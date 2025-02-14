منوعات

نصيحة من نادين نجيم للنساء في يوم الحب: احتفلي بنفسك- (فيديو)

14 - فبراير - 2025

نادين نسيب نجيم

حجم الخط
3

لندن- “القدس العربي”: وجهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة خاصة إلى النساء بمناسبة عيد الحب، مؤكدة أن هذا اليوم ليس حكراً على المتزوجين أو المرتبطين.

ودعت نادين النساء، خاصة العازبات، للاحتفال بأنفسهن وعدم الشعور بالحزن، مقترحة عليهن الاهتمام بأنفسهن من خلال تناول العشاء مع الصديقات.

وأكدت نجيم في مقطع مصور نشرته عبر حسابها على إنستغرام أن عيد الحب يشمل كل أنواع الحب، سواء بين الأم وأولادها أو بين الأصدقاء أو حتى حب الذات، داعية النساء للاحتفال بهذه المناسبة على طريقتهن الخاصة.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ملاحظ:
    فبراير 14, 2025 الساعة 6:52 ص

    الحب من طرف واحد يفتقد للطعم والذوق والاحساس والعوطف والمشاعر وعندئذ يكون مثل الجتة الهامدة لاروح ولاحياة …..فكيف يكون الحب للفرد ولذاته…… اهي فلسفة رقمية من انتاج chatgpt

    رد
  2. يقول مغربي حر:
    فبراير 14, 2025 الساعة 5:45 م

    النصيحة اتركيها لنفسك يا سيدتي.جمبع المغنيات و الممثلات يتزوجن و من بعد طلاق ترى تزوجوا اكتر من 5 مرات و تعطي انتي نصائح في الحب و انتي لازم لي ينصحك .

    رد
    1. يقول ملاحظ:
      فبراير 14, 2025 الساعة 6:27 م

      انا لم انصح احد انا قلت راي فهل لك اعتراض على افكار الاخرين اخي المغرب الحر

أخبار ذات صلة

ترامب يوجه “رسالة تهديد” للمهاجرين في “عيد الحب”- (تدوينة)
15 - فبراير - 2025
البيت الأبيض ينشر تهديدا للمهاجرين في رسالة عيد الحب- (صورة)
14 - فبراير - 2025
ليلى علوي توجه رسالة خاصة لأهالي غزة في “عيد الحب”- (فيديو)
15 - فبراير - 2024
حب على الطريقة الفلسطينية.. رسالة صوتية هي كل ما بوسع عاشق من غزة أن يهدي لحبيبته- (فيديو)
15 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية