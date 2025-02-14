نصيحة من نادين نجيم للنساء في يوم الحب: احتفلي بنفسك- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: وجهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة خاصة إلى النساء بمناسبة عيد الحب، مؤكدة أن هذا اليوم ليس حكراً على المتزوجين أو المرتبطين.

ودعت نادين النساء، خاصة العازبات، للاحتفال بأنفسهن وعدم الشعور بالحزن، مقترحة عليهن الاهتمام بأنفسهن من خلال تناول العشاء مع الصديقات.

وأكدت نجيم في مقطع مصور نشرته عبر حسابها على إنستغرام أن عيد الحب يشمل كل أنواع الحب، سواء بين الأم وأولادها أو بين الأصدقاء أو حتى حب الذات، داعية النساء للاحتفال بهذه المناسبة على طريقتهن الخاصة.

(وكالات)