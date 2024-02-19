“نفد كل شيء.. نموت جوعا نحن وأطفالنا وعائلاتنا”.. من بقي من سكان شمال غزة يستغيثون ـ (فيديوهات)

رام الله- “القدس العربي”: وثقت مجموعة فيديوهات من قطاع غزة، المجاعة التي يعيشها الفلسطينيون، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

الرسالة الأخيرة

متنا من الجوع pic.twitter.com/7OWl4g0Aj7 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) February 18, 2024

ووثق مراسل قناة الجزيرة في شمال غزة أنس الشريف، في مجموعة من التغريدات، مقاطع فيديو وصورا تظهر الأوضاع المعيشية المتردية ونقص الغذاء الذي يعاني منه سكان شمال قطاع غزة.

وظهر الشريف في تغريدة وهو يتوقف عن الحديث خلال بثه الأخبار من شمال قطاع غزة بسبب سيطرة الجوع عليه، قبل أن يستمر في نقل المعاناة. بينما أطلق نداء في تغريدة أخرى قال فيه: “نفد كل شيء… نموت من الجوع نحن وأطفالنا وعائلاتنا”.

أقف أمام الكاميرا …لأنقل معاناة شعبي

وأتحدث عن الجوع الذي نحن فيه

فيسيطر #الجوع على جسدي فأتوقف قليلآ عن الحديث.. ومن ثم أستمر…

وهكذا حالنا وحال كل الناس#الإنذار_الأخير#التغطية_مستمرة pic.twitter.com/oaOcA8GzHp — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) February 19, 2024

نفذ كل شئ…بنموت من الجوع احنا وأطفالنا وعائلاتنا…#الإنذار_الأخير — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) February 19, 2024

وكان الشريف قد نقل في ديسمبر الماضي خبر استشهاد والده الذي قضى وهو يصلي في قصف الاحتلال لمنزله في مخيم جباليا.

استشهاد والدي الحبيب الحاج / جمال الشريف "أبوشادي" في قصف وتدمير #منزلنا. اليوم في مخيم جباليا وهو يؤدي صلاة العصر .#التغطية_مستمرة pic.twitter.com/uH9lvE6QkV — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 11, 2023

تتزايد المخاوف من احتمال حدوث مجاعة في المناطق الشمالية من قطاع غزة

pic.twitter.com/S8kB0xtfdh — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) February 18, 2024

بنتي ما بتعرف تنام من الجوع

هذا حال أطفالنا في شمال غزة

قتل وجوع وتشريد pic.twitter.com/A2QYApWZIH — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) February 18, 2024

خبز مصنوع من أعلاف الحيوانات#شمال_غزة pic.twitter.com/1Y2DwZe14j — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) February 18, 2024

Here in the northern Gaza Strip

No shelter

No food

No food and drink

No treatment

A sit-in for citizens to deliver their message to the world

Screams of pain of hunger and oppression

pic.twitter.com/9FXk2TZ28e — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) February 17, 2024

وحذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن حياة مئات الآلاف من الأشخاص عرضة للخطر في شمال قطاع غزة ووسطه بسبب نقص الغذاء.

وكانت أم فلسطينية من قطاع غزة، ظهرت في مقطع فيديو سابق، وهي تقوم بإطعام طفلها الرضيع ثمرة من التمر ملفوفة بقطعة قماش، عوضا عن الحليب لتعذر الحصول عليه، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والحصار.

وتستمر إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن إسرائيل رفضت 22 طلبا قدمه خلال الشهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في “وادي غزة” بغية توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.