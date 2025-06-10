نصير شمه يُحيي أمسية موسيقية في لندن ضمن مهرجان شُبّاك 2025

لندن ـ “القدس العربي”:

يستعد عازف العراقي العالمي نصير شمه، لإحياء أمسية موسيقية على مسرح الـباربيكان في العاصمة البريطانية لندن، في 15 يونيو 2025، ضمن فعاليات البرنامج الموسيقي لمهرجان شُبّاك 2025، الذي يعتبر أكبر مهرجان للثقافة العربية المعاصرة في المملكة المتحدة.

ومن المنتظر أن يقدم شمة مجموعة من أبرز مؤلفاته الأصلية التي تجاوزت الـ120 عملاً موسيقيًا، والتي تمزج بين روح الموسيقى العربية التقليدية ولمسات معاصرة تعكس رؤيته الفنية العميقة وإبداعه المستمر في تطوير آلة العود.

يُعرف نصير شمه عالميًا بكونه أحد أبرز عازفي العود المعاصرين، وقد نال تكريما واسعا من مؤسسات فنية وثقافية دولية تقديرا لإسهاماته المتميزة في الموسيقى والفنون الإنسانية.