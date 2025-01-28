نقابة الصحافيين التونسيين تحذّر من استعمال القضاء لتحجيم دور السلطة الرابعة

تونس – «القدس العربي»: حذرت نقابة الصحافيين التونسيين من استعمال القضاء لتحجيم دور السلطة الرابعة في البلاد.

ودعت في بيان، الإثنين، السلطات والقضاء إلى «إيقاف كل التتبعات غير الدستورية خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة لكل الصحافيين والإعلاميين المحالين بسبب مضامين صحافية وإعلامية».

وكانت محكمة الاستئناف في العاصمة أصدرت الجمعة حكماً بالسجن 18 شهراً في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وفق المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

وقررت المحكمة ذاتها تأجيل النظر في ملف الصحافي خليفة القاسمي إلى 24 شباط/ فبراير المقبل، حيث يحاكم بتهمة نشر معلومات أمنية وفق قانون مكافحة الإرهاب.

ومثلت الصحافية شذى الحاج مبارك، الثلاثاء، أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهي مسجونة منذ عام 2023 بتهم تتعلق بـ»التآمر على أمن الدولة» ضمن ما يعرف بقضية «أنستالينغو».

ويستمع قاضي التحقيق للإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، في مواصلة للتحقيق معهما في قضايا مالية.

كما أشارت النقابة إلى تدهور الوضع الصحي للإعلامي محمد بو غلاب «في ظل غياب الرعاية الصحية الضرورية في ظل إصابته بالسكري. وتتم ملاحقته في عدة قضايا، أغلبها وفق المرسوم 54».

ودقت النقابة ناقوس الخطر إزاء «الأحكام السالبة للحرية وتواتر المحاكمات والإحالات خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر على قوانين، كالمرسوم 54 وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال».

كما نددت بالحكم الصادر في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وبـ»تمسك القضاء التونسي بتفعيل المرسوم 54 رغم الاتفاق المجتمعي على الأضرار التي يخلفها في حق حرية الصحافة والتعبير، ورغم تقديم عشرات أعضاء مجلس نواب الشعب مشروعاً لتنقيحه مازال معطلاً داخل مكتب المجلس دون أي تفسيرات أو تبريرات».

وذكرت بـ«خطورة تدهور الوضعية الصحية للصحافيين محمد بو غلاب وشذى الحاج مبارك داخل السجن، ما من شأنه أن يعرض سلامتهما وحياتهما لخطر محدق ويتطلب تدخلات طبية عاجلة ومتعددة في مؤسسات طبية تضمن نجاعة العلاج»، مجددة دعوتها لوزارة العدل الى «تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية في حماية الصحافيين المذكورين، والعمل على إيقاف نزيف التدهور الخطير لصحتهما، وتطالبها باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهما».

كما نبهت لخطورة «الإحالات العدلية المسجلة وتأثيراتها الخطيرة على العمل الصحافي وتحجيم دوره في معالجة قضايا الرأي العام، ومسؤوليته الرقابية على السياسات العمومية بما يعكس المسؤولية المجتمعية للصحافة التونسية».

كما جددت دعوتها للسلطات والمحاكم التونسية لـ»إيقاف كل التتبعات غير الدستورية خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة لكل الصحافيين والإعلاميين المحالين على معنى مضامين صحافية وإعلامية، وإطلاق سراح الزميلات والزملاء في أفق فتح صفحة جديدة في التعاطي مع قضايا الرأي تعوض تجريم الصحافيين بنقاش عام ومفتوح وناجع وتشاركي حول كل القضايا التي تعني التونسيات والتونسيين في إطار التنوع والتعدد والرأي والرأي الآخر».

وكانت النقابة دعت قبل أيام، رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إلى «التعامل بعقلانية» مع مقترح مشروع تعديل مرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي تم تقديمه منذ حوالي عام من قبل عشرات النواب، ولم تتم مناقشته إلى اليوم.

كما حذر نقيب الصحافيين التونسيين زياد الدبار، من الوضع المالي المتردي للمؤسسات الإعلامية في البلاد، مؤكداً: «إن 80 في المئة منها مهددة بالإغلاق بسبب هذا الأمر».