نفت اعتماد رموز ماسونية.. كيف ردت مايا دياب على الانتقادات حول تقديمها “حرّمت أحبك”؟

بيروت- “القدس العربي”:

أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنها لا ترى مشكلة في بعض الانتقادات التي طالت أداءها لأغنية “حرّمت أحبّك” للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، معتبرة أنها محصنة ضد هذه الانتقادات التي تصدر من خلف الشاشات والتي لا تؤثر فيها إطلاقاً.

وفي حديث لمحطة “إم تي في”، لم ترَ مايا دياب أي مشكلة في وجود آراء متباينة، فهذا أمر طبيعي بالنسبة لها، ولاسيما وأن هناك من أحب العمل وهناك آخرون لم يتقبّلوه، موضحة أنها “لم تضع نفسها في مقارنة مع الفنانة القديرة الراحلة وردة الجزائرية، بل أنها أرادت بكل رغبة منها في تقديم أغنية من الزمن الجميل بأسلوب عصري يُقربها من الجيل الجديد”.

وأشارت إلى حصولها من الملحن والمنتج نجل الفنانة وردة الجزائرية على الحقوق الرسمية لإعادة تقديم الأغنية والتي وضعتها في أيادٍ أمينة، حيث تولى إعادة توزيعها الموزع الموسيقي اللبناني هادي شرارة الذي أخذ الأغنية إلى مكان مهم جداً”.

واعتبرت مايا دياب أنها “كسبت الرهان حول هذه الأغنية التي تعود إليها فكرة إعادة تقديمها”، لافتة إلى “أن هذه الأغنية تم تنفيذها منذ سنة ونصف السنة إلا أنه تم إرجاء إطلاقها بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت سائدة في لبنان”.

وأشادت بالموزع الموسيقي هادي شرارة الذي تعتبره “أستاذها وأستاذ الكثيرين في الموسيقى، ولاسيما أنه معروف عنه بأنه لا يجامل، وإذا كان هناك خطأ، فهو أول من يَلفت النظر إليه”. واعترفت “بأن أقسى نقد تلقته من هادي هو عندما كان ينصحها بعدم إعادة غناء أغنية معينة يلمس ويشعر بأنها غير مناسبة لها”.

ورأت أنها “لمست نجاح أغنية “حرمت أحبك” حين يُعاد توزيعها من قبل “دي جي عالميين” ومن خلال تفاعل الجمهور معها في المهرجانات والحفلات التي تشارك فيها بنفسها في الموسم الصيفي في لبنان”.

وحول إطلالتها الجريئة في الكليب، قالت إنها “تحب التفكير خارج الصندوق ولديها الجرأة والقوة لتقديم شيء مختلف وهو ما يجعلها متفردة وناجحة”.

كما أكدت أنها “لا تقلد أحدًا بل تبحث دائمًا عن أفكار جديدة”، نافية نفياً قاطعاً “الاتهامات التي وُجّهت إليها حول اعتماد رموز ماسونية في كليب الأغنية”، واستغربت “ربط القرون التي ظهرت بها بالماسونية” وقالت بحزم: “لو كنت ماسونية لما تجرّأتم على سؤالي هذا السؤال والقرون موجودة عند جميع الحيوانات لماذا نربطها بالماسونية؟”.