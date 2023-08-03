نقابة الشرطة الألمانية تدعو لزيادة عدد أفراد الشرطة في ظل تزايد عمليات تهريب مهاجرين لألمانيا

برلين: دعت نقابة الشرطة الألمانية إلى زيادة عدد أفراد الشرطة في ظل تزايد عدد عمليات تهريب مهاجرين إلى ألمانيا.

وقال رئيس النقابة، أندرياس روسكوبف، لصحيفة “رانيشه بوست” الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: “قلما يستطيع مهاجر أو مهاجرة إتمام الطريق الكامل إلينا إلى ألمانيا من دون مهربين”.

وأكد أنه يجب تعزيز أجهزة التحقيق والشرطة من ناحية الأفراد والأدوات من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأشار إلى أن هناك نقصا هائلا في الأفراد، وأوضح أن هناك مئات من الملفات التي لم يتم العمل عليها، وشدد على ضرورة إعادة تحسين الميزانية الاتحادية بشكل محسوس.

وكانت الشرطة الاتحادية سجلت زيادة في عدد عمليات التهريب خلال النصف الأول من عام 2023. وتم تسجيل 1007 حالات تهريب حتى حزيران/يونيو الماضي، بحسب الشرطة. وغالبا ما تعرض المهاجرين خلال التهريب لمخاطر هائلة على صحتهم أو حياتهم.

وقال روسكوبف: “يتصرف المهربون بطريقة وحشية ومن دون أي مراعاة بصورة متزايدة، سواء تجاه المهاجرات والمهاجرين أو تجاه الشرطة”.

(د ب أ)