوب وسيكون للمبادرة المصرية التي تدعو إلى توحيد جهود جميع المبادرات دور أساسي مع جميع المبادرات، وربما إذا ما تم تفعيل مبادرة الحكماء في موريتانيا مع الحراك المصري ستكون إيجابية. خلاصة القول، يعكس مؤتمر جيران السودان الذي عقد في القاهرة الجهود الرامية لحل أزمة السودان وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومصر تلعب دورا قياديا في هذا الصدد.

قدر المستطاع

من الطبيعي.. والمسلم به عربيا وافريقيا ودوليا، على حد رأي محمد بركات في “الأخبار” أن تكون مصر الدولة والشعب، من أكثر الدول والشعوب حرصا على استقرار السودان الشقيق، وأن تكون في مقدمة الدول والشعوب في المنطقة والعالم حرصا على إحلال الوئام في ربوع الأراضي السودانية. تلك حقيقة ثابتة وراسخة في الوجدان الرسمي والشعبى المصري، تجاه الأشقاء في السودان على مر العصور، منذ نشأة المجتمعات والشعوب والدول في هذه المنطقة من العالم. والمؤكد أن هذه الحقيقة تزداد رسوخا ووضوحا في كل يوم، بحيث أصبحت واقعا ثابتا على الأرض، مؤيدا بثوابت الجغرافيا ومسيرة التاريخ الإنساني الممتد منذ فجر التاريخ ومولد الحضارة في رحاب وادي النيل بشطريه الشمالي والجنوبي. وفي هذا الإطار جاءت دعوة مصر بالغة الأهمية لقمة دول جوار السودان، التي عقدت في القاهرة الخميس الماضي، بهدف حقن دماء الأشقاء في السودان، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية واستعادة السلام والأمن في ربوع الدولة السودانية الشقيقة. ومن هذا المنطلق جاء البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، معبرا عن الأهداف المصرية، الحريصة على المصلحة السودانية الخالصة لشعب ودولة السودان. ولهذا كان التوافق الجمعي بين قادة ورؤساء دول وحكومات الدول السبع مصر وافريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان، على مناشدة الأطراف المتحاربة في السودان على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار وإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء السودان ووقف الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. كما تم التوافق الكامل بين قادة وزعماء الدول السبع، على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان الشقيق، والاحترام الكامل لسيادة دولة السودان ووحدة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومقدرات الدولة، ومنع تفككها أو تشرذمها ووقف كل مظاهر الفوضى فيها. وفي هذا الإطار أيضا جاء التأكيد من الدول السبع، على ضرورة التعامل مع النزاع في السودان الشقيق، على أنه شأن خاص بالسودانيين وأمر داخلي سوداني، والتشديد على أهمية عدم التدخل من أي طرف خارجي فيه، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وهكذا جاءت نتائج القمة لدول الجوار مؤيدة لرؤية مصر وسعيها للحفاظ على دولة السودان وشعبه قدر المستطاع.

أزمة محكمة

لا بد أن نتفق مع ما توصل له رفعت رشاد في “الوطن” بشأن الأزمة التي يعيشها الإعلام التقليدي وبروز قوى وليدة نجحت في الاستحواذ على الكعكة واستقطاب الجماهير الغفيرة، الإعلام لم يعد قاصرا على الصحافة المطبوعة أو الإلكترونية، ولا على القنوات الفضائية والإذاعات الأثيرية. صار الإعلام الفردي أو إعلام المواطن أقوى تأثيرا في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعامل بمئات المليارات من الدولارات وتسيطر على شريحة كبيرة من سوق الإعلانات. أصبح الصراع بين تلك المواقع العملاقة يشبه الصراع بين الدول الكبرى للسيطرة على العالم، فقد صارت السيطرة على العالم تتم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تتجاوز أي حواجز جغرافية أو سياسية أو ثقافية أو لغوية، وهو ما يوفر لها قوة غير مسبوقة لا تضاهيها قوة أي أسلحة. كانت الدول المتقدمة منذ بدايات الاهتمام بالإعلام الذي كان يقتصر في بداياته على الصحافة المطبوعة، تدرك مدى أهمية هذا السلاح وتأثيره غير المقارن، فاهتمت بصنع قواعده والحرص على تطويره. ولنتذكر في مصر أن نابليون عندما جاء بحملته جلب معه مطبعة لكي يستخدمها في طباعة جريدة تخاطب المصريين وتؤثر فيهم، فهو كان يؤمن بأن الجريدة أقوى من كتيبة مدفعية. وكان للبلاشفة الروس في بدايات القرن العشرين فضل كبير على الإعلام ورائده قائد الثورة لينين، حيث استفادوا كثيرا من جريدته «الشعلة» والمنشورات التي كانوا يلقونها بالملايين على التجمعات العمالية والتى استطاعوا من خلالها حشد الجماهير خلفهم.

كف طفل

عندما اشتعلت الحرب العالمية الأولى كان الرئيس الأمريكي ويلسون، وفق ما أشار رفعت رشاد محرضا على تأسيس قواعد الإعلام الحديث، وكلف لجنة بتنفيذ ذلك فقامت، بقيادة بيرنز، بوضع أسس علم العلاقات العامة الذي يشمل في داخله علم الإعلام الذي شهد تطويرا كبيرا من خلال والتر ليبمان. ومن خلال تلك اللجنة وإعلامها استطاع ويلسون إقناع الشعب الأمريكي أن مصلحة بلاده في خوض الحرب العالمية التي كانت الخطوة الأولى لسيطرة أمريكا على مفاصل القوة الدولية ولتصبح القوة العظمى الأكبر. وكان هتلر وصديقه غوبلز مدركين تماما لقوة الإعلام وصنعا من خلاله قوة تأثيرية غير مسبوقة ساهمت في إرباك أعدائهما والإيهام بمضاعفة القوة الألمانية. كان علماء الإعلام في غالبيتهم من الأمريكيين، وهم الذين صاغوا نظريات الإعلام والاتصال في وقت مبكر منذ الخمسينيات والستينيات، وكان بعضه أبكر قليلا في الأربعينيات. وكان الأمريكيون هم من ابتكروا مصطلح القرية الكونية، وأن العالم صار تلك القرية التي يعرف فيها الناس كل ما يدور في أنحاء الكوكب في لحظات، وكان ذلك من خلال نظرية تحمل رؤية لعلماء فكروا ودرسوا ووضعوا تصورات سار عليها العالم بعد ذلك بخطوات متسارعة وقفزات غير مسبوقة، حتى صار الموبايل يحمل كل الإعلام وكل العالم في الجهاز الذي لا يزيد بحال عن حجم كف طفل صغير. صار الإعلام – بجانب وسائل أخرى عديدة – أهم وسائل أمريكا للهيمنة على العالم من دون أي سلاح حربي.

وصلنا للأسوأ

هل أصبحنا في حاجة إلى صحافة متخصصة في الفضائح؟ القضية شغلت طارق الشناوي كثيرا في “المصري اليوم”: في الماضي، كنا نطلق عليها (صحافة صفراء).. وهي تاريخيا كانت تطبع على ورق يميل لونه إلى الأصفر، ومن هنا صار هذا التعبير ملتصقا بها في العالم كله. التجربة العملية تؤكد أننا لم نعد بحاجة لهذا النوع من الصحف. ما نتابعه، صارت جرعته الإباحية أكثر من قدرتنا على الاحتمال.. مطرب يقول لزوجته السابقة: (أنت لم تكوني عذراء)، وهي ترد عليه: (أقول لهم اتجوزتني ليه وطلقتني ليه؟)، ومن بعدها يصمت الزوج، بينما علامات الاستفهام تملأ (السوشيال ميديا)، والكل يدلي بدلوه. صار الهَمّ الأساسي لعدد من النجوم أن يشهد لصالحهم العالم الافتراضي، لا يعنيهم مستوى الأغنية ولا المسلسل أو الفيلم، انحياز الرأي العام هو الهدف، الذي من الممكن أن يعلن قراره من خلال عدد (اللايكات) التي يتم تجميعها، سواء جاءت معبرة عن الحقيقة، أو عن طريق توجيه الجيوش الإلكترونية، الأغلبية من الفنانين لا يتوقفون أمام الوسيلة، المهم الوصول إلى النتيجة، (التريند) هو الهدف ليصبحوا جميعا (نمبر وان). كل هذا وغيره أختلف معه، وفي الوقت نفسه من الممكن أن أتفهم دوافعه، ولكن أن تُصبح الحياة الخاصة للفنان هي المادة التي يستيقظ عليها الجمهور وينام أيضا عليها، ولا يهدأ له جفن أو يخلد للنوم إلا بعد الحصول على الجرعة الثانية، وربما أيضا الثالثة المعززة – على طريقة التعاطي مع مصل (كوفيد)، لا أعاده الله علينا- في هذه الحالة تتحول إلى حالة مرضية تستحق أن يتدخل في رصدها وعلاجها علماء الطب النفسي والاجتماعي.

