«نظّف بلدك»: حملة بيئية في لبنان لتنظيف الشواطىء والأحراج

بيروت – «القدس العربي»: تحت شعار «نظّف بلدك» أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، حملة بيئية بهدف التوعية والتوقف عن الرمي العشوائي للنفايات بما يشوّه جمال لبنان. وانطلقت هذه الحملة صباح الأحد من الواجهة البحرية لبيروت من جهة «الزيتونة باي»، وأوضح وزير البيئة لـ«القدس العربي» أن هذه الحملة ستمتد لحوالى 100 يوم، وتشمل مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع البلديات والهيئات المحلية لتنفيذ مبادرات بيئية تطال معظم الشواطىء والمدن من طرابلس إلى جونية وصيدا وكل المناطق الحرجية مع الجمعيات التي تُعنى بالتحريج لحماية غاباتنا والوقاية من خطر الحرائق».

وأضاف وزير البيئة، الذي يلقى تأييد المجتمع المدني ويقوم بسلسلة مبادرات لحماية المواد الطبيعية في البلاد وتنوعها البيولوجي «إن هدف هذه الحــــــملة التي تحمل شعار «نظّف بلــــــدك» هو رفع مستوى التوعية كما فعلنا في موضوع الوقاية من خطر الحرائق، حيث استطعنا من خلال بيانات الوزارة التنبيه من المناطق الأكثر تعرضاً للحرائق بســـبب موجة الحر الشديدة، التي ضربت أكثر من بلد ومنها لبنان، وتمكّنا من الحد من نشوب الحرائق بسبب الاستراتيجية المتبعة بالتنسيق مع جامعة البلمند حيث ننشر خرائط حول ارتفاع مؤشر الحرائق، حسب المناطق التي تُعتبر معرّضة أكثر من غيرها لخطر الحرائق، وفي طليعتها عكار والشوف، بحيث تكون الفرق المحلية والمستجيبة الأولى جاهزة للتدخل لإطفاء النيران في اللحظات الأولى والحد من تمدّد النيران وتطور الحريق حيث يأتي دور الدفاع المدني والجيش».

وشدّد البيئة «على أهمية دور البلديات»، معتبراً «أن حملة «نظّف بلدك» هي خطوة رمزية ولا نحل مكان البلديات، التي يبقى لها الدور الأساسي، والتي نحاول من خلال التشريعات والقوانين مساعدتها على تخطي الوضع الصعب، الذي تمر به بما يمكّنها من القيام بواجباتها، فكلنا يعرف الوضع المادي الصعب للبلديات وما يعانيه المتعهدون، ولذلك نتعاون مع الجمعيات وندعو إلى التكاتف كي لا تكون هناك تداعيات على موضوع النظافة، ولنعمل معاً على تنظيف أحراجنا وغاباتنا وطرقاتنا وشواطئنا، مؤكدين مرة جديدة على وعي المواطنين والتوقف عن ظاهرة تشويه الطرقات العامة وترك المخلفات في الأحراج».

وكان وزير البيئة وجّه دعوة للمواطنين وللإعلاميين للمشاركة في الحملة، وجاء في الــــدعوة «لاقونا الأحد الساعة 8 صباحاً على الواجهة البحرية لبيروت من جهة خليج الزيتونة للإعلان عن حملة «نظّف بلدك»، التي تطلقها وزارة البيئة بالتعاون مع البلديات والجمعيات والمبادرات البيئية والأهلية لرفع الوعي البيئي ودعم البلديات في تنظيف مدنها وبلداتها وغاباتها».

وقد لقيت هذه الدعوة تجاوب عدد من المتطوعين الذين بدأوا بإزالة الأوراق وبقايا البلاستيك ووضعها في أكياس لنقلها إلى مواقع الفرز.