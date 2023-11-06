نقابة الشرطة الألمانية تطالب بتشديد شروط التظاهرات المؤيدة لفلسطين

برلين: دعت نقابة الشرطة الألمانية إلى تشديد شروط خروج مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في المدن الألمانية.

وقال رئيس النقابة، يوخن كوبلكه، في تصريحات لمحطة “دويتشلاند فونك” الألمانية الإذاعية اليوم الإثنين: “يجب على جميع السلطات المختصة بشؤون التجمهر أن تكون أكثر تقييدا وتفرض المزيد من الشروط… لا ينبغي أن تكون هذه المسيرات التي تجوب المدن الألمانية موجودة بعد الآن”.

وأوضح كوبلكه أن المسيرات الصغيرة والثابتة أكثر قابلية للإدارة من قبل الشرطة، مضيفا أن مثل هذا الشرط سيحمي الحق في التجمهر، وقال: “بذلك يتحقق ما يريده الناس، أي استخدام حقهم في التعبير عن الرأي وحرية التجمهر، ولكن ليس هذه الجرائم المشينة وفضائح معاداة السامية”.

وخرجت العديد من المظاهرات بتنظيم من فلسطينيين ومؤيديهم في الشوارع الألمانية، واحتفى خلالها بعض المشاركين بحركة حماس، وتخلل بعضها أعمال شغب. وبالنسبة للمظاهرات التي خرجت مطلع هذا الأسبوع، تحقق الشرطة في وقائع مختلفة بتهمة الاشتباه في التحريض على الفتن.

وقال كوبلكه إن الحظر المفروض على حركة حماس وشبكة صامدون في ألمانيا، الذي أعلنته وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مؤخرا، كان له “كما هو متوقع” تأثيرات على الإقبال على المظاهرات وموضوعاتها مطلع هذا الأسبوع، الذي وصفه كوبلكه بأنه كان “حافلا للغاية” بالنسبة للشرطة.

(د ب أ)