مطلوب فضيحة

فجأة، والكلام ما زال لطارق الشناوي صارت خلافات الفنانين مع بعضهم بعضا، بل حتى الصراعات العائلية، لها مساحة معتبرة في الوسائط الاجتماعية، رغم أن الفنان كثيرا ما يعتب على الإعلام بسبب التدخل السافر في حياته الشخصية، ويصفها بصحافة (الباباراتزي)، التي تعيش على فضائح الفنانين والشخصيات العامة.. وفي العادة، يتسللون بالكاميرا من الشباك، لأن الأبواب مؤصدة أمامهم، فيلجأون لطرق ملتوية لاقتناص الخبر، حتى لو كان في غرف نوم المشاهير.. المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل وهي في السلطة عانت منهم، عندما التقطوا لها قبل عشر سنوات صور بـ(المايوه) وهي تستجم على أحد الشواطئ الإيطالية. الغريب أن ما نراه الآن من انتهاكات ليس عن طريق (الباباراتزي) حتى نجرّمه أو نحرّمه، صار الفنان هو الذي يمنح بعض وسائل الإعلام بمختلف أطيافها (مقروءة أو مسموعة أو مرئية) حكايته الخاصة.. وغالبا ما تمتلئ بالتفاصيل الساخنة والمثيرة، التي لا يصل إليها خيال أي صحافي، وهكذا تفتح شهية الإعلام مجددا للحصول على المزيد منها.. ومن المستحيل قطعا في هذه الحالة أن نتهم الإعلام بأنه يخون شرف المهنة، خاصة أن الفنان عادة قبض الثمن مسبقا من إدارة البرنامج. الجمهور بطبعه وطوال الزمن لديه رغبة في أن يخترق هذه الأسوار التي يضعها الفنان على حياته الخاصة، كانت القاعدة تشير إلى أن الفنان يعيش في قلعة محصنة، تمنع التلصص، ولا يستطيع أحد الاقتراب أو التصوير. في هذا الزمن، صار الفنان يدفع الثمن مرتين، ويخسر مرتين، رغم أنه حصل على الثمن بالدولار مسبقا من المحطة الفضائية. إذا هاجم أقرب الناس إليه سيؤدي هذا حتما إلى استياء الجمهور، وإذا صمت على الإهانة التي جاءته من أقرب الناس إليه، ولم يرد بأسوأ منها، سيجد الناس تصدق الاتهام.. الكأسان أحلى ما فيهما مُر. أصبحنا منذ ذلك الحين نترحم على زمن الصحافة الصفراء التي كانت بالقياس لهم بيضاء، بل ناصعة البياض.

