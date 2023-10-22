نفاد الوقود في القطاع يعرّض حياة 120 من الأطفال الخدج للخطر

لندن ـ «القدس العربي»: أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أمس الأحد، أن 120 مولودا جديدا موضوعين في حاضنات معرضون للخطر، بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

واستشهد أكثر من 1750 طفلا من أصل 4385 شهيداً في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وفق وزارة الصحة.

وشددت إسرائيل الحصار المفروض أصلا على القطاع منذ العام 2007، ومنعت إمدادات الوقود والمياه والماء والمواد الغذائية. وتعاني المستشفيات في القطاع نقصا حادا في الوقود والمياه والأدوية.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جوناثان كريكس لوكالة «فرانس برس» «لدينا حاليا 120 طفلا حديثي الولادة في الحاضنات منهم 70 طفلا مرتبطون بأجهزة التنفس الاصطناعي. وبالطبع هذا يشعرنا بقلق بالغ».

وتحتاج أقسام الأطفال والولادات في قطاع غزة الى الطاقة كمصدر أساسي لعلاج الأطفال الموجودين في الحاضنات ومساعدتهم على التنفس لضمان بقائهم على قيد الحياة في ظل عدم اكتمال نموهم في رحم الأم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن الوقود اللازم لتشغيل المولدات نفد من المستشفيات. وأشارت إلى 1000 حالة غسيل كلى في قطاع غزة معرضة أيضا للخطر في حال توقف المولدات عن العمل.

وعبرت 20 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة السبت محملة بمواد غذائية وماء وأدوية، لكن أيا منها لم تحمل وقودا.

واعتبر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين «أن عشرين شاحنة هي قطرة في محيط من الحاجة الآن في غزة».

ويؤكد مسؤولون أنه يتم الاحتفاظ بمصادر الطاقة المحدودة في قطاع غزة للاستفادة منها في تشغيل مولدات المعدات الطبية.

وقال المتحدث باسم اليونيسف «إذا وُضع الرضع في حاضنات ورُبطوا بأجهزة التنفس الاصطناعي وفق ما هو متعارف عليه، فإن انقطاع الكهرباء يجعلنا نشعر بالقلق على حياتهم».

وبينت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت أن حياة 130 طفلا «معرضة لخطر الموت» بسبب نفاد الوقود.

ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، تشهد غزة يوميا حوالى 160 ولادة، مشيرة الى وجود 50 ألف امرأة حامل في القطاع الذي يبلغ تعداد سكانه 2,4 مليون نسمة.

ورغم زعم إسرائيل إن غاراتها تستهدف أهدافا تابعة لحركة «حماس» فإن نسبة الأطفال الذين يستشهدون في القصف الإسرائيلي، مرتفعة جدا. وتسبّب القصف الإسرائيلي أيضا باستشهاد عائلات بأكملها، بالإضافة إلى نساء حوامل.

وحسب طبيب يعمل في مستشفى النجار في رفح، حصلت محاولة الخميس الماضي لإنقاذ جنين قضت والدته في قصف إسرائيلي على منزل العائلة، بينما كانت في الشهر السابع من الحمل. وقال الطبيب إن الطفل ولد ميتا. وكان سبق ذلك بساعات مقتل ثمانية أطفال أثناء نومهم في منزل في خانيونس في جنوب القطاع.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن الوقود سينفد من قطاع غزة في غضون ثلاثة أيام.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لاتزاريني: «دون وقود، لن تكون هناك مياه، ولا مستشفيات ولامخابز عاملة. ودون الوقود، لن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها. ودون وقود، لن تكون هناك مساعدات إنسانية».

وأشار إلى أن نقص الوقود سيزيد من عناء الأطفال والنساء والسكان في غزة.

وتابع: «دون وقود، سنخذل سكان غزة الذين تتزايد احتياجاتهم كل ساعة، تحت مراقبتنا. هذا لا يمكن ولا ينبغي أن يحدث».

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى السماح فورا بدخول إمدادات الوقود إلى قطاع غزة وضمان الاستخدام الصارم للوقود لمنع انهيار الاستجابة الإنسانية.

ورحب بقافلة المساعدات لغزة لكنه قال إنها «بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية».