نظرية القنفذ ما بين شوبنهاور والإعلام الرقمي

تعد أعمال الفيلسوف الألماني الشهير “أرثر شوبنهاور” Arthur Shopenhauer (1788-1860) مصدر إلهام وتأثير بالغ على المجالات الفلسفية والأدبية والعلمية، بل ويمتد هذا التأثير ليشمل العديد من المفكِّرين؛ لأن أعماله خاضت بجرأة مجالات علم النفس وعلوم الجمال والأخلاق. والغريب أن “شوبنهاور” لم يحظ بهذا التقدير في حياته، لكن بعد موته اكتشف العالم مدى عظمته. لكن الأغرب أن نظرياته وآراءه أصبحت من الركائز الملموسة في عصرنا الحالي الذي أصابته قفزات تقدُّم غير مسبوقة.
ومن أهم نظريات “شوبنهاور” التي يعتد بها علماء النفس في الوقت الحالي “نظرية القنفذ” التي يتحدَّث فيها عن معضلة القنفذ، ذلك الحيوان الذي ابتلي جسده بأشواك تغطيه. وبشعوره بالبرودة عند حلول الصقيع، يحاول الاقتراب من أقرانه للإحساس بالدفء، إلَّا أن ذاك الاقتراب لا يسبب له سوى أذى شديد؛ لأن الأشواك التي تغطِّي جسد كل من اقترب منه تجرحه، ولهذا يؤثر الابتعاد. وما تمر سوى لحظات حتى يصيبه نفس الإحساس بالبرودة الذي كان يحاول تلافيه بالاقتراب الشديد من أقرانه. بيد أنه في النهاية يتوصل لحل وسطي يجعله يتلافى الوقوع في دوامة الاقتراب والابتعاد المستمر، وذاك الحل الوسطي هو الوقوف على مسافة ليست بالبعيدة تمامًا عن أقرانه بحيث تمنح له القدرة على الاستمتاع بالدفء الجماعي عند الاقتراب من أقرانه، ولكنها في الوقت نفسه تكون مسافة كافية لتجعل جسده لا يلتصق بأحدهم، فيسهل التحرُّك متى شاء وفي أي اتِّجاه دون أن يصيبه الأذى.
ويطبِّق تلك النظرية الكثير من البشر في العصر الحديث باعتبارها الطريقة المثلى لفن التعامل مع الآخرين. فالعلاقات السطحية أصبحت أساساً للرَّاحة النفسية، لما يتجرَّعه الفرد من آلام نفسية عند التعمُّق في علاقات تستنزف المرء من أوجه عدَّة. بل إن هناك العديد من الخبراء النفسيين وخبراء التنمية البشرية باتوا ينصحون بوضع حدود ملموسة بين الفرد والآخرين لتلافي خطر الوقوع فريسة لعلاقات سامة، وكذلك لإيجاد وقت كاف لتطوير الذَّات. وفضلاً عن هذا، يذكر الخبراء مثلًا شهيرًا للتوكيد على أهمية تسطيح العلاقات، وهو نموذج العالم المخترع “توماس أديسون” Thomas Edison (1847-1931) الذي كان اختراعه للتيَّار الكهربي زلزالاً نقل البشرية حرفيًا من عصور الظلام إلى النور والتقدُّم. وبسبب أنه كان يعاني من الصمم الجزئي بسبب تعرُّضه لنوبات متكررة من الحمَّى، كان يرتدي في أذنه سمَّاعة طبِّية. لكنه كلَّما أراد التركيز في عمله، كان طواعية يخلع سمَّاعته لينعم بالهدوء والرَّاحة، ما يعني أنه كان يطبِّق حرفيًا نظرية القنفذ؛ فاستمتاعه بالأوقات التي كان يقضيها مع نفسه تنم عن أن علاقاته بالآخرين لم تكن عميقة، باستثناء علاقته بالدائرة القريبة له بالتأكيد.
لكن طبيعة النفس البشرية اعتادت على النفور من تسطيح العلاقات، لأن الإنسان جُبِل على أن يكون اجتماعياً، والدخول في العلاقات يقيه من خطر الشعور بالوحدة التي قد تسبب له الاكتئاب.
وعلى النقيض، يعدّ الشعب الياباني من أوائل الشعوب التي طبَّقت نظرية القنفذ بكل تفاصيلها منذ قديم الأزل، ولا يزال يطبِّقها حتى الآن. فالفرد الياباني يعشق التمتُّع بخصوصيته ويفضِّل رسم الحدود بينه وبين أقرانه، ودخوله في علاقات حميمية يكون أمراً شديد الصعوبة. ويعزى السبب في ذلك إلى أن جميع أفراد الشعب يخشون الوقوع في أخطاء عند التعامل مع الآخرين؛ لأن أقل الهفوات قد تجلب لهم الخزي والعار ليس فقط على مدار سنوات طويلة، بل قد تلازمهم تلك الوصمة طوال العمر. ولهذا السبب، يفضل الفرد الياباني عدم مغادرة منزل العائلة. وإذا كان مقدَّرًا له الخروج، يستمتع بوجوده في غرفة صغيرة للإحساس بالدفء والحميمية مع نفسه. أضف إلى هذا، فإن إدمان الفرد الياباني للعمل يمنحه الفرصة لتسطيح العلاقات، وكذلك يكون الوسيلة الفعَّالة لتعويض الشعور بالوحدة. بيد أن ذاك النوع من الحياة المنعزلة لا يستطيع الجميع تحمُّله. ولهذا السبب، توجد اليابان في المرتبة التاسعة بين الدول الأكثر في معدَّلات الانتحار في العالم، بل إن في اليابان غابة شهيرة يذهب إليها كل من رغب في الانتحار.
لكن فيما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي قد قامت بسد الفجوة بين نظرية القنفذ وصعوبة التطبيق. فمع وسائل التواصل الاجتماعي، يعزل الفرد نفسه عن الآخزين ليس فقط طواعية، بل بصدر رحب؛ لأنه يجد نفسه، عند الانخراط في مشاهدة وقراءة أشياء جاذبة. ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل إنه يستمتع بالدخول في علاقات سطحية ليس فقط مع العشرات، بل لربما المئات أو الألوف من البشر، الذين قد يستمتع بإجراء أحاديث قصيرة معهم. وعند الشعور بأقل بادرة تشير أن تلك العلاقة أصبحت غير مريحة، يصبح إلغاء المتابعة أو حتى الحظر هو الحل الناجع. وقد تمر ساعات طويلة على المرء وهو يتصفَّح وسائل التواصل الاجتماعي دول كلل أو ملل، وكأنه يفعل كما اعتاد “أديسون”، لكن على عكس “أديسون” الذي كان يمنح لنفسه الفرصة للابتكار والتطوير، يضيع الفرد العادي ساعات قد تطول إلى الخمس أو أكثر بحثًا عن بديل لعلاقات شخصية.
وتقع وسائل التواصل الاجتماعي في أولى مصادر الإعلام الرقمي التي تستقطب جميع الطبقات من فئات عمرية واجتماعية متفاوتة، ومن المدهش أن الجميع ينتهجون السلوك نفسه. وتبعًا للنظريات البارزة التي يقوم عليها الإعلام، فإن نظرية “التأطير الإعلامي” تعد الأوسع انتشارًا منذ لحظة دفعها للعامة على يد “جوبلز” المستشار الإعلامي لـ “هتلر”. وتعمل نظرية “التأطير الإعلامي” على إبراز أحد الأخبار، وتوجيه المقالات ووسائل الإعلام المكتوبة لتكراره، وكأن هذا الخبر فريد وشديد الأهمية، حتى ولو كان ليس ذا أهمية كبرى. فالغرض من هذا الأسلوب هو التلاعب بالرأي العام لمنح الطبقات الحاكمة الفرصة لأن تمرر مشروعاتها دون معارضة. لكن في الإعلام الرقمي تصبح عملية التأطير أكثر وضوحًا وتشترك فيها أطراف عدَّة، والتي تشتمل أيضًا على الشخص ذاته الذي يسجن نفسه في دائرة من الأصدقاء السطحيين وكذلك المؤثِّرين المفضلين لديه. ويفاقم من ذلك التأطير خوارزميات البحث التي تقترح موضوعات ذات صلة -بشكل أو بآخر- بموضوع قد بحث عنه آنفاً.
ومن المعضلات الكبرى التي لا يمكن تلافيها في الإعلام الرقمي هي المعلومات المغلوطة. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي، أصبحت تقنية “التزوير العميق” أكثر خطورة وقوَّة. فلقد تم استخدامها للتشهير والتنكيل بشخصيات شهيرة ومهمة، مثل الرئيس الأمريكي “جو بايدن” والمطربة “تايلور سويفت”. وإن كان قد استخدمها أيضًا بعض السياسيين في حملاتهم الانتخابية، وخاصة في الدول التي تضم أعراقاً متعددة يتحدَّثون بلغات مختلفة.
ولا يقف الأمر إلى هذا الحدّ، فإن المؤثرين البارزين ممن لديهم أتباع بالملايين، وكذلك من هم في الأطوار الأولى للشهرة، غير مدفوعين بواجبهم القومي أو راغبون في لعب دور قومي مهم؛ فأغلب المؤثرين همهم الأكبر الوصول إلى “الترند” لتحويل المشاهدات وعلامات الإعجاب إلى نقود؛ أي أنهم بكل سهولة قد يركِّزون على قضايا عينها بغرض الشهرة وكسب الأموال. لقد أصبح الإعلام الرقمي الجديد بمثابة سجن كبير لا يستطيع الفرار منه إلَّا من استطاع الشفاء من إدمانه وحاول الخلود إلى نفسه للتفرقة بين المؤثرين ذوي السلوك القويم، والمضللين. وبالرغم من كل هذا، لا يزال الملايين يقعون تحت تأثير النفوذ السّام للإعلام الرقمي المهيمن الذي أصبحت العلاقة معه أكثر سمية من العلاقات البشرية المباشرة.
من وجهة نظري لقد أبدعت (د نعيمة عبدالجواد) في الإحاطة بكل إحتمال، له علاقة مع (نظرية القنفذ ما بين شوبنهاور والإعلام الرقمي) https://www.alquds.co.uk/?p=3432000
ولكن أحب إضافة أجواء (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة) تتطلب التعامل مع معنى المعاني في أكثر من لغة:
When Nature meets art : Egypt, Slice Experts
https://youtu.be/vBeUNdgkM_s?si=7dx7_gHNsl9Y07Vr
وتعريف لها بلغتنا
https://youtu.be/ycMW8luewcw?si=8rtgeErB2U–bl4o
أيّهم أفضل لزيادة (الإيرادات) من خلال جذب (أهل السياحة)، لزيارة (مصر)؟!🤣🫣🤭
بمعنى آخر يا حبيبنا أبا طلال،
الشيخ صالح السريع،
ماذا يعني إقامة («مؤتمر الرياض للفلسفة»… كيف يتقاطع العقل والدين والعلم مع «جودة الحياة»؟) https://aawsat.news/cdfax
من وجهة نظري السؤال الحقيقي، ما هي مرجعية معنى المعاني، هل هي لغة الفلسفة أم هي لغة الحكمة أم هي لغة القرآن وإسلام الشهادتين، في هذا المجال؟!
لأن يا أبا الجود، محمود السامرائي، هل فهم هذا (اليماني)، في نصيحته إلى الرئيس (السوري)، له أي علاقة بالمنطق، أو الخوف من الله (الإيمان)؟!
