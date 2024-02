“نفد كل شيء.. نموت جوعا نحن وأطفالنا وعائلاتنا”.. من بقي من سكان شمال غزة يستغيثون ـ (فيديوهات)

رام الله- “القدس العربي”: وثقت مجموعة فيديوهات من قطاع غزة، المجاعة التي يعيشها الفلسطينيون، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق مراسل قناة الجزيرة في شمال غزة أنس الشريف، في مجموعة من التغريدات، مقاطع فيديو وصورا تظهر الأوضاع المعيشية المتردية ونقص الغذاء الذي يعاني منه سكان شمال قطاع غزة.

وظهر الشريف في تغريدة وهو يتوقف عن الحديث خلال بثه الأخبار من شمال قطاع غزة بسبب سيطرة الجوع عليه، قبل أن يستمر في نقل المعاناة. بينما أطلق نداء في تغريدة أخرى قال فيه: “نفد كل شيء… نموت من الجوع نحن وأطفالنا وعائلاتنا”.

وكان الشريف قد نقل في ديسمبر الماضي خبر استشهاد والده الذي قضى وهو يصلي في قصف الاحتلال لمنزله في مخيم جباليا.

