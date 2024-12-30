نظام برلماني ورئيس غير طائفي.. هكذا يرى السوريون مستقبل الحكم في بلادهم

“القدس العربي”:
بعدما جربوا النظام الرئاسي الاستبدادي لأكثر من نصف قرن، يفضل السوريون اليوم نظام حكم برلمانيا أو على الأقل رئاسيا يخضع لرقابة البرلمان، كما أن معظمهم يفضل أن يكون انتماء الرئيس المقبل لـ”سوريا”، وأن يبتعد عن الانتماء الطائفي أو الإثني.
وأظهرت دراسة أعدها الباحثان طلال مصطفى ومنير شحود، ونشرها مركز “حرمون” أخيرا، أن أكثر من ثلث السوريين (38 في المئة من أفراد العينة) يعتقدون أن النظام البرلماني هو الأنسب لحكم سوريا، فيما اعتبر 26 في المئة أن النظام الرئاسي الخاضع للرقابة البرلمانية والقضائية هو الأنسب.
وفسّرت الدراسة اتجاه السوريين نحو النظام البرلماني بأنه “يوفّر فرصا أكبر لتحقيق تمثيل سياسي أوسع، خصوصا بعد عقود من الاستبداد والصراعات الطائفية والسياسية، والذي يُمكن أن يشجّع على توزيع السلطة بين مختلف الأحزاب والجماعات، ويحد من سلطات الرئيس في النظام الرئاسي”.
بينما اعتبرت أن ميل البعض نحو النظام الرئاسي الخاضع للرقابة البرلمانية، بأنه قد يكون متأثرا بتجارب ناجحة في دول أخرى، حيث “توجد سلطات قضائية وتشريعية قوية لضمان عدم التعدي على السلطة، ويرى هؤلاء في النظام الرئاسي مزيجا من الاستقرار والرقابة، حيث يمكن أن يحقق الرئيس قيادة قوية، وتضمن الهيئات الأخرى عدم التجاوزات”.
من جانب آخر، فضّل أغلب السوريين (57.5 في المئة) أن يكون انتماء الرئيس لـ”سوريا”، بغض النظر عن الانتماءات الأخرى (الطائفية أو العرقية)، كإشارة إلى أن غالبية السوريين يميلون إلى تجنب التفرقة الطائفية أو العرقية، ما يعكس الرغبة في تجاوز الانقسامات الداخلية والبحث عن رئيس يمثل الجميع، بغض النظر عن هويته الدينية أو العرقية.
فيما فضل حوالي 29 في المئة انتماء الرئيس المستقبلي للأغلبية السنّية، وهو ما يعكس شعورا بالظلم أو الإقصاء الذي عاناه بعض السنّة في ظل نظام الأسد، واعتقاد البعض بأن الرئيس القادم من الأغلبية يمكن أن يكون ضمانة لتحقيق العدالة والتمثيل الملائم للسكان، وفق الدراسة.
وأشارت الدراسة في السياق، إلى وجود انقسامات بين السوريين تاريخيا حول دين الرئيس. ففي سبعينيات القرن الماضي حدثت تظاهرات كبيرة بعد إلغاء المادة 3 في الدستور التي تؤكد أن الرئيس يجب أن يكون مسلما ومنتميا للطائفة السنية.
38 في المئة من السوريين يعتقدون أن النظام البرلماني هو الأنسب لحكم سوريا، فيما اعتبر 26 في المئة أن النظام الرئاسي الخاضع للرقابة البرلمانية والقضائية هو الأنسب.
على صعيد آخر، فضل أكثر من ثلث أفراد العينة (36.6 في المئة) استمرار دعم ضمان حقوق الأقليات، وخاصة غير العربية، ما يعكس وعيًا بأهمية حماية التنوع الثقافي والإثني داخل المجتمع السوري، وتجنب أي تمييز محتمل على أساس الانتماء العرقي أو الديني.
كما دعا حوالي 32 في المئة إلى بناء دولة القانون والمواطنة، لضمان حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن كونهم ينتمون إلى أغلبية أو أقلية، ويعدّ هذا التوجه جزءا من فكرة أن جميع المواطنين يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات دون تمييز عرقي أو ديني، وفق نص الدراسة.
وحول تدخل الجيش في السياسة، دعا حوالي 59 في المئة من أفراد العينة إلى إبعاد الجيش عن الحياة السياسية، وحصر دوره بحماية حدود البلاد من العدوان الخارجي، وتشير هذه النسبة الكبيرة إلى رغبة قوية في الفصل بين الجيش والسياسة، وتتوافق هذه الرؤية مع المبادئ الديمقراطية التي تؤكد على أن دور الجيش يجب أن يقتصر على حماية الدولة وضمان أمنها الخارجي فقط. قد يكون هذا الموقف مستمدا من التجارب السابقة في سوريا، حيث لعب تدخل الجيش في السياسة دورا في تقويض الديمقراطية وتثبيت الأنظمة الاستبدادية، منذ 1963 حتى الوقت الحاضر، وفق الدراسة.
كما أظهرت الدراسة انقساما كبيرا بين السوريين حول دور الأحزاب في سوريا الجديدة، حيث اعتبر 40 في المئة أن وجود الأحزاب مهم جدا ويعكس التنوع السياسي الموجود في البلاد، ويعدّ مؤشرا صحيا على ممارسة الديمقراطية.
بينما اعتبر حوالي 42 في المئة أن وجودها قد يكون ضارا ويؤدي إلى المزيد من الانقسامات، خصوصا في ظل الظروف الراهنة، ويرى هؤلاء أن تعدد الأحزاب قد يسهم في زيادة التوترات بين المكونات السياسية المختلفة، وربّما يؤدي إلى صراعات سياسية داخلية قد تعرقل المرحلة الانتقالية، وتؤثر سلبا على استقرار البلاد.
