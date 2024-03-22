نقابة الصحافيين التونسيين ترفض منع غيرهم من التصوير في شارع الثورة

تونس – “القدس العربي”:

عبرت نقابة الصحافيين التونسيين عن رفضها لقرار السلطات منع التصوير في شارع الحبيب بورقيبة لغير الصحافيين، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور والقوانين الدولية.

وكان وزير الداخلية كمال الفقي أكد منع التصوير أو ما يسمى بظاهرة “كاميرا الرصيف” في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة لغير الصحافيين، على اعتبار أنها “تسيء للثقافة التونسية وتعطي انطباعا سيئا عن أخلاق التونسي”.

وأضاف، في تصريح إعلامي “بعض الحالات تعطي أمثلة سلبية للشباب ولا تعبر عن تقاليد وأخلاق التونسيين، ومن لا يحمل صفة صحافي سيتم منعه من حمل الميكروفون”.

وجاء القرار بناء على طلب تقدم به عدد من النواب، الذين اعتبروا أن ظاهرة التصوير في الأماكن العامة “تسيء” للمجتمع التونسي.

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واعتبرت نقابة الصحافيين، في بيان الخميس، أنه “لا يمكن حسب المعايير الدولية والدستور التونسي في الفصل 37، ممارسة رقابة مسبقة على الحريات العامة كحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر (كما) لا يمكن الحد من الحقوق والحريات إلا بمقتضى قانون يراعي في صياغته مبادئ الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق والحريات ويحترم الشروط المنصوص عليها بالفصل 50 من الدستور التونسي وأن أي إجراء يتخذ خارج هذا الإطار هو ضرب للحقوق والحريات”.

واستدركت بالقول “حتى إذا كان ذلك بحجة تنظيم الأنشطة في الفضاء العام فإنه لا يجوز إخضاع عمليات التصوير في الشارع لإنتاج محتوى لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لمقاربات تستخدم حججاً من قبيل الإساءة لتونس في الخارج أو المساس بالكرامة، فهذه المحددات توضع وتناقش وتقيم من جهات ذات اختصاص مهني ودور تعديلي، ولا تكون بالرقابة المسبقة”.

واعتبرت النقابة أن “الاستثناءات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية الحالية كالتصوير بقاعات المحاكم والمناطق المشمولة بالاستثناءات الأمنية كالمناطق العسكرية المغلقة والتصوير داخل الموانئ والتراخيص المفروضة على التصوير السينمائي والدرامي والتصوير الجوي لا يجب أن تتوسع أكثر ويجب مراجعتها في اتجاه الحرية لا التقييد”.

وأكدت أن “مراجعة القوانين في مجال الحقوق والحريات وخاصة المتعلقة بتنظيم حرية التعبير وحرية العمل الصحافي يجب أن تكون محل نقاش عام موسع لتحديد الإشكاليات وإيجاد الحلول. وتمر هذه المراجعة أساسا عبر حوار جدي وفاعل مع أبناء القطاع والهياكل المنظمة للمهنة”.

وجددت دعمها “رفع كل القيود غير المشروعة على حرية التعبير بالفضاء الرقمي وتعلن أنها تنسق جهودها مع أعضاء مجلس نواب الشعب والهياكل المهنية من أجل تنقيح المرسوم 54 (الخاص بالجرائم الإلكترونية) الذي يمثل خطرا حقيقيا ينسف كل ضمانات حرية الصحافة والتعبير”.

وكانت النقابة حذرت، قبل أيام، مما اعتبرته محاولة لـ”إسكات” الأصوات الناقدة للوضع العام في البلاد، منتقدة خضوع عدد من الصحافيين للاستجواب وفق المرسوم 54 وقانون مكافحة الإرهاب.