من قال له ذلك؟!🤣🫣🤭
تفاصيل مهمة، عن كيف غادر الأسد
https://youtu.be/x_vR09SLqyU?si=xjZJaW7OI2TM3aZG
وعن سبب إنهيار قيمة العملة (الإيرانية) 🤣🫣🤭
أي ليس فقط عملة (مصر)، بل عملة (تركيا) أو (الأردن والمغرب) وأي دولة تعتمد على (قروض) صندوق النقد والبنك الدولي، في إقامة مشاريع، بلا دراسة جدوى، حقيقية🤣🫣🤭
ستحصل فيها (زلازل)، حالما يستلم (دونالد ترامب) رئاسة أمريكا، عكس ما حصل مع قيمة عملة أفغانستان (ويمكن المقارنة، لنفس الفترة الزمنية)
ودليلي على ذلك، تحالف أمريكا والكيان الصهيوني، في أكثر من مائة غارة على سوريا يوم 9/12/2024،
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (انهيار جديد للجنيه المصري وسعر الدولار يقترب من حاجز الـ51) https://www.alquds.co.uk/?p=3431835
الإشكالية، عقلية الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة أي (الرشوة) كما فعلها الرئيس الأمريكي (بايدن) إلى إبنه (هانتر) في عام 2024،
والآن (دونالد ترامب) يُريد الانتقام ليس فقط، ممن أرسله إلى المحاكمة، بل حتى اللجنة التي حققت في محاولة الإنقلاب يوم 6/1/2020
https://youtu.be/-UsHJWEAj_I?si=nSJR6Eg4c5f4tpm0
كما أعلن ذلك في Meet the Press👆🫣🤣🤭
https://youtu.be/dWBR-j9pcKk?si=DEvaEMrJlGT5CErL
تعليقاً على زاوية رؤية الددو👆 يا مصطفى عبدالرحمن العاني 🥸🧐😜
يا رفاعة عكرمة، مبروك أولاً،
كما قلت لك في المكالمة،
سبب المشاكل/الفساد/الغش هو مناهج تكوين وتعليم الموظف/المسؤول/المقاول، لو أردت بداية عملية (الإصلاح)، في أي دولة،
وفي موضوع إجابة سؤال، هل سبب الإنتاج الإنساني، هو (الفضفضة) أم (الحاجة) أم (الإقتصاد) في أجواء (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة)، وأيّهم أفضل في خلق (الإيرادات)، عند المنافسة في أي (سوق)؟!
وهو أول ردة فعل على ما نشره السوداني (أمير تاج السر) تحت عنوان (تساؤلات إبداعية) https://www.alquds.co.uk/?p=3431475
مثال عملي، إلى مفهوم المُبادرة، أو زاوية رؤية، عقلية الحاجة أم الاختراع، في أجواء (العولمة الإنترنت الشّابِكة)، عام 2024، وما توفره من فرص، في الإنتاج/الإستثمار،
ما ورد من معلومات تحت عنوان (الفجوة السوقية .. كيف استغلتها شركة وضاعفت قيمتها 3 مرات في 5 سنوات؟) https://arg.am/3BC2B708
كما هو حال نجاح إقتصاد، كل نموذج من نماذج دول مجلس التعاون، يعني تحويل أي دولة إلى بيئة صالحة إلى أن تكون دولة (إنتاج)، (مُنتَج) يستطيع المنافسة في أي (سوق) بلا حاجة إلى شفاعة/محسوبية أو واسطة أي (رشوة)،
من خلال ثلاثة مفاهيم، أو تحتاج ثلاثة أركان:
– Entertainment Business.
– Business Entertainment.
– AI Business.
ومن هذه الزاوية أفهم خطط تشجيع الاستثمار في (دولة الجزائر) بالذات، كما وردت من تفاصيل تحت عنوان (لمن كل هذه الفنادق التي تبنى في الجزائر؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3431570
أي يا من إسمه يعمل عندي إشكالية، مع مفهوم (الرّب) أو (الإله) أو (أسماء الله الحسنى) في (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)،
د (الشفيع خضر سعيد)، كما هو حال هناك (خطأ) في هيكل بناء مناهج التكوين والتعليم في دولة (الآلة/الحداثة)، التي أساس تعليم اللغة والترجمة فيها اللغات الأوروبية (أي ليس فيها مقابل إلى لفظ الجلالة (الله))،
ومن أجل (الإصلاح) أنت وصلت إلى عنوان (هل فعلا حرب السودان ضرورة لابد منها؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3431466
بمعنى آخر، أشكر جريدة القدس العربي، البريطانية، بالذات، بالإضافة إلى مدير مكتبها في المملكة الأردنية الهاشمية، (بسام البدارين)، على مثال عملي عن معنى (التخويت الأردني)،
في سياق ما تم جمعه تحت عنوان (مخلوف – جولاني وقنديل: سهرة «فصام» و«اتيكيت ثوري»… ومطلوب رشاقة في إدارة «المطبخ الشامى») https://www.alquds.co.uk/?p=3431591
بينما من جانبي أقول: يجب أن يتجاوز (أهل الإعلام) بالذات أسلوب المسخرة/التهريج/الصعود على أكتاف أي موضوع، كما ورد في الروابط👆،
يا رب يُتمّم لهم، أهل سوريا وفلسطين،
بالنجاح، في إعلاء لغة القرآن وإسلام الشهادتين،
والعمل على رفع الظلم، من سوريا، بلاد الشام، لتحرير كل فلسطين من (الظلم)، وبقية الدول الأعضاء في نظام الأمم المتحدة، كما أوضحت ذلك بشكل رائع هيفاء زنكنة تحت عنوان (مع استمرار محو الحياة في غزة… لا عذر لصمت الأمم المتحدة) https://www.alquds.co.uk/?p=3431908
لأن من وجهة نظري، يجب (إصلاح) نظام الأمم المتحدة، وأدوات التمويل، من الأسلوب (الحرام) من خلال الشفاعة/المحسوبية/الواسطة (الرشوة)، إلى الأسلوب (الحلال) من خلال الشفافية واللا مركزية، بواسطة:
-2nd Generation e-Currency.
