نقابات عربية تتضامن مع اتحاد الشغل التونسي وتطالب بالإفراج عن الناشط حاتم العويني

تونس – «القدس العربي»: عبرت عدة نقابات عربية عن تضامنها مع اتحاد الشغل التونسي، وطالبت بالإفراج عن النقابي والناشط الحقوقي حاتم العويني الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي مع 20 ناشطاً آخرين كانوا على متن سفينة حنظلة التابعة لتحالف أسطول الحرية.

وأدان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قيام البحرية الإسرائيلية باختطاف سفينة حنظلة على بعد 40 ميلاً بحرياً من شواطئ قطاع غزة، وذلك «خلال مهمتها الإنسانية لكسر الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاماً، في خطوة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وجريمة بحق الشعب الفلسطيني تستوجب التدخل العاجل من المجتمع الدولي».

وقال، في بيان الأحد: «هذا الاعتراض يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تضمن حرية الملاحة في المياه الدولية. وخاصة أن السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية عاجلة تشمل مواد غذائية وطبية وأدوية لسكان قطاع غزة المحاصرين وهي تحمل طابعاً إنسانياً بحتاً. كما أن احتجاز النشطاء على متن السفينة هو احتجاز تعسفي يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

ودعا الاتحاد إلى «الإفراج الفوري عن نشطاء سفينة حنظلة، مع أهمية الإحاطة بالعلم أن القائد النقابي التونسي الأممي الدولي والعربي حاتم العويني أحد المعتقلين على متن هذه السفينة»، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق بالنشطاء أو طاقم السفينة.

كما أكد دعمه لـ«كل الجهود الهادفة إلى كسر الحصار الظالم على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودائم»، مطالباً بـ»تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذا الاعتداء وتقديم المسؤولين عنه للعدالة الدولية».

فيما أعرب اتحاد نقابات عمال العراق عن «تضامنه الكامل مع الأشقاء في الاتحاد العام التونسي للشغل ومع مناضليه ورفاقه الناشطين والنقابيين والحقوقيين من أنحاء العالم كافة من ركاب سفينة الإغاثة «حنظلة « المتوجهين إلى غزة الصامدة الساعين لكسر جريمة الحصار على أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزة الصامد».

واعتبر أن احتجاز السفينة من قبل قوات الاحتلال هو «اعتداء سافر على حرية التعبير والعمل النقابي والإنساني، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية الملاحة»، محملاً سلطات الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع من كانوا على متنها، بعد اقتحام قواته الفاشية بالسلاح فضاء السفينة وأقدمت على اعتقال من فيها من النشطاء من كافة الأطياف الحقوقية والإعلامية والنقابية ممثلة بالأخ حاتم العويني النقابي التونسي والعربي».

سلطات الاحتلال تحقق مع 12 من نشطاء «حنظلة» بعد رفضهم «الترحيل الطوعي»

وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين «من دون أي شروط، والإدانة العربية والدولية لكل جرائم الاحتلال الصهيوني لفلسطين وغزة البطلة بشكل خاص، وأن يتمتع أبناؤها بكرامتهم وحقهم في الحياة ومقاومة كل أشكال الاحتلال الصهيوني».

واعتبر اتحاد نقابات عمال العراق أن «سياسة التجويع حتى الموت، والإبادة التي تُمارس بحق سكان غزة، تمثل نموذجًا غير مسبوق للإبادة الجماعية بحق البشرية، وهي جريمة تتم تحت أنظار العالم، وبدعم مباشر أو غير مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها المتواطئين مع الاحتلال في هذا العدوان».

وكان اتحاد الشغل عبر عن «إدانته الشديدة للاعتداء السافر الذي ارتكبته قوات الاحتلال الصهيوني عبر اقتحامها الغاشم لسفينة حنظلة، والتي كانت متجهة نحو قطاع غزة في مهمة إنسانية لكسر الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني».

ودعا البلدان التي ينتمي إليها نشطاء حنظلة المعتقلون، ومن بينها تونس، إلى «التدخل العاجل لحمايتهم وضمان سلامتهم والإفراج الفوري عنهم»، مجدداً «دعمه الكامل للجهود الشعبية الدولية الهادفة إلى فك الحصار عن غزّة، ويثمن صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال».

من جانب آخر، كشف مركز عدالة الحقوقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن بدء محاكمة 12 ناشطاً (بينهم العويني) من أصل 21 رفضوا التوقيع على ما يُسمى إسرائيليًا بـ»الترحيل الطوعي»، وذلك أمام محكمة شؤون المهاجرين في مركز «جفعون» في مدينة الرملة.

وقال، في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه: «تتعامل السلطات الإسرائيلية مع المتطوعين وكأنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، رغم أنهم اقتيدوا قسرًا من المياه الدولية ونُقلوا إلى إسرائيل رغمًا عنهم. وبناءً عليه، عُرض عليهم خياران بموجب القانون الإسرائيلي: القبول بالترحيل الطوعي أو المثول أمام المحكمة، التي ستنظر في استمرار احتجازهم لحين استكمال إجراءات ترحيلهم».

وتتيح الإجراءات القضائية المتّبعة في مركز «جفعون» للسلطات الإسرائيلية هامشًا واسعًا من الصلاحيات لمواصلة الاحتجاز، حتى دون وجود أساس قانوني جوهري، الأمر الذي يعزّز القلق بشأن شرعية استمرار احتجاز النشطاء، الأمر الذي قامت به إسرائيل في تجربتها مع نشطاء سفينة «مادلين» وثبتتها خلال تجربتها مع النشطاء المحتجزين في هذه المرة، وفق مركز عدالة.

واعتبر المركز أن استمرار احتجاز هؤلاء النشطاء المدنيين الذين اختُطفوا من المياه الدولية يُشكّل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، وسيطالب اليوم أمام المحكمة بالإفراج الفوري عنهم.

وكان طاقم عدالة التقى، الأحد، 17 ناشطًا من أصل 21 محتجزًا، سواء في ميناء أشدود أو في مركز شرطة أشدود.

وبحسب المحامين، فإن النشطاء في حالة صحية مستقرة نسبيًا، فيما يواصل عدد منهم الإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم غير القانوني.