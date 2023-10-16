نقابة الصحافيين التونسيين تتعهد بدعم فلسطين في المحافل الدولية… واتحاد الشغل يندد بـ«المواقف العنصرية» لأوروبا إزاء ما يحدث في غزة

تونس ـ «القدس العربي»: تعهد نقيب الصحافيين التونسيين، زياد دبار، بدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، فيما ندد سمير الشفي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشعل، بما سماها «المواقف العنصرية وسياسية الكيل بمكيالين» للاتحاد الأوروبي إزاء ما يحث حالياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال وقفة تضامنية مع المقاومة الفلسطينية أمام مبنى نقابة الصحافيين، قال دبار إن الصحافيين التونسيين في طليعة المساندين للشعب الفلسطيني، والنقابة ستحافظ على دعمها التاريخي لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، وستسعى لدعم فلسطين في الهيئات الدولية». ودعا دبار الصحافيين التونسيين إلى التبرع لصالح الشعب الفلسطيني.

كما ندد بازدواجية المعايير التي تمارسها وسائل الإعلام الغربية، والتي «تدعم حق المقاومة لشعوب وتنكرها على شعوب أخرى لأنها تختلف عنهم، وهذا ما ترفضه نواميس المهنة». وأضاف: «تم استهداف 11 صحافياً وتدمير 50 مقراً لوسائل الإعلام في فلسطين لأنهم قاموا بكشف حقيقة ما يحدث» معتبراً أن «استهداف الصحافيين والمستشفيات هو جريمة حرب». وأكد أن «القضية الفلسطينية بالنسبة لتونس هي قضية وجدانية ووجودية وتكاد تكون هي القضية الأساسية، كما أن مسألة التطبيع في تونس محسومة شعبياً، وتجريم التطبيع لا بد من أن يكون بعقلانية».

وشارك في الوقفة عدة صحافيين وفعاليات سياسية ونقابية ومدنية وشعبية ونواب من البرلمان، أكدوا دعمهم للمقاومة الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على كامل الأراضي الفلسطينية.

ودعا سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى حشد كل الإمكانيات لدعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الاتحاد «سيوجه باسم اللجنة الوطنية لدعم المقاومة، رسائل احتجاج وتنديد لسفارة الاتحاد الأوروبي للتنديد بمواقفهم العنصرية والكيل بمكيالين، وخاصة أن طوفان الأقصى عرى الوجوه الغادرة المتربصة بالأمة العربية».

واعتبر الوزير السابق حاتم العشي أن ما يحدث اليوم في قطاع غزة هو «عملية إبادة وتطهير عرقي» مشيراً إلى استشهاد مئات الفلسطينيين بينهم حوالي 800 طفل وآلاف المصابين، بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي والمياه عن القطاع.

وأضاف، في تصريح إذاعي: «موقف تونس من القضية الفلسطينية مشرف ونعتزّ به، وهو لم يكن مجرد تصريحات بل تجسد في المساعدات التي وجهتها تونس لمساندة الشعب الفلسطيني».

واعتبر أن «هناك مكسبين تحققا من عملية طوفان الأقصى، وهما إعادة القضية إلى الواجهة وقيام المملكة العربية السعودية بإيقاف إجراءات التطبيع مع الكيان المحتل». وأطلق عدد من الطلبة التونسيين مبادرة لجمع التبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني.

وقالت الطالبة ملكة الدبابي لإذاعة شمس المحلية: «نعمل على جمع مختلف أنواع التبرعات من تبرعات مالية وأدوية وأغذية وملابس. وقررت إعداد مأكولات في منازلنا وبيعها في الكليات ليتم لاحقاً التبرع بثمنها لفلسطين. كما سنتحول إلى الفضاءات التجارية الكبرى لجمع التبرعات، وفي إمكان كل المواطنين المساهمة في التبرع للشعب الفلسطيني».

ودعا رئيس الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف الشابو كافة التونسيين إلى مواصلة حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيداً ب»جهود عدد كبير من التونسيين في مساندة الشعب الفلسطيني، وهناك طوابير طويلة من السيارات أمام فروع المنظمة لتقديم المساعدات».

وأكد الشابو أن الهلال الأحمر الفلسطيني طلب توفير كميات كبيرة من الأدوية والآلات الطبية ومواد تنظيف شخصية، مضيفاً أن «الدفعة الأولى من المساعدات التونسية وصلت لمطار العريش بمصر وتم تسليمها للهلال الأحمر المصري لنقلها للهلال الأحمر الفلسطيني. وهذه المساعدات ليست ظرفية بل طويلة الأمد ولا بد من الحشد أن يتواصل وتتواصل حملة التضامن».

كما أكد «أهمية المساعدات النقدية لتوفير المحروقات ونقلها لقطاع غزة عبر معبر رفح».

فيما قال العميد التونسي توفيق ديدي إن ما قامت به المقاومة الفلسطينية سيغير كل ما يُدرّس في الكليات الحربية، معتبراً أن الهجوم كان منسقاً بشكل كبير للغاية.

وأضاف: «اختراق السياج العازل ومنظومة المراقبة الإلكترونية الأبرز في العالم والأقمار الصناعية لم يكن سهلاً لأشخاص مسلحين. التخطيط كان محكماً للغاية من قبل قيادات المقاومة».

وأشار إلى أن المقاومة درست نقاط ضعف العدو بشكل كبير للغاية واستعملت عنصر المفاجأة والمباغتة» مضيفاً: «السرعة والتدخل من المقاومة يدرسان خاصة فيما يتعلق بالجندي الطائر».