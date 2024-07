نقابات العمال في الولايات المتحدة تدعو بايدن لوقف المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: حث تحالف من النقابات العمالية يمثل ملايين العمال الأمريكيين يوم الثلاثاء إدارة الرئيس جو بايدن على وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل – التي تشن حربا على قطاع غزة – بينما زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن العاصمة.

ومنذ أن شنت إسرائيل حربهتا الدامية على غزة في 7 أكتوبر، كان زعماء العمال والنقابات العمالية في الولايات المتحدة من بين الأفراد والجماعات التي تدفع من أجل إنهاء تواطؤ الولايات المتحدة ــ في شكل الأسلحة والدعم الدبلوماسي على الساحة العالمية ــ في ما تحقق فيه محكمة العدل الدولية باعتباره إبادة جماعية.

وتقف وراء هذه الدعوة جماعات ونقابات من بينها، اتحاد عمال البريد الأمريكي (APWU)، وجمعية المضيفات الجويات (AFA)، والاتحاد الدولي للرسامين والحرف المتحالفة (IUPAT)، والرابطة الوطنية للتعليم (NEA)، والاتحاد الدولي لموظفي الخدمات (SEIU)، واتحاد عمال السيارات (UAW)، واتحاد عمال الكهرباء والراديو والآلات في أمريكا (UE).

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن – الذي انسحب يوم الأحد من السباق الرئاسي وأعلن تأييده لنائبة الرئيس كامالا هاريس – دعت النقابات السبع إلى وقف مؤقت للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل “كجزء من العمل على تأمين وقف إطلاق نار فوري ودائم في الحرب في غزة”.

The unions of nearly 6 million workers are calling on the Biden/Harris administration to halt military aid to Israel.

From Congress to university endowments, it is incumbent that we stop giving Israel the weapons & resources to carry out genocide in Gaza.#CeasefireNOW https://t.co/rqPEY2xouG

— Grad Employees' Org UMich (@geo3550) July 23, 2024