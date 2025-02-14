نصيحة من نادين نجيم للنساء في يوم الحب: احتفلي بنفسك- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: وجهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة خاصة إلى النساء بمناسبة عيد الحب، مؤكدة أن هذا اليوم ليس حكراً على المتزوجين أو المرتبطين.
ودعت نادين النساء، خاصة العازبات، للاحتفال بأنفسهن وعدم الشعور بالحزن، مقترحة عليهن الاهتمام بأنفسهن من خلال تناول العشاء مع الصديقات.
نصيحة من #نادين_نجيم لكل عزباء في #عيد_الحب!@lara_baaklini #OTVLebanon #OTVNews #nadine_njeim #Valentine pic.twitter.com/xfvSoJiE7R
— OTV Lebanon (@OTVLebanon) February 13, 2025
وأكدت نجيم في مقطع مصور نشرته عبر حسابها على إنستغرام أن عيد الحب يشمل كل أنواع الحب، سواء بين الأم وأولادها أو بين الأصدقاء أو حتى حب الذات، داعية النساء للاحتفال بهذه المناسبة على طريقتهن الخاصة.
(وكالات)
الحب من طرف واحد يفتقد للطعم والذوق والاحساس والعوطف والمشاعر وعندئذ يكون مثل الجتة الهامدة لاروح ولاحياة …..فكيف يكون الحب للفرد ولذاته…… اهي فلسفة رقمية من انتاج chatgpt
النصيحة اتركيها لنفسك يا سيدتي.جمبع المغنيات و الممثلات يتزوجن و من بعد طلاق ترى تزوجوا اكتر من 5 مرات و تعطي انتي نصائح في الحب و انتي لازم لي ينصحك .
انا لم انصح احد انا قلت راي فهل لك اعتراض على افكار الاخرين اخي المغرب الحر