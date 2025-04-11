نقابة الصحافيين التونسيين تستنكر منع إعلاميين من تغطية قضية التآمر

تونس – “القدس العربي”:

نددت نقابة الصحافيين التونسيين بما اعتبرته “ضربا لمبدأ علنية الجلسات القضائية وحرمان الصحافيين من المعلومة”، وذلك بعد منع عدد من ممثلي وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الثانية المخصصة لقضية التآمر على أمن الدولة.

وقالت، في بيان الجمعة “تم منع ممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من دخول قاعة الجلسات المخصصة لمحاكمة المتهمين بقضية التآمر. وبرر عناصر الأمن المسؤولون عن حماية القاعة المنع بأنهم ينفذون التعليمات”.

‎وأشارت إلى أنه “رغم محاولة الصحافيين التواصل مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة، إلا أنه تعذر عليهم ذلك (…) ويأتي المنع المسجل اليوم في حق الصحافيين في إطار سياسة تمييزية تمارسها المحاكم التونسية بين وسائل الإعلام تمس بمبدأ علنية الجلسات والمرافعات المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة (قانون) الإجراءات الجزائية”.

‎واستنكرت النقابة “مواصلة المحاكم التونسية ضرب مبدأ علنية الجلسات وتلفت نظر الرأي العام إلى خطورة هذه الممارسات التي تمس من حقهم في الحصول على المعلومة في ملفات تهم الرأي العام وذات أهمية سياسية وحقوقية كبيرة”.

واعتبرت أن “قرار منع الصحافيين من العمل يعتبر استهدافا لحرية العمل الصحافي وضرب الحق في النفاذ إلى المعلومات”، مطالبة القضاء التونسي بـ”احترام حق الصحافيين في العمل والحصول على المعلومات”.

يذكر أن الجلسة شهدت حالة من الاحتقان واحتجاجا في صفوف بعض المحامين، للمطالبة بجلسة علنية وبإحضار المتهمين إلى الجلسة لمحاكمتهم في ملف التآمر، ما دفع القاضي لتأجيلها بشكل مؤقت، وفق ما أكدت مصادر من هيئة الدفاع لـ”القدس العربي”.