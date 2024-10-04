السلطات الألمانية تحذر من تزايد الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في 7 أكتوبر والشرطة تتوقع أعمال شغب

برلين: حذر المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) من تزايد الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل والمعادية للسامية في ألمانيا في ذكرى الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال رئيس المكتب، توماس هالدنفانج، اليوم الجمعة: “الذكرى السنوية يمكن أن تكون حدثا محفزا لقطاعات كبيرة من الطيف الاحتجاجي… الوضع الحالي ينطوي على إمكانات كبيرة للاستعطاف والاستقطاب والتطرف، حتى بالنسبة للجهات المعتدلة حتى الآن”.

كما أشار في الوقت نفسه إلى أن الخطر المحتمل لوقوع هجمات إرهابية ضد أفراد أو مؤسسات يهودية وإسرائيلية، وكذلك ضد “الغرب” بوجه عام، قد زاد بشكل ملحوظ في الأشهر الستة الماضية.

ووفقا للمكتب، فإن تركيز الاحتجاجات المتوقعة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري سيكون مرة أخرى في برلين، والذي سيشمل فعاليات تذكارية ومظاهرات.

وبسبب “الأهمية الهائلة” للأمين العام، الراحل، لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة جوية إسرائيلية ببيروت، والخسائر الضخمة في صفوف الجماعة بسبب تفجيرات “البيجر” والعدد الكبير من الضحايا المدنيين في لبنان، لا يستبعد مكتب حماية الدستور وقوع أعمال العنف من قبل أفراد أو مجموعات صغيرة خلال المظاهرات أو بشكل منفصل ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا.

وأوضح هالدنفانج أن الصراع في الشرق الأوسط أدى أيضا إلى تعزيز وإيقاظ معاداة السامية، مضيفا أن السرديات المعادية لإسرائيل واليهود تشكل “الأساس للسم المناهض لإسرائيل واليهود الذي يجد طريقه دون عائق إلى أذهان الكثير من الناس، وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أن معاداة السامية هي “طريق واسع يؤدي إلى جميع أشكال التطرف تقريبا، وبالتالي فهي مصدر خطر قوي على ديمقراطيتنا”، مضيفا أنه بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفع عدد الجرائم المعادية للسامية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

ودعا هالدنفانج إلى اتباع نهج حازم، وقال: “يجب علينا أن نواجه بحزم المنتفعين من الأزمة الذين يتسببون في الصراعات ويشعلونها وينشرونها”، مؤكدا أن السلطات الأمنية أقلمت نفسها للتعامل مع الوضع المتغير وساعدت في ضمان إمكانية حظر المنظمات المتورطة في مثل هذه الأفعال، مشيرا إلى أن حق إسرائيل في الوجود أمر لا جدال فيه بالنسبة لألمانيا، وقال: “الأمن القوي وحده هو الذي يوفر الحماية من الإرهاب ومعاداة السامية”.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت نقابات الشرطة الألمانية من وقوع أعمال شغب بمناسبة الذكرى الأولى لهجوم حركة حماس على إسرائيل .

وقال الرئيس النقابة، يوخن كوبلكه، في تصريحات لشبكة “دويتشلاند” الإعلامية الألمانية: “نتوقع السلوك الحميد من جميع المواطنين في ألمانيا في ذكرى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر”، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية ومتسقة ضد المجرمين العنيفين ومثيري الشغب، كما أكد أن هناك “حاجة هائلة للموظفين” لدى جميع سلطات الأمن في ألمانيا في ذلك اليوم.

وقال المتحدث باسم النقابة في برلين، بنيامين يندرو، في تصريحات لـ”دويتشلاند” إن من المتوقع حدوث “وضع حراكي على مستوى المدينة” في العاصمة.

وقال يندرو: “ننظر إلى الأيام المقبلة بقلق بالغ. رأينا بالفعل خلال الأيام الماضية أن استعداد الأوساط المؤيدة للفلسطينيين للعنف في شوارعنا يتم تفريغه مجددا بشكل متزايد في صورة كراهية ومعاداة للسامية وعنف مفرط”، معربا عن اعتقاده أن التطورات الأخيرة بين إسرائيل ولبنان وإيران سيكون لها تأثير على المظاهرات في العاصمة.

(وكالات)