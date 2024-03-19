نقابة الصحافيين التونسيين تحذر من محاولة “إسكات” الأصوات الناقدة للوضع في البلاد- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

انتقدت نقابة الصحافيين التونسيين صدور حكم بالسجن بحق الصحافي غسان بن خليفة، محذرة مما سمته محاولة لـ”إسكات” الأصوات الناقدة للوضع العام في البلاد.

وكان القضاء التونسي أصدر أخيرا حكما بالسجن لستة أشهر بحق بن خليفة بتهمة “الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي”. ويتعلق الأمر بتدوينة منسوبة له نشرتها صفحة على موقع فيسبوك، وأكد بن خليفة أنها “مفبركة”.

واعتبرت النقابة أن الحكم القضائي الجديد يأتي ضمن “سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحافيين والتي بلغت أقصاها خلال سنة 2023 وبداية السنة الحالية بصدور أحكام سالبة للحرية في حق الصحافيين”، مشيرة إلى أن بن خليفة سيمثل أمام القضاء في نيسان/ أبريل المقبل في قضية ثانية ذات شبهة إرهابية مرتبطة بنفس الصفحة.

وعبرت النقابة عن “دعمها اللا مشروط للزميل غسان بن خليفة، وباقي الزملاء، واستنكارها الحكم الصادر في حقه في ملف لا علاقة له به وتعتبره خطوة إلى الوراء في المعالجة القضائية للقضايا المتعلقة بالنشر في الفضاء الرقمي”، مؤكدة “رفضها لتواتر الملاحقات القضائية في حق الصحافيين والمعبرين والنشطاء على خلفية النشر على الانترنت واستسهال سجنهم بناء على تقارير ضعيفة الإسناد القانوني، أو محاولة إخماد أصواتهم الناقدة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد”.

كما أكدت تمسكها بحرية التعبير كـ”مكسب لا تراجع عنه ورفضها لكل أشكال تطويع القانون ذات الطابع الزجري كسيف مسلط على رقاب الصحافيين والمعبرين، وتدعو المحاكم التونسية إلى مراجعة سياستها واستبعاد العقوبات السجنية في قضايا حرية التعبير والنشر”.

ودعت المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء إلى “التجند للدفاع عن حرية التعبير والتشهير بكل الممارسات التي تمس من جوهرها وكل الأحكام غير المنصفة السالبة لحرية المعبرين (عن رأيهم)”.

وكان إعلاميون ونشطاء ومنظمات تونسية انتقدوا الحكم الصادر بحق بن خليفة، محذرين من تراجع حرية التعبير في البلاد.