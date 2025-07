“نعم أنتم كذلك”.. رشيدة طليب تردّ على نائب نفى خضوع الجمهوريين لترامب قائلا ” نحن لسنا مجموعة من الجبناء”- (فيديوهات)

واشنطن- “القدس العربي”: ردّت النائبة الأمريكية التقدمية رشيدة طليب، الأربعاء، بقوة على أحد زملائها الجمهوريين بعدما أنكر أن يكون دفْع الحزب الجمهوري نحو تمرير ما يُسمى “مشروع القانون الجميل والضخم” جاء استجابة لأوامر الرئيس دونالد ترامب، الذي حدد موعدًا نهائيًا لإقراره في 4 يوليو/ تموز الجاري.

وقال النائب الجمهوري ديريك فان أوردن (عن ولاية ويسكونسن) للصحافيين بالقرب من المدخل الخلفي لقبة مجلس النواب: “الرئيس لم يعطنا أي تعليمات. نحن لسنا مجموعة من الجبناء هنا، حسنًا؟ أنا عضو في الكونغرس وأمثّل ما يقرب من 800 ألف من سكان ويسكونسن”، وذلك بحسب مراسلة “بانشبول نيوز”، كينزي نغوين.

لكن رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغن) لم تترك تصريحاته تمرّ مرور الكرام، وردّت عبر منصة “إكس” قائلة ببساطة: “بلى فعل، وبلى أنتم كذلك.”

كما نشرت طليب مقطع فيديو تشرح فيه للناخبين أسباب تصويتها بـ”جحيم لا!” ضد الحزمة، التي تشمل تخفيضات كبيرة في برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، وقد تؤدي إلى حرمان نحو 17 مليون أمريكي من التأمين الصحي خلال العقد المقبل، بينما تمنح في المقابل تريليونات الدولارات كإعفاءات ضريبية للأثرياء والشركات الكبرى، وفقا لمنصة “كومن دريمز”.

This budget betrayal is the largest cut to Medicaid and food assistance in history to give billionaires a tax break.

ولم تكن طليب الوحيدة التي علّقت على تصريحات فان أوردن؛ إذ تساءل النائب الديمقراطي مارك بوكان، وهو أيضًا من ويسكونسن، في منشور على منصة “إكس”: “هل تعتقدون أن فان أوردن على حق… وأن الكونغرس ليس مجرد مجموعة من ‘الجبناء’؟”

وبحسب مراسلي “بوليتيكو”، صرّح فان أوردن بتلك الكلمات أثناء تأكيده أنه سيصوّت لصالح حزمة المصالحة المالية، رغم بعض التحفظات، قائلًا: “نعم، سيمرّ هذا المشروع. هل أنا سعيد بكل ما فيه؟ لا، لكنّ هناك فرقا بين التسوية والاستسلام. نحن لا نستسلم، نحن نتفاوض.”

وتأتي هذه التصريحات والجدل في وقت يواجه فيه الجمهوريون في مجلس النواب صعوبة في تمرير المشروع بسبب اعتراضات من “صقور الإنفاق” داخل الحزب، فضلًا عن معارضة جميع الديمقراطيين، الذين يرفضون التخفيضات الكبيرة في شبكة الأمان الاجتماعي.

Don’t tell me you give a shit about the middle class when all you do is shit on the middle class.

I’m voting hell no. pic.twitter.com/EXhBPJ7uTp

— Rep. Josh Riley (@RepRileyNY) July 2, 2025