-2nd Generation Blockchain.
لرفع (الظلم) أو التعدّي/التحرّش/الإستفزاز، كما كرّر فعل ذلك، نتنياهو (الكيان الصهيوني) يوم 8/12/2024، من ضرب إتفاقية الأمم المتحدة عرض الحائط لقضم أرض جديدة في (الجولان) وقصف (دمشق)،
بينما في الجانب (اللبناني)، تجد أسلوب التعامل مختلف:
مقدّمة استثنائيّة احتفاليّة لنشرة أخبار الـ”أم.تي.في” في اليوم المجيد الذي شهد فرار (بشار الأسد) وانتصار الحريّة.
https://x.com/MTVLebanon/status/1865824456440201334
إذا تريد دولة إقتصاد إنتاج وإصلاح، ملكية (الأردن/المغرب) كانت، أم جمهورية (السودان/الكيان الصهيوني/سوريا)،
يجب تجاوز عقلية العالة/الموظف/الآلة (برغي/مسمار في آلة النظام البيروقراطي)،
إلى دولة الإنسان (ة) والأسرة والشركة المُنتِجة، كشريك في تمويل ميزانية توفير الخدمات، بشكل أفضل من أي نموذج من نماذج دول مجلس التعاون التي ثبت نجاحها بشكل أفضل من نموذج (إقتصاد الكيبوتسات) في الكيان الصهيوني،
وعند تنفيذ أي مقاولة، ليس من أجل سرقة الميزانية، بل من أجل تحسين/تطوير جودة وكفاءة الخدمة، لزيادة الإيرادات للجميع بالمحصلة،
ولذلك نحتاج صيغة قانونية، للعمل داخل الدولة، وإلّا لن يمكن تسويق أي شيء من:
– تقنية الكهرباء الأرخص.
– تقنية التمويل الأرخص.
– تقنية الإدارة والحوكمة الأذكى، Saleh Halal AI أي بلا ظلم.
من خلال نموذج مناهج تعليم صالح (التايواني)، في أجواء بورصة أسهم سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة) أو التعامل (عن بُعد OnLine)، التي أساس هيكلها، المنافسة في Art Calligraphy بين لغة الفلسفة (English)، ولغة الحكمة (Mandarin)، ولغة القرآن وإسلام الشهادتين (Arabic).🤨😉
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مقال جيد… الدخيل الرقمي والفضاءات المفتوحة للتأثير على كل مناحي الحياة وصولا لزرع بصمة رقمية توجه الوعي والوجدان المكون للأفراد والأجيال القادمة والمجتمعات!!!… المجتمع الذي يحافظ على مستوى نشط من التفكير الناضج والنقاش الهادف البناء لا يصعد الغباء ويستوطن فيه… المفكر هو ابن زمانه، ابن مجتمعه، ابن عصره، ابن عالمه… المفكر الجيد والمتميز هو طبيب مجتمعات، طبيب حضارات، طبيب أزمات…
تحياتي
اشكر الدكتورة على هذا النص القيم و على النموذج المعتمد في تحليل هذه الوضعيات النفس اجتماعية، و التي فعلا اصبحت العلاقات بموجبها تخلو من القيم الاخلاقية deoantology, و هي في الخقيقة كفاءة من كفاءان فن المعاملة، و بالتالي انقلبت الموازين الى الانعزالية اهم من التعامل . اعتقد ان هذا سبب ذلك هو عظم النضج و عدم التركيز على القيم الاخلاقية بالدرجة الاولى .