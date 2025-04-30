نقابات مغربية تستعد للتظاهر في عيد العمال العالمي وترفع سقف مطالبها القانونية والاجتماعية

الرباط ـ «القدس العربي»: تستعد هيئات نقابية بالمغرب للاحتفال باليوم العالمي للعمال، عبر تنظم تظاهرات ومسيرات ومهرجانات خطابية في مختلف أقاليم البلاد، في ظرفية تتسم بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وغلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة.

ووجهت الهيئات النقابية سهام انتقاداتها للحكومة وطالبتها بإخراج قانون النقابات ومراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي الأجراء ومندوبي العمال لتقنين المشهد النقابي وترشيده، إلى جانب زيادة عامة في الرواتب ومعاشات التقاعد لمواجهة موجات الغلاء المتتالية، وبمراجعة النظام الضريبي بما يحقق العدالة الجبائية، من خلال تخفيف العبء عن الفئات الهشة والمتوسطة.

ويخلد «الاتحاد الوطني للشغل» العيد الأممي عبر اعتماد شعار «تعبئة وطنية ضد الإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب ومكتسبات التقاعد – ضرب القدرة الشرائية والغلاء الممنهج – الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني واستمرار التطبيع».

قيادة نقابية بـ «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» أكدت لـ «القدس العربي» أن مدينة الدار البيضاء ستكون على موعد مع التظاهرة المركزية، الخميس 1 أيار/ مايو، والتي ستعرف مشاركة الأمين العام للنقابة، محمد الزويتن، والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، عبد الإله بن كيران، موضحاً أن النقابة ستنظم مسيرة عمالية تمر عبر أبرز شوارع المدينة قبل أن تصل إلى المنصة التي ستحتضن مهرجاناً خطابياً.

مهرجان في الرباط

إلى ذلك، تستعد نقابة «الاتحاد الوطني للشغل» لعقد مهرجان خطابي بمدينة الرباط، يشارك فيه عبد الإله دحمان نائب الأمني العام للنقابة، إلى جانب نائب الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، إدريس الزمي الإدريسي، قبل أن تعقبها مسيرة عمالية، بالإضافة إلى تظاهرات أخرى بعدد من المدن المغربية.

وطالب الاتحاد الحكومة بسنّ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، ولا سيما سلاسل إنتاج اللحوم بمختلف قطاعاتها، والحفاظ على الثروة الحيوانية والمائية والحيوية، وضمان استدامتها وتوفيرها لعموم المواطنين بأسعار معقولة، علاوة على مراجعة هوامش الربح الفاحش لدى شركات المحروقات. كما دعا الاتحاد الوطني في ندائه بتسريع إخراج قانون النقابات ومراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي الأجراء ومندوبي العمال، لتقنين المشهد النقابي وترشيده، من أجل الارتقاء بأدواره لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم دور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي.

واعتبرت النقابة أن الحق في الإضراب هو الضمانة الأساسية للدفاع عن مطالب وحقوق الطبقة العاملة، محذرة من ضرب الحريات النقابية والإجهاز على الحقوق من خلال تسريح العمال والعاملات بالشركات والمقاولات المغربية، والتضييق على العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين، والاستهتار بآلية المفاوضات الجماعية والتراجع عن منسوب الحريات العامة، ودعا إلى ضرورة تغليب فضيلة الحوار والإنصات والتفاوض.

من جانبه، يستعد «الاتحاد المغربي للشغل»، للمشاركة في احتفاليات عيد العمال الأممي، مطالباً بعمل قار وحماية اجتماعية معممة وحريات نقابية وعمومية، وباعتماد قوانين مالية اجتماعية حقيقية لتشغيل الشباب وتحسين التعليم والسكن ومجانية الصحة وباقي الخدمات، إلى جانب إلغاء السياسات التقشفية التي تُحمِّل الفقراء فاتورة الأزمات، مع تحديد سقف الأسعار ومحاربة الاحتكارات التي تستنزف جيوب المغاربة.

وقال نداء المشاركة في تظاهرات 1 أيار/ مايو، إن الحكومة تُصر على تكبيل وقتل أحلام المغاربة بسياساتها التراجعية والتقشفية العمياء والتي من نتائجها بطالةٌ تُفقر الشباب وتقتل الطموح وتعدم الأمل في العيش بأمان على تراب الوطن، وهشاشة عملٍ تحوِّل العمال وخاصة الشباب منهم إلى عبيد بأجرٍ زهيد لا يضمن الحد الأدنى من متطلبات العيش، إلى جانب غلاء معيشةٍ زاحف يسرق لقمة العيش من أفواه أطفال العمال والكادحين بينما تُكدس أقلية الثرواتَ وتَرغَد في بذخ. كما انتقدت ما اعتبرته «رهناً متواصلاً للموازنات لخدمة المديونية وفساد فاق الخيال، دون رادع مقابل تقشف في الاعتمادات الموجهة للخدمات الضرورية لنهضة ونماء أغلبية الأمة من تعليم وتكوين وصحة وسكن وتثقيف»، وفق تعبير الوثيقة.

«الفدرالية الديمقراطية للشغل» اختارت من جانبها شعار «لا تنازل، ولا مساومة على الحقوق العادلة والمشروعة» شعار هذه السنة، وأشارت إلى أن الطبقة العاملة المغربية تخلد عيدها الأممي وسط تفاقم الغلاء، وتدهور القدرة الشرائية، وتفشي الهشاشة، وتفكيك منظومة الحماية الاجتماعية، مقابل استمرار الاختلالات البنيوية في السياسات العمومية، وتعاظم مظاهر الريع، والاحتكار، والمضاربات التي تُنهك القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وأكدت «الفدرالية الديمقراطية للشغل» تشبثها بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، وفي مقدمتها الأجر العادل والتقاعد الكريم والحماية الاجتماعية والكرامة في بيئة العمل، ومطالبتها بزيادة عامة في الرواتب ومعاشات التقاعد لمواجهة موجات الغلاء المتتالية، وبمراجعة النظام الضريبي بما يحقق العدالة الجبائية، من خلال تخفيف العبء عن الفئات الهشة والمتوسطة وإقرار ضريبة على الثروة.

تعبئة نقابية

كما أعلنت النقابة التي دعت إلى تعبئة نقابية رفضها للإصلاحات المقياسية لأنظمة التقاعد، التي تُحمّل الأجراء وحدهم كلفة العجز، ومطالبتها بإصلاح شامل وتشاركي يضمن ديمومة الصناديق وعدالة الاستفادة منها. ودعت إلى تعميم العقود القارة، واللجوء إلى الإدماج التدريجي للأجراء في أوضاع شغلية مستقرة، لوضع حد لسياسات العمل الهش، مع تشديد الرقابة على احترام مدونة الشغل، ومحاربة التهرب من التصريح بالأجراء.

من جهة أخرى، طالب حزب «التقدم والاشتراكية»، الحكومة، بـ «اتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة الأثر الاجتماعي على الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، دعماً للقدرة الشرائية، من خلال استخدام المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة أساساً عن التضخم وارتفاع الأسعار». كما دعاها إلى «احترام تعهداتها والتزاماتها، إزاء الطبقة العاملة، لجعل الحوار الاجتماعي، الوطني والقطاعي والترابي، مؤسسة للثقة والمصداقية الفعليتين».

وأكد الحزب اليساري المعارض، عبر بيان له، على ضرورة عمل الحكومة وأرباب العمل على «تجويد ظروف الشغل في أماكن العمل، والارتقاء بأدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل، وإصدار قانون خاص بالأمراض المهنية»، ودعا إلى «المواجهة الفعَّالة لمعضلة البطالة، وبوقف نزيف فقدان مناصب الشغل، مع معالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل».

وتوقف «التقدم والاشتراكية» عند أبرز ملامح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في عهد الحكومة الحالية، والتي تتسم بـ «تراجُع القدرة الشرائية، والغلاء الفاحش للأسعار، وتزايُد الفقر والهشاشة، وتفاقُم البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، وإفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة».

الحكومة تتحدث عن منجزات

في المقابل، حاولت حكومة عزيز أخنوش رسم صورة وردية عن واقع الطبقة العاملة، مستحضرة نتائج جلساتها مع النقابات وممثلي أرباب العمل، التي قالت إنها حملت منجزات مهمة انعكست على تحسين الدخل والحماية الاجتماعية.

ووفق بيان أرسل إلى «القدس العربي» الأربعاء من لدن رئاسة الحكومة، شملت هذه المنجزات صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الرواتب في القطاع العام، بقيمة 1.000 درهم شهرياً (حوالي 100 دولار)، استفاد منها موظفو الإدارات والبلديات والمؤسسات غير المعنيين بمراجعات سابقة. كما جرى تحسين أجور العاملين في قطاعات التربية الوطنية (بتكلفة فاقت 17 مليار درهم، أي 1.7 مليار دولار)، والتعليم العالي (2 مليار درهم، أي 200 مليون دولار)، والصحة (3.5 مليارات درهم، أي 350 مليون دولار). وبفضل هذه الإجراءات، سيرتفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام إلى 10.100 درهم (نحو 1.010 دولارات) بحلول 2026، مقابل 8.237 درهم سنة 2021، كما ارتفع الحد الأدنى للرواتب من 3.000 إلى 4.500 درهم (من 300 إلى 450 دولاراً).

أما في القطاع الخاص، فتم رفع الحد الأدنى القانوني للرواتب بنسبة 15% في الأنشطة غير الفلاحية، ليصل إلى 3.046 درهم (305 دولارات)، وبنسبة 20% في القطاع الفلاحي، ليبلغ 2.255 درهم (226 دولاراً). وفي مجال الحماية الاجتماعية، جرى تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوم اشتراك، مع أثر رجعي يعود إلى كانون الثاني/ يناير 2023. كما تقرر تمكين من لم يبلغ هذه العتبة من استرجاع حصص الاشتراكات.

وشملت الإصلاحات أيضاً مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025، بكلفة 6 مليارات درهم (600 مليون دولار)، مما مكن من تحسين دخل الشغيلة بأكثر من 400 درهم شهرياً (40 دولاراً). كما التزمت الحكومة بصرف الدفعة الثانية من الزيادة في الرواتب (500 درهم، أي 50 دولاراً) في تموز/ يوليو 2025، وتفعيل زيادات جديدة في الحد الأدنى للرواتب بنسبة 5% خلال سنة 2026، إلى جانب إطلاق مسار التوحيد التدريجي للرواتب في أفق 2028.