بسبب الغلاء

من أغرب الإعلانات التي صادفها طارق التهامي في “الوفد” على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان عن مجموعة خاصة بالسيارات مفاده «إطارات سيارات جديدة للإيجار لتجاوز اختبارات أوبر وكريم وديدي» إعلان غريب جدا يعني أن بعض أصحاب السيارات الذين يتقدمون للحصول على موافقة تطبيقات شركات أوبر وكريم وديدي للعمل معهم يقومون بالتدليس في الاختبارات والمقابلات، لإقناع إدارات هذه الشركات بكفاءة السيارة، وقدرتها على العمل من دون مخاطر أو إزعاج أو أعطال خلال نقل الركاب، ولكن أخطر ما في «البوست» هو فكرة التدليس في كفاءة إطارات السيارات، فبعض السائقين المقدمين على الاختبار يقومون بتأجير إطارات جديدة لحضور الاختبار فقط، ثم يقومون بإزالتها من السيارة بعد تجاوز الاختبار، وليحصل عليها غيرهم، ثم يقومون بإعادة الإطارات القديمة مرة أخرى بما تمثله من مخاطر على حياة الركاب وحياة السائرين في الطريق، وقطعا على حياة السائق نفسه. كما قلت لكم.. ارتفاع درجة الحرارة يُزيد من مخاطر انفجار إطارات السيارات، ونعرف أن ارتفاع أسعار الإطارات لأكثر من الضعف يجعل الكثير من أصحاب السيارات أو سائقي سيارات الأجرة العامة يؤجلون تغيير إطاراتهم القديمة بأخرى جديدة، وهذا هو الخطر الكبير الذي نواجهه خلال هذا الصيف، وقد تسبب في كثير من الحوادث على الطرق السريعة بسبب حرارة الجو المرتفعة مع وجود إطارات سيارات متهالكة. لا أعرف ما هو الإجراء الذي يجب أن تتخذه هذه الشركات (أوبر- كريم – ديدي) لمراقبة التزام السائقين المتعاملين لديهم بشروط التعاقد، وإلغاء التعامل الفوري مع المخالفين، ولكن لا بد من اتخاذ خطوات عملية لمواجهة أي محاولة للتدليس على الشركات التي لا نريد منها أن تقول لنا إن دورها ينتهي بتجاوز السائق الشريك للاختبار؛ لأن حياة الناس مسؤولة من الشركة مثل السائق تماما تطبيقا لقاعدة قانونية مهمة وهي «مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه».

نصائح ثمينة

اهتم طارق التهامي بتقريرأعدته إحدى شركات الإطارات العالمية، حول تأثير درجة الحرارة على كفاءة إطار السيارة، ومدى الخطورة التي تربط بين حجم كفاءة الإطار ودرجة الحرارة. وأجاب التقرير على سؤال يهم الكثيرين.. كيف تمنع الإطار من الانفجار بسبب الحرارة؟ إذا كنت تعيش في دول الخليج العربي والدول المجاورة لها مرتفعة الحرارة، فليس هناك الكثير بوسعك فعله. إليك بعض النصائح لمنع إطارك من الانفجار في الصيف، خصوصا إذا كنت تقود لمسافات طويلة.. هل إطاراتك منفوخة بصورة مثالية؟ يعتمد الضغط المثالي للهواء للقيادة بصورة آمنة على نوع السيارة التي تقودها. تحدد الشركة المصنعة للسيارة الضغط الموصى به، ويكون عادة مذكورا على باب السائق من الداخل وفي دليل مستخدم السيارة.. ولا تخلط بين الكمية «الموصى بها» و«أقصى الكمية» التي يتحملها الإطار والتي تكون مكتوبة على الإطار نفسه. تأكد من ضغط الإطار: قم بقياس ضغط الهواء للإطار قبل الانطلاق باستخدام جهاز قياس الضغط. تفقّد ضغط الإطار كل ساعتين أو كل 160 كلم لمزيد من الأمان. اركن السيارة حتى تبرد الإطارات: الانتظار حتى تبرد الإطارات هو أفضل شيء يمكنك فعله عند ارتفاع حرارتها. إذا كنت تظن أن تفريغ بعض الهواء من الإطار هو حل سريع فقد يتسبب ذلك في قيادتك بإطارات غير منفوخة جيدا مما قد يعرضك للخطر.. الإطارات المتهالكة هي الأكثر عرضة للانفجار. يمكنك التفكير باقتناء الإطارات المخصصة لجميع الفصول أو إطارات الصيف المصممة خصيصا لتحمّل درجات الحرارة العالية. اعتنِ بالإطارات ونظافتها: أضف طبقة من الشمع على إطاراتك لتحافظ عليها من التيبس. التزم بحدود السرعة: كلما زادت السرعة زاد معدل الاحتكاك وبالتالي ترتفع حرارة الإطار ما يزيد من احتمالية انفجاره. خذ في اعتبارك حمولة السيارة: كلما زادت حمولة السيارة زاد الوزن الذي تتحمله الإطارات وبالتالي يزداد احتمال انفجارها.