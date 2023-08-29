نقابة الأطباء: 1500 طبيب لا يجدون فرص عمل داخل الأردن

“القدس العربي”: أكد رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الأردنية حازم القرالة، الاثنين، أن 1500 طبيب لا يجدون فرص عمل داخل الأردن، وحذر من أرقام مرعبة من البطالة في الطب لا تستطيع أي حكومة للتعامل معها.

وأوضح القرالة، لقناة “المملكة”، أن عدد الأطباء الذين يمكن تسويقهم في الخارج أقل بكثير من 1500.

يبلغ عدد الأطباء المسجلين (العدد التراكمي للأطباء المسجلين في نقابة الأطباء) قرابة 42 ألف طبيب منذ تأسيسها بالخمسينيات، فيما يبلغ عدد الأطباء الممارسين الأردنيين داخل وخارج الأردن 27900 طبيب.

وقال إن عدد الطلبة في كليات الطب داخل وخارج الأردن يتجاوز حاجز 30 ألف طالب، مضيفاً “أننا سنواجه بعد 5 سنوات عدد أطباء يسجلون في نقابة الأطباء يفوق عدد الممارسين”.

ويتخرج سنويا قرابة 2500-3000 طبيب سنويا وهو الرقم المتصاعد.

وأشار إلى أن الحاجة المحلية بين ألف و1100، منهم 500 طبيب تعيينات في وزارة الصحة و500 إلى 600 طبيب في باقي القطاعات، مضيفاً: “إذا بقي الحال على ما هو عليه سنواجه أرقاما مرعبة من البطالة في الطب لا تستطيع أي حكومة التعامل معها.