لكن هذا الرأي يختلف بالنسبة للموقف من دور منظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية، حيث أكد 37 في المئة من المبحوثين أهمية المجتمع المدني وخاصة بعد 2011، وهذا يعود إلى دور منظمات المجتمع المدني في توفير الدعم الإنساني والخدمات الأساسية للسوريين، أو قد يكون ذلك بسبب وعي أوسع بدور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية وحقوق الإنسان ودفع عملية التحول السياسي.
كما عبّر 29 في المئة عن ثقتهم بدور هذه المنظمات في بناء الديمقراطية وتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات في سوريا الجديدة.
سوف يستنسخون التجربه العراقيه الفاشله من جديد.
إذا كان هناك إحصاء شفاف و سوري حقيقي سوف تكون النتائج غير ذلك.
حرمون مؤسسة من ايام النظام ولا ثقة لمن يعمل بها.
مع ذلك اتصور ان السوريون سوف يصوتوا لدولة مدنية تحترم جميع مكوناتها بغنى عن التحزب و الطائفة او المذهب.
دولة تكفل حماية اتجاهات الجميع الدينية منها و العلمانية.
للجميع حرية العبادة من عدمها.
لست علمانياً و اصلي منذ وعيت و الحمد لله و اعتقد، ان الدين تسامح و تصالح و ليس فرض افكارك على الآخرين.
حكومة شيعية في العراق وحكومة سنية في سوريا. وحكومة مارونية في لبنان. وحكومة يهودية في إسرائيل. التنوع المذهبي في الشرق الأوسط. فسيفساء الشرق الأوسط الجديد.
او حكومة مسلمة في الشرق الاوسط كله، وحكومة يهودية في بولندا (من حيث وصل اكثر اليهود لفلسطين) وحكومة كاثوليكية في اوروبا الغربية، وارثوذوكسية في شرق اوروبا. المهم ان اسرائيل لا تكون بيننا. ما رأيك؟؟
لمذا لا يدخلون في كونفديرالية مع الأردن بنظام حزبي تحت الملكية الهاشمية التي كان لها فرع في سوريا في بداية القرن الماضي و تجمعهما دمشق كعاصمة
لا يلدغ الموءمن من جحر مرتين.
لا خجل ولا حرج بعد ان حكمت الأقلية العلوية سوريا سبعين عاما ذاق فيها اهل السنة بالذات الويلات والامرين.
لا خجل برفع الصوت عاليا بان يكون الحكم للأمويين اهل السنة وهم الغالبية العظمى للشعب السوري ولتترك الدعة وعدم الطائفية التي يراد بها باطل والعلاك المصدي الذي لم يجروء احد على المطالبة به لمدة سبعين سنة ولتوضع الان على الرف.
لتحكم الغالبية التي حررت البلد وهذا حق مكتسب لها من دون غيرها مع العدل مع الأقليات المحترمة التي لا تثير القلاقل والشغب والتي تخضع لحكم الأغلبية.
إذا قلت أهل السنة مفهومة أما الأمويين فأظن أن حكمهم انتهى سنة 132 هجرية.
أضف إلى معلوماتك يا جزائري ان المسجد الذي تراه الان ذو الفسيفساء الزرقاء والقبة النحاسية والذي هو رمز القدس والمسرى والاسرى والأقصى ومحور الصراع، هذا المسجد اولا ليس بالمسجد الأقصى حيث ان المسجد الأقصى مسجد حجري بجواره في نفس الساحة فلا خلط.
هذا يدعى مسجد القبة او الصخرة المشرفة.
هذا اولا .
اما ثانيا، فان هذا المسجد بناه الخليفة الاموي عبد الملك ين مروان الذي انتهت خلافتهم كما تقول في hijri 132.
فهل فعلا انتهى حكم الأمويين مع بقاء هذا الصرح الأموي الذي اصبح رمزا للصراع إلى يومنا هذا؟
يجب الانتباه لما وقع في تونس ، بدأت بنظام برلماني لكن واكبه كثير من الاضطراب .. الآن انقلبت الامور كلية واستحوذ الرئيس على كل السلط .. لا يمكن تقليد النماذج الغربية بشكل كامل لأنه يمكن ان تعطي نتيجة عكسية ..
وامرهم شورى بينهم
اظن انه يجب عدم التساهل حول الزامية ان تستمد القوانين من الشريعة الاسلامية و ان تطبق على الجميع كما يطبق الغرب قوانينه العلمانية الملحدة على الجميع بما فيهم المسلمين
الأمر ليس بيد السوريين تماما على الأقل في الوقت الحاضر الا اذا اراد الشرع وفصائله الإسلامية تجاهل تركيا والغرب وجيرانه والانغلاق على سوريا بنظام حكم كما يريد ولكنه في هذه الحال سيجعل الاكراد تحت الحماية الأمريكية وسيعادي تركيا ولننتظر قليلا إلى أن يصل ترامب البيت الأبيض
لن يحمي سوريا عبر الزمن القادم الا ملكية دستوريه على طراز بريطانيا والاردن .ولكم مثال في الاردن الاقلية المسيحيه لها ١٠٠ عام في امان واستقرار وايضا يوجد فئه دروز قليله .وزير خارجيه الاردن درزي على فكرة. وفي ايضا الشركس والارمن وكلنا لنا نفس الحقوق والواجبات .بايعو احمد الشرع . العرب لا يناسبهم الا الحكم الملكي في نظري.
لكن يجب ان تكون ملكيه دستوريه حقيقية والملك له سلطة يحددها القانون مثل ملك بريطانيا.