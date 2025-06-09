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نقابة الصحافيين التونسيين تدعو السلطات الليبية والمصرية لتسهيل عبور قافلة الصمود إلى رفح

منذ ساعتين

حسن سلمان
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تونس- “القدس العربي”:

دعت نقابة الصحافيين التونسيين، السلطات الليبية والمصرية إلى تسهيل عبور قافلة الصمود إلى مدينة رفح، تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

وشددت في بيان على موقع فيسبوك، على أهمية “هذه المبادرة التاريخية التي يسطرها أفضل شابات وشبان تونس (على الصعيد العربي والدولي)، وستعمل مع كل شركائها كي تصل هذه القافلة إلى مبتغاها في كسر الطوق الإجرامي على غزة وأهاليها ومقاومتها الباسلة في إطار الخط الداعم للمقاومة الفلسطينية في كفاحها المشروع من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على كامل أرض فلسطين”.

ودعت النقابة السلطات التونسية لـ”تقديم كل التسهيلات للقافلة والمشاركين فيها من أجل عبور الحدود التونسية الليبية في ظروف طيبة”.

 كما دعت السلطات الليبية والمصرية إلى “مساعدة القافلة من أجل الوصول إلى رفح في ظرف آمنة ودون أي تعقيدات أمنية أو سياسية، بما يعكس تطلعات الشعوب العربية في إسناد الشعب الفلسطيني والقيام بكل المبادرات الضرورية لفك العزلة عن غزة وأهلها الصامدين في وجه آلة الإجرام الصهيونية”.

يذكر أن قافلة الصمود انطلقت الاثنين من تونس، وتضم حوالي ألفي ناشط من الدول المغاربية، وهي جزء من حراك عالمي يهدف لكسر الحصار عن قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

وتزامن انطلاق القافلة مع قيام قوات الاحتلال باحتجاز سفينة مادلين (وهي جزء من هذا الحراك)، ونقلها إلى ميناء أسدود، واعتقال الناشطين على متنها، تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم.

 

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