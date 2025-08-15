نعيم قاسم: “لا حياة للبنان” إذا واجهت الحكومة حزب الله

بيروت: حذر نعيم قاسم الأمين العام لجماعة حزب الله الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة من مواجهة الجماعة، قائلا إنه “لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر، وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا، لا يمكن أن يُبنى لبنان إلا بكل مقوماته”.

وقال قاسم إن حزب الله -المدعوم من إيران- وحركة أمل حليفته الشيعية قررا إرجاء أي احتجاجات في الشوارع على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لنزع سلاحه لأنهما يعتقدان أن هناك مجالا للحوار مع الحكومة اللبنانية.

لكنه أضاف أن أي احتجاجات مستقبلية قد تصل إلى السفارة الأمريكية في بيروت.

(رويترز)