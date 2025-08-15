سياسة | عربي

نعيم قاسم: “لا حياة للبنان” إذا واجهت الحكومة حزب الله

منذ 23 دقيقة

حجم الخط
0

بيروت: حذر نعيم قاسم الأمين العام لجماعة حزب الله الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة من مواجهة الجماعة، قائلا إنه “لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر، وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا، لا يمكن أن يُبنى لبنان إلا بكل مقوماته”.

وقال قاسم إن حزب الله -المدعوم من إيران- وحركة أمل حليفته الشيعية قررا إرجاء أي احتجاجات في الشوارع على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لنزع سلاحه لأنهما يعتقدان أن هناك مجالا للحوار مع الحكومة اللبنانية.

لكنه أضاف أن أي احتجاجات مستقبلية قد تصل إلى السفارة الأمريكية في بيروت.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في جنوب لبنان والبقاع
منذ 13 ساعة
أمين عام حزب الله يشكر إيران على دعمها للبنان ومقاومته ضد إسرائيل
منذ يوم واحد
إصابة 3 أشخاص بقصف إسرائيلي على الناقورة جنوبي لبنان- (فيديو)
12 - أغسطس - 2025
تصاعد الاعتراض على زيارة لاريجاني إلى لبنان.. وأحد مشايخ دار الفتوى يدعو الحكومة لاعتباره غير مرغوب فيه
12 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية